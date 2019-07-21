Каменные сады: удобный и опасный тренд

Как обустроить сад или палисадник, не требующий постоянного ухода? Нет ничего проще: серые каменные плиты, между ними - гравий. Представитель флоры - туя или другое, лучше вечнозеленое, деревце у входной двери. Именно таким образом в Германии все чаще "навсегда" избавляются от надоедливых сорняков. Ведь на работу в саду нет ни времени, ни желания. Но откуда взялась эта каменная мода в традиционно зеленых немецких садах? И почему с ней стали бороться?

Неэкологичный минимализм

Считается, что первые камни и даже целые валуны в садах появились в XIX веке - в Великобритании. Открыв для себя Альпы, туристы отправлялись домой, прихватив на память необычного вида камни. Вскоре в британских садах появились первые альпинарии (или альпийские горки) с типичной для гор растительностью. Затем неприхотливые альпийские цветы и травы вместе с камнями перекочевали и на немецкие приусадебные участки.

Позднее в ландшафтном дизайне определился новый стиль - минимализм, возникший в прошлом столетии на стыкеазиатской и современной европейской культуры садоводства. Именно ему присуще четкое зонирование сада на газон, возможно, одну-единственную клумбу и площадку для садовой мебели, мощеную натуральными материалами - деревом или камнем, а дорожки аккуратно засыпают галькой или щебнем.

И вот теперь в Германии зелень у частных домов все чаще уступает место камню - как в городах, так и в сельской местности. Минимализм нового измерения экономичен во всех отношениях - такой палисадник ни полоть, ни косить, ни поливать не надо. Казалось бы. На практике нередко все иначе: в швах между плиткой вскоре оседают семена все тех же сорняков, застревают листья, опадающие с дерева за забором, что служит поводом для вечных ссор с соседями, не желающими расставаться с буйной растительностью своего сада.

Но главное - последствия этого тренда могут оказаться плачевными для всех, предупреждают экологи Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU). Более того, они настаивают на запрете подобного оформления приусадебных участков.

Как города избавляются от камня

Самая большая проблема, по словам эксперта-садовода Марьи Роттлеб (Marja Rottleb) из NABU, заключается в частичном или полном отсутствии растительности на частных участках. "Мертвые территории" - так их называет председатель Общества охраны природы в федеральной земле Баден-Вюртемберг Герхард Броннер (Gerhard Bronner). По его словам, "каменные сады" ставят под угрозу будущее. Они провоцируют нарушение природного баланса: например, в жару камни раскаляются еще больше, поднимая температуру воздуха до запредельных отметок, а во время дождя они не способны впитывать влагу, что может привести к наводнениям. "Каменный тренд" в ландшафтном дизайне ведет и к резкому сокращению биоразнообразия с непредсказуемыми для всех последствиями.

Герхард Броннер считает такие палисадники нелегальными, поскольку в земельном строительном уставе четко сказано, что незастроенные участки должны быть озеленены. Исключением являются стоянки для машины и велосипеда.

Разбивать каменные палисадники у новостроек в некоторых городах Германии уже запрещено

В ряде немецких городов и общин экологов уже услышали. Муниципальные власти пытаются противостоять новому неэкологичному тренду путем запретов. Так, в Дортмунде строить дома в новых жилых районах можно только с зеленым палисадником. В Херфорде запрещено использовать водонепроницаемые покрытия (например, пленку от сорняков) на частных участках, а в Хагене (Hagen) партия "зеленых" пытается и вовсе запретить использование камней, гальки и щебня для обустройства садов.

Активно в борьбу с "каменной пустыней" включились и власти самой маленькой федеральной земли: в Бремене уже принят закон об озеленении, согласно которому не только свободные территории вокруг новостроек, но и плоские крыши новых домов следует обязательно засаживать растениями.

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Отдых на немецкой даче Дачные столицы Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.

Отдых на немецкой даче Оазис для души Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.

Отдых на немецкой даче Народный вид спорта Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.

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Отдых на немецкой даче По-взрослому Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

Отдых на немецкой даче Музей садовых участков На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

Отдых на немецкой даче Стоимость участка Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

Отдых на немецкой даче Дача по правилам У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

Отдых на немецкой даче Домик раздора Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

Отдых на немецкой даче Четвероногий дачник Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

Отдых на немецкой даче Добро пожаловать, пчелы! Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

Отдых на немецкой даче Спорные моменты Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

Отдых на немецкой даче Со всей серьезностью Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу. Автор: Татьяна Вайнман



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