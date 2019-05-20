Как Sukhoi Superjet 100 мог бы преодолеть кризис доверия

Радужным будущее самолета Sukhoi Superjet 100 сегодня точно не выглядит, говорит Эльмар Гимулла (Elmar Giemulla), берлинский адвокат по авиационному праву, который сделал себе имя в Германии на защите прав жертв авиакатастроф и их родственников. Гимулла имеет в виду трагедию 5 мая, когда в результате аварийной посадки в аэропорту Шереметьево самолет SSJ100 компании "Аэрофлот" загорелся, и погиб 41 человек (следствие склоняется к версии, что причина трагедии - ошибки пилотов). Как и многие наблюдатели, Гимулла считает, что катастрофа российского авиалайнера поставила и без того проблематичный проект в еще более сложное положение.

Неудачи сопровождали проект, начиная с 2012 года, когда SSJ100 разбился во время демонстрационного полета в Индонезии (причина, как выявило расследование, - ошибки пилотов и невнимательность авиадиспетчеров). Но, помимо уже двух крупных катастроф, были и другие проблемы - как технические, например, низкий ресурс двигателей, так и организационные. Покупатели жаловались на задержки поставок запчастей и другие сложности с послепродажным обслуживанием. В свою очередь, производителю, компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), небольшие объемы производства (не более 35 экземпляров в год) так и не позволили хотя бы раз за почти 10 лет выйти даже в ноль.

Катастрофа 5 мая изменила восприятие SSJ100

Но катастрофа 5 мая придала этому "шлейфу проблем" иное качество, считает авиаэксперт Вадим Лукашевич, в прошлом сам работавший конструктором в ОКБ "Сухой". "Теперь уже сам самолет оказался в центре внимания, на сайте Change.org собрано 200 тысяч подписей за отказ от SSJ100", - указывает Лукашевич. Следствием стало не только еще более критическое, чем раньше, отношение к лайнеру со стороны пассажиров и СМИ, но и волна отмен рейсов, которые должны были выполнять именно самолеты типа "Сухой-Суперджет-100". В первые дни после аварии несколько десятков вылетов были аннулированы, и подобные инциденты продолжаются: 19 мая SSJ100 прервал взлет в аэропорту Ульяновска, а пассажиров, которые лететь на "Сухом" отказались, спустя несколько часов пересадили на "Боинг".

Катастрофа SSJ100 5 мая в Шереметьево

Авиакомпании перестраховываются, оставляя самолеты на земле, продолжает Гимулла. Число отмененных рейсов на самом деле было "незначительным", успокаивает глава аналитической службы Агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. По подсчетам журналистов, число рейсов, выполняемых SSJ100, сократилось на 14%. Это нормальная психологическая реакция, успокаивает Пантелеев: "Когда тема покинет СМИ, ситуация изменится".

Несмотря на мелкие недочеты, винить сам самолет до окончания расследования катастрофы, происшедшей 5 мая, преждевременно и, вероятно, необоснованно, отмечают опрошенные DW эксперты. "Сегодня создается ощущение, что самолет опасный. На самом-то деле нет", - подчеркивает Лукашевич. У SSJ100 до сих пор есть действующий сертификат летной годности, выданный Европейским агентством авиационной безопасности EASA, а для его получения лайнер должен соответствовать строгим требованиям, напомнил он. "Пока нет оснований считать, что разработчики допустили какую-то ошибку при проектировании воздушного судна", - согласен Пантелеев.

"Вернуть доверие? Одни клятвы не помогут"

Международные перспективы гражданского самолета "Сухой Суперджет", который, по изначальной задумке российских властей, должен был стать конкурентом бразильским самолетам Embraer и канадским Bombardier, выглядят сегодня плохо, считают эксперты. Устойчиво держатся слухи, распространяемые со ссылкой на осведомленные источники, что от самолетов SSJ100 намерен отказаться последний крупный иностранный заказчик, мексиканская компания Interjet (свыше 20 лайнеров во флотилии).

На борту Sukhoi Superjet 100

Ранее сотрудничество с "Сухим" прекратила ирландская CityJet, переговоры со словенской компанией Adria Airways закончились ничем. Самым крупным эксплуатантом "Сухих" является российский "Аэрофлот". Компания, по сообщениям СМИ России, в эти дни спорит с производителем, ГСС, о цене на техобслуживание SSJ100.

"За границей действует рыночная экономика, и судят там по экономическим показателям. При том, что самолет (SSJ100. - Ред.) лучше конкурентов - но что толку в топливной эффективности, если он не летает?" - говорит Лукашевич, имея в виду тот факт, что из-за дефицита запчастей показатели налета у самолетов "Сухого" низкие.

Шансы SSJ100 на международных рынках невозможно рассматривать вне контекста ухудшившихся с 2014 года отношений с Западом, признает Олег Пантелеев. Он полагает, что российские самолеты теоретически могут столкнуться с проблемами вне зависимости от их качества: "Экспортные перспективы в некоторых странах могут быть ограничены".

Последний инцидент способен окончательно похоронить веру в российский лайнер, особенно если властям РФ не удастся через максимально открытый диалог развеять сомнения в качестве авиалайнера, предупреждает Эльмар Гимулла: "Как вернуть доверие? Его не завоюешь одними клятвами и заверениями". Международный рынок, по его словам, реагирует достаточно эмоционально, и едва ли кто-то "станет покупать самолеты, в которых не до конца уверен".

В России "SSJ100 продавливают"

В отличие от международных рынков, у самолета SSJ100 в России есть специфические проблемы: он вызывает недоверие еще и по причине того, что проект государственный и необходим властям в том числе из соображений престижа, констатирует авиаэксперт Вадим Лукашевич.

По его выражению, "люди понимают, что его продавливают", и "боятся оказаться заложниками". При этом авиаэксперт выразил уверенность в том, что власти сделают все, чтобы самолет остался, "любой ценой, вне зависимости от того, хороший он или плохой".

Скорее всего, российские власти и дальше будут значительно вмешиваться в этот проект, поддерживая его, в том числе и финансово, предположил Эльмар Гимулла: "Политическое давление, скорее всего, только увеличится".

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