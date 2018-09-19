 ″Калашников″ поставит Росгвардии спецтехнику для защиты от ″агрессивной толпы″ | Новости из Германии о России | DW | 19.09.2018

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Россия

"Калашников" поставит Росгвардии спецтехнику для защиты от "агрессивной толпы"

Комплекс "Стена", оснащенный фото- и видеофиксацией, средствами звукового давления, а также бойницами, предназначен для защиты сотрудников ОМОНа от "агрессивной толпы".

Комплекс Стена в боевой готовности

Комплекс "Стена" в боевой готовности

Концерн "Калашников" до конца 2018 года поставит Росгвардии до 10 комплексов "Стена". Машины предназначены для "защиты от агрессивно настроенных граждан", заявил в среду, 19 сентября, представитель концерна.

Комплекс "Стена" представляет собой модифицированный грузовик КамАЗ, чей кузов может за 3,5 минуты трансформироваться в заграждение длиной 7,5 метра. В комплексе установлены фото- и видеофиксация, средства звукового давления, а также бойницы для расстрела толпы.

Контекст

ОМОН, Росгвардия, полиция были брошены против участников протестов 9 сентября. Карикатурист Сергей Елкин о дискуссии, кто спровоцировал применение силы, в том числе - против несовершеннолетних. (10.09.2018)

Впервые за годы правления Путина власть столкнулась с ситуацией, когда против ее решения настроено большинство населения. Федор Крашенинников об итогах акций против пенсионной реформы 9 сентября. (10.09.2018)

По словам представителя "Калашникова", комплекс прошел испытания в московском ОМОНе, где "Стену" "подвергали различным воздействиям - кидали, жгли, атаковали". В результате испытаний из второй версии комплекса убрали водомет, который оказался излишне травматичным. "В первую очередь "Стена" просто разграждает агрессивную толпу от сотрудников ОМОНа, дает возможность сбить накал", - заявил представитель концерна.

ОМОН защищается

В десятках городов России 9 сентября прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста. В ходе митинговбыли задержаны сотни участников, в том числе несовершеннолетние и журналисты. Некоторых задержанных избивали дубинками.

Комплекс Стена от концерна Калашников

Комплекс "Стена" от концерна "Калашников"

Комплекс Стена представлен концерном Калашников

Комплекс "Стена" представлен концерном "Калашников"

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Как проходили протесты 9 сентября против пенсионной реформы

Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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