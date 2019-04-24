Кандидат в главы Еврокомиссии против "Северного потока-2". А Берлин?

Намерение немецкого кандидата от правоцентристской Европейской народной партии на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера (Manfred Weber) в случае своего избрания остановить реализацию газопроводного проекта "Северный поток-2" поставило правительство Германии в двусмысленное положение.

Дело в том, что Вебер - представитель Христианско-социального cоюза (ХСС), то есть одной из двух консервативных партий правительственной коалиции Ангелы Меркель (Angela Merkel) и главный кандидат немецких консерваторов на предстоящих 26 мая выборах в Европарламент. Но, в отличие от него, канцлер относится к проекту "Северный поток-2" положительно, пусть и с оговорками. В среду, 24 апреля, эта тема стала первой и главной на правительственной пресс-конференции в Берлине.

"Украинское измерение" будущего газопровода

Вначале заместительница официального представителя канцлера Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) вообще не хотела отвечать на вопросы о планах Вебера, ссылаясь на то, что в ее задачи не входит комментирование высказываний кандидата консерваторов на пост председателя ЕК.

Ульрике Деммер

Но журналисты не унимались, спрашивали, не изменилось ли и отношение канцлера к "Северному потоку-2". Нет, не изменилось, ответила Деммер, глава правительства Германии по-прежнему считает сооружение второй очереди газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию отвечающим интересам ЕС и, прежде всего, коммерческим проектом, хотя и имеющим политическое измерение.

Политическое измерение - это газовый транзит через Украину, который может оказаться ненужным после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Учитывая, что Киев рискует в таком случае лишиться и транзитных сборов, и рычага сдерживания России, Берлин настаивает на сохранении украинского маршрута доставки газа из России в страны ЕС, причем в значительных объемах.

Поэтому, ответила Деммер на вопрос корреспондента DW, немецкое правительство и "поддерживает усилия Еврокомиссии, которая старается найти решение проблемы украинского транзита на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной". Но в чем именно заключается такая поддержка, так и осталось неясным.

Отвечает ли "Северный поток-2" интересам ЕС?

Ответить на вопрос, почему - в отличие от Манфреда Вебера - немецкое правительство считает "Северный поток-2" отвечающим интересам ЕС, Ульрике Деммер также сходу не смогла. Ей на помощь пришла пресс-секретарь министерства экономики и энергетики Анника Айнхорн (Annika Einhorn).

Анника Айнхорн

"Мы заинтересованы в том, чтобы потребности Германии и Евросоюза в газе удовлетворялись и впредь, а потребности эти будут расти, - заявила она. - В том числе, и потому, что Германия решила отказаться от атомной и угольной энергетики".

При этом на российском трубопроводном газе для Берлина свет клином не сошелся. Растущие потребности в газе в Германии намерены удовлетворять различными путями, в том числе, напомнила Айнхорн, за счет импорта сжиженного природного газа, для принятия танкеров с которым будут построены специальные терминалы.

Защитники природы не возражают

Нет возражений к проекту "Северный поток-2" и у немецкого министерства по охране окружающей среды, которое обычно крайне сдержанно относится к крупным и экологически рискованным инфраструктурным проектам.

В этот же раз, как заявил пресс-секретарь этого ведомства Габриэль Хауфе (Gabriel Haufe), "немецкие службы, отвечающие за соблюдение экологических норм, были приятно удивлены тем фактом, что участвующие в реализации проекта фирмы предоставили очень обширную и подробную документацию, проявив тем самым высокий уровень информационной прозрачности".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

