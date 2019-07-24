Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Бортко снялся с выборов

Кандидат от Коммунистической партии в губернаторы Санкт-Петербурга кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки. Он объявил об этом в пятницу, 30 августа, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в рамках предвыборных дебатов.

"Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов", - цитирует Бортко агентство "Интерфакс". По его словам, он "готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок".

Соответствующее заявление в городской избирком Бортко пообещал принести утром на следующий день, 31 августа.

Осталось три кандидата в губернаторы

После отказа от участия в выборах петербургского губернатора, которые пройдут 8 сентября, кандидатами на пост городского головы остаются формально самовыдвиженец временный глава Петербурга Александр Беглов, а также два депутата петербургского законодательного собрания: Надежда Тихонова от "Справедливой России" и бывший член "Яблока" Михаил Амосов от "Гражданской платформы".

В середине августа "Новая газета" писала, что через несколько часов после того, как врио губернатора Беглов назвал себя единственным беспартийным из кандидатов, его биография была удалена с сайта "Единая Россия". Ранее он упоминался на домашней странице правящей партии как член ее высшего совета и бывший глава ее петербургского отделения.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

"Московское дело": причины и следствия протестов Только один человек освобожден из-под стражи Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор: Григорий Аросев

