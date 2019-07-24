 Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Бортко снялся с выборов | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

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Россия

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Бортко снялся с выборов

Режиссер Владимир Бортко, баллотировавшийся в губернаторы Санкт-Петербурга, отказался участвовать в выборах. У врио главы города, формально самовыдвиженца Беглова остались два конкурента.

Акция в Петербурге за честные выборы

Акция в Петербурге за честные выборы

Кандидат от Коммунистической партии в губернаторы Санкт-Петербурга кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Он объявил об этом в пятницу, 30 августа, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в рамках предвыборных дебатов.

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"Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов", - цитирует Бортко агентство "Интерфакс". По его словам, он "готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок".

Соответствующее заявление в городской избирком Бортко пообещал принести утром на следующий день, 31 августа.

Осталось три кандидата в губернаторы  

После отказа от участия в выборах петербургского губернатора, которые пройдут 8 сентября, кандидатами на пост городского головы остаются формально самовыдвиженец временный глава Петербурга Александр Беглов, а также два депутата петербургского законодательного собрания: Надежда Тихонова от "Справедливой России" и бывший член "Яблока" Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

В середине августа "Новая газета" писала, что через несколько часов после того, как врио губернатора Беглов назвал себя единственным беспартийным из кандидатов, его биография была удалена с сайта "Единая Россия". Ранее он упоминался на домашней странице правящей партии как член ее высшего совета и бывший глава ее петербургского отделения.

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