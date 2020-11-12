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Читать газету, смотреть телевизор во время еды, как известно, вредно. А вот слушать музыку - даже полезно! Актуальное исследование подтверждает это.
В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
Сколько калорий в немецком пиве? Ответ на этот вопрос скоро можно будет получить, взглянув на этикетку.
В Германии уделяют большое внимание здоровому питанию, но при этом не хотят заставлять производителей снижать содержание в продуктах соли, сахара, жиров и калорий.
Современная индустрия спорта и фитнеса поражает богатым выбором тренажеров. Предлагаем варианты тренировок, сжигающих много калорий.
На смену сладким пирожным приходят изделия из сухофруктов и орешков. Производители радуются растущему спросу. Такие лакомства пользуются популярностью в крупных немецких городах.
Так называется исследование, проведенное по заказу министерства аграрной и пищевой промышленности ФРГ. Как выяснилось, больше всего немцы любят мясо и не отказывают себе в нем.
Пульс, калории, холестерин: крупнейший в мире поставщик IT-технологий, компания IBM намерена выйти на рынок программ, которые будут собирать данные о здоровье человека и продавать их для дальнейшего анализа.
Как влияют на организм напитки с нулевым (Zero) содержанием сахара и калорий? Немецкий эксперт комментирует данные, полученные американскими учеными.
Желающим похудеть совсем не обязательно радикально менять рацион или резко сокращать количество потребляемой пищи.
Эти достопримечательности не указаны ни в одном путеводителе. Но их просто необходимо увидеть. А еще лучше - попробовать их на вкус...
В холодные зимние дни над крышами немецких городов поднимаются в небо многочисленные струйки дыма. К удивлению множества приезжих, Германия никак не хочет расставаться с печным отоплением.
Молочные берега, кисельные реки и ореховые горы? Да! И все это - в Берлине. Кондитерская "Татличилар" производит калорийных бомб столько, что хватает не только на столицу, но и на всю Германию.
В летнем шоколаде должна быть кислинка, легкость и особый летний вкус свежести. Начинен он фруктами и йогуртом, причем в самых экстравагантных сочетаниях. Вот только калорий в нем, пожалуй, не меньше, чем в зимнем.
То, что чревоугодие сокращает жизнь, а умеренность в еде ее продлевает, доказано множеством экспериментов. Но почему это так? Немецкие ученые подбираются к разгадке тайны данного феномена.
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