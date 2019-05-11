Как я стала немецкой мамой, Или пять особенностей материнства в Германии

Если бы 15 лет назад мне кто-то сказал, что я буду немецкой мамой, я бы рассмеялась. Мое детство прошло в Беларуси, студенчество в России, ну а мамой я, действительно, стала в Германии. Самой что ни на есть немецкой. Вот лишь пять признаков этого.

Беременность - не болезнь

"Вы беременны", - сказала мне врач в Кельне. Она достала из шкафчика тетрадку и стала ее заполнять. "Вам 29 лет? Идеально!" - сказала она, добавив, что это средний возраст немки во время первых родов. "Увидимся через месяц", - врач протянула мне "материнский паспорт", своего рода дневник беременности со всеми данными. И все! Никаких постановок на учет, очередей, поликлиник.

"Материнский паспорт" сопровождал меня в последующие девять месяцев. Ну а так, особенно ничего не поменялось. Уступить беременной место в транспорте, пропустить вне очереди, другие привилегии? Это не про Германию. Беременность - не болезнь. Об этом мне в очередной раз напомнила молодая немка, когда я "влезла без очереди" на кассе в крупном мебельном магазине. На следующий день я, кстати, родила.

Папа на родах

На третий день после родов мой муж катил коляску с малышом по набережной Рейна. В Германии новорожденных никто не прячет - здесь не боятся ни сглаза, ни инфекций. Смотрины здесь, кстати, тоже устраивают. Но до рождения - и не новорожденного, а роддомов. Каждая уважающая себя немецкая больница проводит информационные встречи для будущих родителей, на которых можно (без бахил!) посмотреть родзал и палаты, а также задать вопросы медперсоналу. "Может ли папа быть на родах?" - поинтересовался мой муж. "Что значит "может"? Было бы странно, если бы он не захотел присутствовать при рождении своего ребенка!" - ответил доктор.

Мужчины в Германии принимают активное участие в жизни своих детей: они тоже могут "уходить в декрет". Государство даже продлевает срок родительских выплат, если и папа как минимум на два месяца берет на себя обязанности по уходу за ребенком. И все же, хотя работодатель по закону не имеет права отказать мужчине в этом, далеко не все руководители это приветствуют. Многие по-прежнему считают, что воспитание детей - обязанность мам.

Нескучный декрет

Тем не менее знаменитые три "К" - киндер, кюхе, кирхе ("дети, кухня, церковь"), вокруг которых крутилась жизнь немецких женщин четыре десятилетия назад, в Германии теперь трактуют по-новому: кофе, кино, курсы. Раз в месяц в местном кинотеатре проходит "кино с коляской". Звук во время показа приглушен, в зале горит тусклый свет. Мамы качают, пеленают, кормят своих малышей. И в это же время смотрят на большом экране победителя "Оскара", которого еще не видели даже их бездетные друзья (Разве они пойдут в кино в 11 утра?)

Курсы для молодых мам с малышами есть на любой вкус: спортивные тренировки, плавание, музыкальные занятия, родительско-детские группы PEKiP, экскурсии в музеях. Жаль, что в вопросе организации ухода за ребенком Германия пока не так прогрессивна. Устроить ребенка в ясли порой сложнее, чем устроиться на работу. И даже если вы выиграли в лотерею, то есть получили место в заветном детском саду, не радуйтесь раньше времени. Дошкольные заведения зачастую открыты лишь до 16 часов. Поэтому многие немки годами работают не на полную ставку и, соответственно, получают более низкую, чем мужчины, зарплату, а в последствии пенсию.

Демократия с пеленок

Демократию немецким детям прививают буквально с пеленок. Двухлетки здесь учатся принимать решения (Какая воспитательница будет мне менять подгузник? В какой группе я хочу играть?), высказывать свое мнения на собраниях (например, по поводу декораций на предстоящий праздник) и договариваться (например, какую книжку будем читать).

Родители также проявляют активное участие в жизни садика. Родительский совет - не для того, чтоб собирать деньги, а чтобы контролировать работу заведующей. Деньги на игрушки не "сдают", а зарабатывают сообща. Например, продавая выпечку на местном празднике. Каждая акция тщательно планируется на собрании Фонда поддержки (Förderverein), членов правления которого выбирают, конечно же, путем голосования.

Экология в тренде

Как многие немецкие мамы, я покупаю одежду на детских "блошиных рынках". Это не только дешевле, но и экологичнее, потому что позволяет экономить ресурсы на производство товаров. Каждый вечер я кладу завтрак в пищевой контейнер для четырехлетнего сына в детский сад. Кстати, вместо лимонада он предпочитает воду из-под крана, а среди его игрушек нет пистолетов или танков. Грудного ребенка я ношу в слинге. Покупая детское питание, обязательно проверяю наличие (а точнее, отсутствие) в нем сахара. Пожалуй, ни учеба, ни работа не помогли мне так интегрироваться в Германии, как мои дети. Это ли не повод отметить День матери (в этом году в Германии он 12 мая)? Ну или хотя бы выспаться!

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Особенности немецких родителей

Особенности немецких родителей Кормление грудью в общественных местах Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

Особенности немецких родителей Выбор имени "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

Особенности немецких родителей Папы и дети До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

Особенности немецких родителей Правильный детсад Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Особенности немецких родителей Прививки Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

Особенности немецких родителей Ночной сон Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

Особенности немецких родителей Демократичное питание Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

Особенности немецких родителей Неортодоксальная гигиена В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

Особенности немецких родителей Мультимедийное воспитание Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

Особенности немецких родителей Сладости В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

Особенности немецких родителей Приобретение опыта Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни... Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина



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