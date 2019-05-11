Как я стала немецкой мамой, Или пять особенностей материнства в Германии

Кино для грудничков, партнерские роды и демократия с пеленок... Об особенностях материнства в Германии рассказывает мама двоих сыновей из Бонна.
Если бы 15 лет назад мне кто-то сказал, что я буду немецкой мамой, я бы рассмеялась. Мое детство прошло в Беларуси, студенчество в России, ну а мамой я, действительно, стала в Германии. Самой что ни на есть немецкой. Вот лишь пять признаков этого.
Беременность - не болезнь
"Вы беременны", - сказала мне врач в Кельне. Она достала из шкафчика тетрадку и стала ее заполнять. "Вам 29 лет? Идеально!" - сказала она, добавив, что это средний возраст немки во время первых родов. "Увидимся через месяц", - врач протянула мне "материнский паспорт", своего рода дневник беременности со всеми данными. И все! Никаких постановок на учет, очередей, поликлиник.
"Материнский паспорт" сопровождал меня в последующие девять месяцев. Ну а так, особенно ничего не поменялось. Уступить беременной место в транспорте, пропустить вне очереди, другие привилегии? Это не про Германию. Беременность - не болезнь. Об этом мне в очередной раз напомнила молодая немка, когда я "влезла без очереди" на кассе в крупном мебельном магазине. На следующий день я, кстати, родила.
Папа на родах
На третий день после родов мой муж катил коляску с малышом по набережной Рейна. В Германии новорожденных никто не прячет - здесь не боятся ни сглаза, ни инфекций. Смотрины здесь, кстати, тоже устраивают. Но до рождения - и не новорожденного, а роддомов. Каждая уважающая себя немецкая больница проводит информационные встречи для будущих родителей, на которых можно (без бахил!) посмотреть родзал и палаты, а также задать вопросы медперсоналу. "Может ли папа быть на родах?" - поинтересовался мой муж. "Что значит "может"? Было бы странно, если бы он не захотел присутствовать при рождении своего ребенка!" - ответил доктор.
Мужчины в Германии принимают активное участие в жизни своих детей: они тоже могут "уходить в декрет". Государство даже продлевает срок родительских выплат, если и папа как минимум на два месяца берет на себя обязанности по уходу за ребенком. И все же, хотя работодатель по закону не имеет права отказать мужчине в этом, далеко не все руководители это приветствуют. Многие по-прежнему считают, что воспитание детей - обязанность мам.
Нескучный декрет
Тем не менее знаменитые три "К" - киндер, кюхе, кирхе ("дети, кухня, церковь"), вокруг которых крутилась жизнь немецких женщин четыре десятилетия назад, в Германии теперь трактуют по-новому: кофе, кино, курсы. Раз в месяц в местном кинотеатре проходит "кино с коляской". Звук во время показа приглушен, в зале горит тусклый свет. Мамы качают, пеленают, кормят своих малышей. И в это же время смотрят на большом экране победителя "Оскара", которого еще не видели даже их бездетные друзья (Разве они пойдут в кино в 11 утра?)
Курсы для молодых мам с малышами есть на любой вкус: спортивные тренировки, плавание, музыкальные занятия, родительско-детские группы PEKiP, экскурсии в музеях. Жаль, что в вопросе организации ухода за ребенком Германия пока не так прогрессивна. Устроить ребенка в ясли порой сложнее, чем устроиться на работу. И даже если вы выиграли в лотерею, то есть получили место в заветном детском саду, не радуйтесь раньше времени. Дошкольные заведения зачастую открыты лишь до 16 часов. Поэтому многие немки годами работают не на полную ставку и, соответственно, получают более низкую, чем мужчины, зарплату, а в последствии пенсию.
Демократия с пеленок
Демократию немецким детям прививают буквально с пеленок. Двухлетки здесь учатся принимать решения (Какая воспитательница будет мне менять подгузник? В какой группе я хочу играть?), высказывать свое мнения на собраниях (например, по поводу декораций на предстоящий праздник) и договариваться (например, какую книжку будем читать).
Родители также проявляют активное участие в жизни садика. Родительский совет - не для того, чтоб собирать деньги, а чтобы контролировать работу заведующей. Деньги на игрушки не "сдают", а зарабатывают сообща. Например, продавая выпечку на местном празднике. Каждая акция тщательно планируется на собрании Фонда поддержки (Förderverein), членов правления которого выбирают, конечно же, путем голосования.
Экология в тренде
Как многие немецкие мамы, я покупаю одежду на детских "блошиных рынках". Это не только дешевле, но и экологичнее, потому что позволяет экономить ресурсы на производство товаров. Каждый вечер я кладу завтрак в пищевой контейнер для четырехлетнего сына в детский сад. Кстати, вместо лимонада он предпочитает воду из-под крана, а среди его игрушек нет пистолетов или танков. Грудного ребенка я ношу в слинге. Покупая детское питание, обязательно проверяю наличие (а точнее, отсутствие) в нем сахара. Пожалуй, ни учеба, ни работа не помогли мне так интегрироваться в Германии, как мои дети. Это ли не повод отметить День матери (в этом году в Германии он 12 мая)? Ну или хотя бы выспаться!
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