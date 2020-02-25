 Кандидат в председатели ХДС призвал пойти навстречу России | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2020

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Германия

Кандидат в председатели ХДС призвал пойти навстречу России

Фридрих Мерц считает, что Германии и Европе стоит сближаться с Россией. Но, возможно, такая политика будет успешна после окончания президентства Путина, заявил Мерц.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц (Friedrich Merz), который выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), призвал Германию и ЕС пойти навстречу России. "Сейчас Россия очень сильно осложняет нам жизнь", - сказал Мерц в среду, 26 февраля. Но без России или в противодействии России не удастся достичь долговременной стабильности в Европе, уверен политик.

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"Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в 21-м веке точек соприкосновения стало больше", - заявил Мерц. Возможно, такая политика будет успешной уже после окончания президентства Владимира Путина, признал он.

Фридрих Мерц - бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС 25 февраля. Его соперники на этот пост - премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и глава  внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Новый глава ХДС будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине.

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    Автор: Александра Елкина


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