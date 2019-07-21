Каменные сады: удобный и опасный тренд

Как обустроить сад или палисадник, не требующий постоянного ухода? Нет ничего проще: серые каменные плиты, между ними - гравий. Представитель флоры - туя или другое, лучше вечнозеленое, деревце у входной двери. Именно таким образом в Германии все чаще "навсегда" избавляются от надоедливых сорняков. Ведь на работу в саду нет ни времени, ни желания. Но откуда взялась эта каменная мода в традиционно зеленых немецких садах? И почему с ней стали бороться?
Неэкологичный минимализм
Считается, что первые камни и даже целые валуны в садах появились в XIX веке - в Великобритании. Открыв для себя Альпы, туристы отправлялись домой, прихватив на память необычного вида камни. Вскоре в британских садах появились первые альпинарии (или альпийские горки) с типичной для гор растительностью. Затем неприхотливые альпийские цветы и травы вместе с камнями перекочевали и на немецкие приусадебные участки.
Позднее в ландшафтном дизайне определился новый стиль - минимализм, возникший в прошлом столетии на стыкеазиатской и современной европейской культуры садоводства. Именно ему присуще четкое зонирование сада на газон, возможно, одну-единственную клумбу и площадку для садовой мебели, мощеную натуральными материалами - деревом или камнем, а дорожки аккуратно засыпают галькой или щебнем.
И вот теперь в Германии зелень у частных домов все чаще уступает место камню - как в городах, так и в сельской местности. Минимализм нового измерения экономичен во всех отношениях - такой палисадник ни полоть, ни косить, ни поливать не надо. Казалось бы. На практике нередко все иначе: в швах между плиткой вскоре оседают семена все тех же сорняков, застревают листья, опадающие с дерева за забором, что служит поводом для вечных ссор с соседями, не желающими расставаться с буйной растительностью своего сада.
Но главное - последствия этого тренда могут оказаться плачевными для всех, предупреждают экологи Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU). Более того, они настаивают на запрете подобного оформления приусадебных участков.
Как города избавляются от камня
Самая большая проблема, по словам эксперта-садовода Марьи Роттлеб (Marja Rottleb) из NABU, заключается в частичном или полном отсутствии растительности на частных участках. "Мертвые территории" - так их называет председатель Общества охраны природы в федеральной земле Баден-Вюртемберг Герхард Броннер (Gerhard Bronner). По его словам, "каменные сады" ставят под угрозу будущее. Они провоцируют нарушение природного баланса: например, в жару камни раскаляются еще больше, поднимая температуру воздуха до запредельных отметок, а во время дождя они не способны впитывать влагу, что может привести к наводнениям. "Каменный тренд" в ландшафтном дизайне ведет и к резкому сокращению биоразнообразия с непредсказуемыми для всех последствиями.
Герхард Броннер считает такие палисадники нелегальными, поскольку в земельном строительном уставе четко сказано, что незастроенные участки должны быть озеленены. Исключением являются стоянки для машины и велосипеда.
Разбивать каменные палисадники у новостроек в некоторых городах Германии уже запрещено
В ряде немецких городов и общин экологов уже услышали. Муниципальные власти пытаются противостоять новому неэкологичному тренду путем запретов. Так, в Дортмунде строить дома в новых жилых районах можно только с зеленым палисадником. В Херфорде запрещено использовать водонепроницаемые покрытия (например, пленку от сорняков) на частных участках, а в Хагене (Hagen) партия "зеленых" пытается и вовсе запретить использование камней, гальки и щебня для обустройства садов.
Активно в борьбу с "каменной пустыней" включились и власти самой маленькой федеральной земли: в Бремене уже принят закон об озеленении, согласно которому не только свободные территории вокруг новостроек, но и плоские крыши новых домов следует обязательно засаживать растениями.
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Дача в городе
Чтобы отдохнуть на даче, немцам не нужно ездить каждые выходные за город. Во многих мегаполисах огороды растут по соседству с многоэтажками. Дачные участки при этом нельзя купить, они сдаются в аренду. На сегодняшний день их арендуют около 1 миллиона человек.
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Отдых на немецкой даче
Дачные столицы
Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.
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Отдых на немецкой даче
Оазис для души
Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.
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Отдых на немецкой даче
Народный вид спорта
Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.
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Отдых на немецкой даче
Для поддержания здоровья
Немецкие дачи называют "садиками Шребера" (Schrebergärten) в честь лейпцигского врача Морица Шребера. Заботясь о здоровье детей из рабочих семей, он выступал за то, чтобы больше заниматься физкультурой на свежем воздухе. Идею перенял директор одной из школ. В 1864 году по его инициативе в Лейпциге был отведен для этого специальный участок. Позже там появились огородики, где выращивали овощи.
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Отдых на немецкой даче
Детские игры
И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.
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Отдых на немецкой даче
По-взрослому
Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.
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Отдых на немецкой даче
Музей садовых участков
На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.
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Отдых на немецкой даче
Стоимость участка
Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.
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Отдых на немецкой даче
Дача по правилам
У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.
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Отдых на немецкой даче
Домик раздора
Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.
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Отдых на немецкой даче
Четвероногий дачник
Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.
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Отдых на немецкой даче
Добро пожаловать, пчелы!
Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.
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Отдых на немецкой даче
Спорные моменты
Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.
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Отдых на немецкой даче
Со всей серьезностью
Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.
Автор: Татьяна Вайнман
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