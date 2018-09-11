Калифорния намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии

К 2045 году Калифорния намерена получать всю электроэнергию из возобновляемых источников. Соответствующий закон в понедельник, 10 сентября, подписал губернатор штата Джерри Браун. Согласно закону, подобным образом к 2025 году необходимо получать 50 процентов электроэнергии, а к 2030-му - 60 процентов.

По словам губернатора, принятое решение поможет соответствовать целям Парижского соглашения по климату. Его выполнение "будет нелегким", однако является "необходимым", подчеркнул Браун.

Подписание закона "посылает сигнал" остальному миру, заявил член Сената штата Кевин де Леон. По его словам, Калифорния "берет будущее в собственные руки и отказывается выступать жертвой его неопределенности". Переход к возобновляемым источникам "создаст хорошо оплачиваемые рабочие места, обеспечит более чистый воздух для наших детей и смягчит губительное влияние изменения климата", полагает сенатор.

Выход США из Парижского соглашения

По данным властей штата, в 2017 году Калифорния получила 29 процентов электроэнергии из возобновляемых источников. В свою очередь, президент США Дональд Трамп выступает за развитие добычи угля, который относится к ископаемому топливу, и ослабление предписаний по сохранению окружающей среды.

Целью Парижского соглашения по климату, подготовленного в конце 2015 года и подписанного в апреле 2016 года, является сдерживание повышения глобальной температуры. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, что вызвало резкую критику во всем мире. Процедура выхода займет несколько лет, в течение которых Соединенные Штаты продолжат участвовать в международных переговорах по данной тематике.

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