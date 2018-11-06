 Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ | Немцова. Интервью | DW | 07.11.2018

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Немцова. Интервью

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе: Я не агент КГБ

Григол Вашадзе, кандидат в президенты Грузии от партии Михаила Саакашвили, вышедший во второй тур выборов, отвечает на вопросы "Немцова. Интервью".

Григол Вашадзе во время интервью Жанне Немцовой

Григол Вашадзе во время интервью Жанне Немцовой

Григол Вашадзе, вышедший во второй тур президентских выборов в Грузии, настоял на том, чтобы интервью с ним проходило на английском языке, хотя сам вплоть до 2008 года был гражданином России, а до этого - СССР. Он кадровый дипломат советского МИДа. Кстати, это стало поводом для оппонентов подозревать Вашадзе в связях с Кремлем. Григол Вашадзе в прошлом возглавлял грузинский МИД (2008-2012 годы) при президенте Михаиле Саакашвили, как и его конкурент на президентских выборах Саломе Зурабишвили.

Однако, в отличие от Зурабишвили, сейчас Вашадзе называет Саакашвили своим другом. А возвращение экс-президенту грузинского гражданства - один из предвыборных тезисов Вашадзе. По России у него и Зурабишвили позиция схожая. Вашадзе тоже не собирается разговаривать с Путиным.

Жанна Немцова: На протяжении многих лет у вас было двойное гражданство - российское и грузинское. Вы отказались от российского гражданства в 2008 году. Расскажите подробнее.

Григол Вашадзе: У меня, вообще-то, был один паспорт - только российский. Я жил в Москве с 1976 по 1993 годы. Когда Советский Союз распался в 1991 году, я был в Соединенных Штатах. А когда вернулся, обнаружил, что я уже российский гражданин, потому что Советского Союза больше нет.

Позже, в 2004-м, я вернулся в Грузию и получил уже грузинское гражданство. А потом, после того как Россия начала войну с Грузией (август 2008 года. - Ред.), я отправил российский паспорт товарищу Медведеву (в ноябре 2009 года. - Ред.). Кремлю потребовалось 11 месяцев, чтобы решить, готовы ли они позволить мне выйти из российского гражданства. Но в конце концов они это сделали.

- В скором времени в Грузии состоится второй тур президентских выборов. В первом вы набрали почти 38 процентов голосов. Разрыв между вами и вашим конкурентом в первом туре очень незначительный. Вы довольны результатами?

Григол Вашадзе

Григол Вашадзе

- Это ведь официальная версия так называемого правительства и так называемой "Грузинской мечты". В реальности я выиграл первый тур.

- Вы считаете, что эти результаты - признак вашей популярности среди граждан Грузии или же это признак общей усталости от тех, кто находится сейчас у власти?

- Все вместе. Меня знают по моей работе в течение пяти лет в качестве министра иностранных дел Грузии. Я подготовил и успешно реализовал кампанию по непризнанию оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии после августа 2008 года).

Мы установили дипломатические отношения с 58 странами, с которыми до этого не было никаких дипломатических отношений. Я подписал важнейшие международные договоры для своей страны, включая договор об облегчении визового режима (начало переговоров о либерализации визового режима Грузии и ЕС - июнь 2010 года. - Ред.).

Без этого соглашения с Европейским Союзом не было бы никакой визовой либерализации сейчас. Я могу продолжить. И другая причина - грузинский гражданин возмущен. Он никогда с 2004 года так плохо не жил, как живет сейчас, погружаясь в коррупцию, в криминал, в экономическую стагнацию. 150 тысяч детей голодают, каждый третий гражданин безработный, около 1 миллиона человек покинули эту страну с 2012 года.

- Вы пользуетесь поддержкой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его поддержка во втором туре будет скорее преимущество или недостатком?

- Все в Грузии знают, что я абсолютно независим. Я был независимым, когда работал в правительстве с 2008 по 2012 годы. Что касается президента Саакашвили, то он мой друг. И, как любой разумный гражданин Грузии, я благодарен ему за то, что он преобразовал эту территорию в современное государство. У него должно быть право жить в Грузии. Он должен получить обратно грузинское гражданство (Саакашвили был лишен грузинского гражданства после того, как получил гражданство Украины в 2015 году. - Ред.). Если у правоохранительных органов или у судебной системы есть к нему вопросы, он должен ответить на них.

- Если вы станете президентом, вы вернете ему грузинское гражданство?

- Верну.

- Вы его помилуете?

- Да. Но я не собираюсь помиловать его одного, я помилую всех политических заключенных, я помилую всех заключенных женщин, которые не совершили чего-то экстраординарного и у которых есть дети. Я собираюсь сделать это очень быстро, в течение первых двух-трех месяцев. Как юрист я хочу, чтобы справедливость восторжествовала. И так и будет.

Третий президент Грузии получит право жить здесь. Будет он использовать это право или нет, зависит от него. Его политическое будущее зависит от грузинского народа. Но возможность жить здесь в своем домике в Кварели - это то, что мы ему должны.

- По действующей Конституции Грузии роль президента довольно символическая. В реальности у него нет никаких исполнительных полномочий. Почему эти выборы так значимы?

- Это полная чушь, что у президента Грузии недостаточно полномочий, извините. Президент - это верховный главнокомандующий, главный представитель страны в международных отношениях. У него есть право вето, полномочия утверждать премьер-министра, право на помилование и многое другое, не менее значимое.

И не забудьте, есть дух и буква конституции. Дух означает участие в политическом процессе. И никто не сможет удержать меня от этого. Я хотел бы посмотреть на любое правительство, когда я призову 50 или 100 тысяч моих сограждан выйти на улицы и присоединиться к моему протесту. Кто может это обуздать? Только представьте.

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- У вас с вашим оппонентом есть сходства и различия в биографиях. Вы оба были министрами иностранных дел при Саакашвили, госпожа Зурабишвили до вас. Но она французский дипломат, родилась во Франции, а вы - советский дипломат. У вас есть в связи с этим проблемы?

- У меня нет никаких проблем, потому что человек, родившийся в Тбилиси в 1958 году, не мог быть другим. Я был советским дипломатом, и я очень горжусь этим. Я принимал участие в переговорах, которые сделали нашу жизнь более безопасной: о запрещении химического оружия, о запрещении ядерных испытаний. Я прошел фантастическую школу. Так называемая "Грузинская мечта" и телеканалы Иванишвили пытаются играть на моей биографии, говоря, что я агент КГБ, что я агент влияния России. Это не работает.

- Если вы выиграете выборы, какой реакции вы ожидаете от российского правительства?

- Я пять лет своей жизни отдал борьбе с Россией и преуспел, оставив Россию в постыдной компании Венесуэлы, Сирии, Никарагуа (стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии. - Ред.).

- То есть вы не планируете встречаться с Путиным для обсуждения будущего этих грузинских регионов?

- Нет. Нет, потому что я не знаю, какой будет реакция Кремля. Мы с вами говорим о вашей стране. Грузия своей независимостью отобрала у России стратегическую роль на Кавказе. А Россия борется за то, чтобы вернуть ее. Но проблема в том, что оккупированные регионы - это не решение российской проблемы. Они как чемодан без ручки, который не выбросить, потому что стыдно, и с собой не взять. Вы только тратите на это деньги. Так что не знаю, какой будет реакция Кремля. И честно говоря, мне все равно.

- Кто для вас пример среди действующих и бывших мировых лидеров?

- Джордж Маршалл (инициатор плана Маршалла, начальник генштаба, министр обороны и госсекретарь США в 1930-40-х годах. - Ред.). Это человек, который выиграл Вторую мировую войну. Не верьте тому, что Советский Союз мог бы выиграть без военной и логистической помощи Соединенных Штатов. Вы молодая, и вам будут рассказывать, что вы могли выиграть войну самостоятельно. Забудьте об этом.

Полная версия интервью:

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью с Саломе Зурабишвили - вторым кандидатом, вышедшим во второй тур президентских выборов в Грузии:

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