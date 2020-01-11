Канада получит доступ к расследованию обстоятельств авиакатастрофы в Иране

Власти Ирана, по всей вероятности, разрешат канадским следователям изучить фрагменты сбитого украинского самолета и содержимое черных ящиков. Допуск представителям Канады к расследованию обстоятельств авиакатастрофы предусмотрен в приглашении, поступившем от Тегерана, сообщила в понедельник, 13 января, в Оттаве директор Канадского совета по безопасности транспорта (TSB) Кэти Фокс.

Есть основания полагать, что иранское руководство намерено предоставить ее ведомству возможность более активного участия в расследовании, чем это "обычно разрешено", отметила она далее. "Мы не знаем, что произошло и не знаем, почему это произошло", - указала Фокс. По ее словам, открытыми остаются вопросы о том, был ли ракетный удар намеренным, и почему воздушное пространство Ирана оставалось открытым несмотря на резкую эскалацию конфликта между Ираном и США.

Канадские следователи прибудут в Иран

В ближайшее время ожидается приезд в Иран двух канадских следователей из TSB. 13 января глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Тегеран выдал визы двум специалистам TSB, а также десяти дипломатам, которые будут их сопровождать. Еще два представителя TSB прибудут на место катастрофы в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани заявил, что Оттава добивается "полной ясности" касательно обстрела украинского пассажирского "Боинга" под Тегераном, в результате которого погибли десятки канадких граждан.

Авиакатастрофа возле Тегерана

Власти Исламской Республики несколько дней отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран настаивал на том, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб, а президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы.

В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек, из них 57 - канадцы.

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