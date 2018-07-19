Калининградский эксперт по Балтии задержана по подозрению в госизмене

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь".
В Калининграде сотрудники ФСБ задержали экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину, сообщает в четверг, 19 июля, телеканал "Дождь". Зимину обнаружил в московском СИЗО "Лефортово" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.
По словам Ионова, задержанная находится в одиночной камере "в подавленном состоянии". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены подозревают Антонину Зимину. "Когда мы ее посещали, она нервничала и просила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт", - сообщил правозащитник.
Балтийский центр диалога культур в Калининграде, который возглавляла Антонина Зимина, занимался организацией конференций и выставок. Кроме того, она входит в Клуб друзей Фонда Горчакова, созданного по распоряжению Дмитрия Медведева, который занимается поддержкой публичной дипломатии. На сайте фонда говорится, что в сферу интересов Зиминой, указанной в качестве независимого эксперта, входит политика стран Балтии в отношении России.
Дела о госизмене
Только за июнь Лефортовский суд Москвы арестовал уже двух человек - Андрея Жукова и Виктора Прозорова - по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены. Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного срока от 12 до 20 лет.
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