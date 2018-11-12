 Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 40. Президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия.

Лесной пожар в Калифорнии

Лесной пожар в Калифорнии

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров президент США Дональд Трамп объявил этот штат зоной крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter вечером в понедельник, 12 ноября. "Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания", - отметил глава Белого дома.

Контекст

Аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары в Греции и Швеции, на тушение которых были брошены силы из разных стран ЕС. Кто и как координирует такие международные операции? (02.08.2018)

За последние полтора десятка лет в России произошло не менее 11 пожаров, в каждом из которых погибло несколько десятков человек. О шести наиболее крупных пожарах - в материале DW. (26.03.2018)

Число жертв стихии в Калифорнии возросло до 44. Почти все они, 42 человека, погибли в результате пожара в районе города Парадайс на севере штата. Еще два человека были найдены мертвыми в объятом пламенем прибрежном городе Малибу.

Нынешний пожар, бушующий уже шестой день, с 8 ноября, повлек за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов, эвакуированы сотни тысяч людей. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается.

Смотрите также:

  • Пожарные тушат пожар в поле

    Засуха в Германии

    Пожарная бригада на задании

    Когда наступает засушливая погода, растет риск возникновения пожара. В деревне Лемберг в федеральной земле Северный Рейн-Вествафалия бригада пожарных боролась с огнем в поле. В Тюрингии в этом году пожарные бригады уже 14 раз выезжали на борьбу с лесными пожарами - чаще, чем за два прошедших года вместе взятых.

  • Засуха на полях

    Засуха в Германии

    Беспокойство об урожае

    Во многих регионах Германии наблюдается экстремально засушливая погода. Кое-где земля в последний раз была настолько сухой полвека назад. Верхний земляной слой глубиной до 60 сантиметров полностью высох. Особенно страдает от засухи сельское хозяйство - как, к примеру, здесь, в саксонском Каменце. Сельхозпроизводители опасаются неурожая таких культур как картофель или кукуруза.

  • Отмели на берегу Рейна

    Засуха в Германии

    Низкий уровень воды в реках

    Отмели из гравия там, где обычно течет вода. В немецких реках в настоящее время наблюдается крайне низкий уровень воды. В районе Бингена-на-Рейне образовалось множество отмелей. Из-за низкого уровня Рейна баржи и другие корабли не могут быть полностью нагружены.

  • Голодные камни на дне Эльбы

    Засуха в Германии

    "Голодные камни"

    На Эльбе в некоторых местах стали заметны "голодные камни" - так называют валуны, лежащие в реке, которые становятся видны при сильном падении уровня воды ("голодными" их называют потому, что их появление связывается с сильной засухой, неурожаем и голодом). Года, выбитые на таких камнях, напоминают о сильных засухах.

  • Обмелевшая река рядом с Франкфуртом-на-Одере

    Засуха в Германии

    Проблемы судоходства

    В регионе Франкфурта-на-Одере речное судоходство полностью прекращено. Уровень воды сейчас составляет здесь лишь 99 сантиметров - это более чем на 20 сантиметров ниже, чем обычно в летний период. На юге Германии засуха также затрудняет движение речного транспорта.

  • Обмелевшее водохранилище Эдерзее

    Засуха в Германии

    Где же вода?

    Водохранилище Эдерзее в Гессене сбрасывает сейчас почти два миллиона кубических метров воды каждый день. Благодаря этому объему уровень воды в реке Везер остается достаточным для судоходства. Те же, кто хочет просто искупаться в прохладной воде водохранилища, должен сначала дойти до нее.

  • Затопленное кладбище у Эдерзее

    Засуха в Германии

    Затопленные деревни

    С другой стороны из-за низкого уровня воды можно увидеть и скрытые ранее вещи. Как, например, остатки трех деревень, которые были затоплены в ходе строительства плотины Эдерзее. Среди них и плиты старого деревенского кладбища.

  • Затопленный мост через Эдер

    Засуха в Германии

    Гессенская Атлантида

    Старый мост, который раньше вел через реку Эдер, также находится на дне озера. Однако сейчас у пешеходов вновь появилась возможность прогуляться по столетнему сооружению. Похоже, что пройдет еще немало времени, прежде чем мост вновь скроется под водой - дождя пока не ожидается.

  • Гроза в Нижней Саксонии

    Засуха в Германии

    Гром и молнии

    Однако если все же идет дождь, то он нередко приносит с собой новые беды: из-за летних грозовых дождей заливает водой подвалы, молнии вызывают пожары, дороги становятся непроходимыми. В начале августа особенно интенсивными грозы были в Нижней Саксонии (на фото), Северном Рейне-Вестфалии, Передней Померании и Гессене.

  • Солнце над кукурузным полем

    Засуха в Германии

    Конца не видно

    Сухая погода, похоже, продлится еще какое-то время. По прогнозам немецких метеорологов, к концу недели температура поднимется до 38 градусов. На выходных ожидаются грозы, затем температура должна будет опуститься. Однако никаких затяжных дождей пока не ожидается.

    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


Смотреть видео 26:30
Now live
26:30 мин

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"

Контекст

Засуха в Германии

Жаркое лето 2015 года ставит новые температурные рекорды. Как следствие, во многих регионах началась настоящая засуха. Уровень воды в реках падает, растения на полях просто засыхают, опасность лесных пожаров растет. (13.08.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Португалия в огне  

Трагедии в Кемерове можно было избежать?  

Также по теме

USA | Waldbrände in Californien

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25 человек 11.11.2018

В окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека. Еще двое стали жертвами огня в Малибу, власти которого накануне призвали жителей к срочной эвакуации.

Waldbrände Kalifornien Thousand Oaks Weinberg

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека 12.11.2018

В Калифорнии число жертв лесного пожара только в городе Парадайс сравнялось с рекордным, зафиксированным в 1933 году. Спасатели полагают, что на тушение огня по всему штату уйдет еще три недели.

Waldbrände in Kalifornien

В результате пожаров в Калифорнии погибли 9 человек 10.11.2018

В городе Парадайс на севере штата погибли не менее 9 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести. Жителей Малибу на юге Калифорнии призывают срочно эвакуироваться.

Реклама

Самые читаемые

Эксперты обнаружили у КНДР секретные ракетные базы  

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб  

Как волонтеры, помогавшие беженцам в Германии, стали должны государству  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно