 Канцлер Австрии подтвердил поддержку ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2019

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Европа

Канцлер Австрии подтвердил поддержку "Северного потока - 2"

Несмотря на то, что кандидат в главы Еврокомиссии Манфред Вебер намерен добиваться прекращения проекта "Северный поток - 2", Вена продолжает выступать в поддержку строительства газопровода из России в Германию.

Канцлер Австрии Себатьян Курц (фото из архива)

Канцлер Австрии Себатьян Курц (фото из архива)

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в пятницу, 3 мая, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder).

Контекст

Пассивное поведение в конфликте в Ливии, визит Порошенко между двумя турами выборов и споры о "Северном потоке-2": в последнее время внешнюю политику ФРГ вряд ли можно назвать успешной. (30.04.2019)

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

По его словам, австрийские власти положительно относятся к проекту, поскольку Австрия участвует в нем, являясь совладельцем энергетической компании OMV. "Мы считаем, что энергетическая безопасность очень важна", - отметил Курц, указав на свою ответственность как канцлера Австрии.

В то же время, подчеркнул глава австрийского правительства, он с пониманием относится к тому, что в этом вопросе могут быть различные точки зрения. "Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет и не может разделить нас", - ответил Курц на просьбу журналиста прокомментировать намерение кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера (Manfred Weber) заблокировать проект "Северный поток - 2".

В конце апреля основной кандидат на пост руководителя Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что, если займет эту должность, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря. Вебер выразил уверенность, что этот проект - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья.

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    Автор: Андрей Гурков


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