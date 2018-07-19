 Калининградский эксперт по Балтии задержана по подозрению в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2018

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Россия

Калининградский эксперт по Балтии задержана по подозрению в госизмене

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина находится в СИЗО "Лефортово". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены ее подозревают, передает "Дождь".

СИЗО Лефортово

СИЗО "Лефортово"

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали экс-директора Балтийского центра диалога культур Антонину Зимину, сообщает в четверг, 19 июля, телеканал "Дождь". Зимину обнаружил в московском СИЗО "Лефортово" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов.

Контекст

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По словам Ионова, задержанная находится в одиночной камере "в подавленном состоянии". В настоящий момент неизвестно, в каких эпизодах госизмены подозревают Антонину Зимину. "Когда мы ее посещали, она нервничала и просила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт", - сообщил правозащитник.

Балтийский центр диалога культур в Калининграде, который возглавляла Антонина Зимина, занимался организацией конференций и выставок. Кроме того, она входит в Клуб друзей Фонда Горчакова, созданного по распоряжению Дмитрия Медведева, который занимается поддержкой публичной дипломатии. На сайте фонда говорится, что в сферу интересов Зиминой, указанной в качестве независимого эксперта, входит политика стран Балтии в отношении России.

Дела о госизмене

Только за июнь Лефортовский суд Москвы арестовал уже двух человек - Андрея Жукова и Виктора Прозорова - по подозрению в государственной измене, и еще одного - по статье о шпионаже. Материалы дел засекречены. Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде тюремного срока от 12 до 20 лет.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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