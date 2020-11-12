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Калория

ILLUSTRATION - Eine Frau isst am 22.05.2017 in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) in einer Apetito Kantine Curry-Gemüse, Reis und Hühnchen zum Mittag. Der Anbieter von Kantinen- und Tiefkühlkost stellt heute seine Bilanz für 2016 vor. Foto: Caroline Seidel/dpa | Verwendung weltweit

Ученые: музыка может уберечь от лишних калорий 12.11.2020

Читать газету, смотреть телевизор во время еды, как известно, вредно. А вот слушать музыку - даже полезно! Актуальное исследование подтверждает это.
Das Kloster Andechs mit der Wallfahrtskirche, aufgenommen am Freitag (20.04.2012) in Andechs. Foto: Tobias Hase dpa/lby picture-alliance/dpa/T.Hase

Где находится самая большая монастырская пивоварня Германии 29.02.2020

В Германии наступил Великий пост. "Жидкий хлеб" поста не нарушает, поэтому испокон веков в монастырях в это время пьют крепкое и калорийное пиво, которое кое-где сами же и варят.
ARCHIV - 29.03.2012, Bayern, Neumarkt I. D. Oberpfalz: Flaschen mit Bio-Bier werden in der Abfüllanlage auf einem Förderband transportiert. Biertrinker in Deutschland sollen künftig schon beim Blick aufs Etikett erfahren, wie viel Kalorien der Gerstensaft hat. Die Brauereien wollen auf freiwilliger Basis alle Biere und Biermischgetränke mit entsprechenden Nährwert-Angaben versehen. Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Губит людей не пиво, но калорий в нем все же много (фото) 18.01.2019

Сколько калорий в немецком пиве? Ответ на этот вопрос скоро можно будет получить, взглянув на этикетку.

Как в Германии борются за здоровое питание (10.01.2019) 11.01.2019

В Германии уделяют большое внимание здоровому питанию, но при этом не хотят заставлять производителей снижать содержание в продуктах соли, сахара, жиров и калорий.
Eine junge Frau trainiert, Pilates, Blick durch einen Ring, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Готовим фигуру к лету 06.11.2018

Современная индустрия спорта и фитнеса поражает богатым выбором тренажеров. Предлагаем варианты тренировок, сжигающих много калорий.
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Видео: Сухофрукты вместо калорийных бомб 23.02.2016

На смену сладким пирожным приходят изделия из сухофруктов и орешков. Производители радуются растущему спросу. Такие лакомства пользуются популярностью в крупных немецких городах.

Сухофрукты вместо калорийных бомб 23.02.2016

На смену сладким пирожным приходят изделия из сухофруктов и орешков. Производители радуются растущему спросу. Такие лакомства пользуются популярностью в крупных немецких городах.
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Германия, как она ест(ь) 05.01.2016

Так называется исследование, проведенное по заказу министерства аграрной и пищевой промышленности ФРГ. Как выяснилось, больше всего немцы любят мясо и не отказывают себе в нем.

IBM будет собирать все данные о здоровье человека (17.04.2015) 17.04.2015

Пульс, калории, холестерин: крупнейший в мире поставщик IT-технологий, компания IBM намерена выйти на рынок программ, которые будут собирать данные о здоровье человека и продавать их для дальнейшего анализа.
ILLUSTRATION - Das Anatomische Modell von einem menschlichen Herz, aufgenommen am 05.09.2012 in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Foto: Emily Wabitsch dpa/lni

Исследование: "Нулевые" напитки опасны для здоровья 02.07.2014

Как влияют на организм напитки с нулевым (Zero) содержанием сахара и калорий? Немецкий эксперт комментирует данные, полученные американскими учеными.
prekmurska gibanica; gibanica; prekmurska; slovenia; slovenian; traditional; cake; gormet; fork; delicious; dessert; food; sweet; bake; apple; cottage cheese; poppy seed; walnut Copyright: serinus - Fotolia.com #35543492

Исследование: Худеть можно и без стресса 12.05.2014

Желающим похудеть совсем не обязательно радикально менять рацион или резко сокращать количество потребляемой пищи.
Ein türkischer Restaurant-Besitzer schneidet am Freitag (20.07.2012) in Köln Fleisch von einem Dönerspieß. Viele Muslime stehen vor harten Wochen. Mit dem Fastenmonat Ramadan hat am Freitag ein kräftezehrender Verzicht auf Essen und Trinken tagsüber begonnen. Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa/lnw: Fasten im Ramadan - Muslime vor gesundheitlichen Strapazen)

Экскурсия с калорийно-историческим уклоном 26.03.2014

Эти достопримечательности не указаны ни в одном путеводителе. Но их просто необходимо увидеть. А еще лучше - попробовать их на вкус...
Ein Feuer brennt im offenen Kamin des Großraumrestaurants Tauro, aufgenommen am Samstag (28.11.2009) in Berlin. Foto: Xamax +++(c) dpa - Report+++

Немецкая молодежь пилит дрова для домашнего очага 05.01.2011

В холодные зимние дни над крышами немецких городов поднимаются в небо многочисленные струйки дыма. К удивлению множества приезжих, Германия никак не хочет расставаться с печным отоплением.
Löffel mit Honig picture alliance/Photocuisine.de

Восток бомбит Германию калорийными сладостями 28.10.2010

Молочные берега, кисельные реки и ореховые горы? Да! И все это - в Берлине. Кондитерская "Татличилар" производит калорийных бомб столько, что хватает не только на столицу, но и на всю Германию.
Frau isst Schokolade

Шоколад со вкусом лета: ревень, персик, маракуйя 18.08.2010

В летнем шоколаде должна быть кислинка, легкость и особый летний вкус свежести. Начинен он фруктами и йогуртом, причем в самых экстравагантных сочетаниях. Вот только калорий в нем, пожалуй, не меньше, чем в зимнем.
Eine Gabel mit Fleisch und Gemuese wird am Freitag, 28. August 2009, in Frankfurt am Main vor die Linse des Fotografen gehalten. Zu suess, zu fett, zu salzig - viele Menschen essen falsch und ruinieren sich damit ihre Gesundheit. Zu oft faellt es schwer, den Verlockungen von Chips, Pommes oder Suessigkeiten zu widerstehen - und was gesund ist, schmeckt oft nicht. Dem wollen Lebensmittelchemiker abhelfen - mit Geschmacksmodulatoren. Diese Molekuele gaukeln dem Koerper einen bestimmten Geschmack vor. So koennten - sagen die Forscher - nicht nur gesuendere Lebensmittel ohne Abstriche beim Geschmack produziert, sondern auch der weltweite Hunger eingedaemmt werden. (AP Photo/Michael Probst) ** zu unserem Korr ** ---A fork with meat and vegetables is displayed to the photographer in Frankfurt, central Germany, Friday, Aug. 28, 2009. (AP Photo/Michael Probst)

Закон природы: меньше ешь - дольше живешь! 26.03.2010

То, что чревоугодие сокращает жизнь, а умеренность в еде ее продлевает, доказано множеством экспериментов. Но почему это так? Немецкие ученые подбираются к разгадке тайны данного феномена.
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