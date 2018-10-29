Как экологические протесты в Бресте перестали быть мирными

Начиная с февраля 2018 года, каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники появления рядом с городом аккумуляторного завода (АКБ). Формально - чтобы покормить голубей. Под этим предлогом люди обсуждают новости, связанные со строительством завода (запуск его планируется уже в этом году), и свои действия, которые позволили бы не допустить ввода в эксплуатацию, как считают многие, экологически небезопасного предприятия.

Запрет на протест в Бресте

Формат "кормления голубей" до последнего времени помогал избегать преследований со стороны правоохранительных органов, хотя противники строительства завода добивались проведения и легальных массовых акций протеста. "В нынешнем году заявки подавались на проведение 24 митингов, 12 пикетов и одной демонстрации, однако разрешение было получено только на один митинг, который состоялся 29 апреля", - рассказал DW правозащитник Роман Кисляк, который неоднократно был среди заявителей подобных мероприятий.

Формат "кормления голубей" долго позволял избегать столкновений протестующих и милиции

Все остальные заявки местные власти оставляли без удовлетворения, ссылаясь на разные причины. Например, в конце июля митинг против возведения аккумуляторного завода был запрещен из-за праздника десантников и концерта, а в августе - из-за проведения Дня молодежи и выставки собак. Впоследствии площадка в парке воинов-интернационалистов, которая определена Брестским горисполкомом в качестве места проведения массовых акций, была и вовсе закрыта на ремонт. Он длится до сих пор.

Выход на площадь как гражданский долг брестчан

Нежелание брестских властей разрешать мирные акции протеста и вести диалог с неравнодушными гражданами привело к обострению ситуации нынешней осенью, когда жителей города стали задерживать за майки с надписями против строительства завода или за соответствующие наклейки на верхней одежде.

Против строительства завода АКБ в Бресте выступают не только взрослые

Во время очередного "кормления голубей" 14 октября на площади Ленина впервые появилась растяжка "Нет заводу АКБ", на фоне которой выступили некоторые протестующие. Акция закончилась массовыми задержаниями: впоследствии милиция и суд сочли случившееся на площади незаконным пикетированием.

Показательным было выступление в суде одного из активистов протестного движения Демьяна Лепесевича. Он признал, что принял участие в неразрешенной акции, но сделать это, по словам активиста, его вынудили власти. Лепесевич сообщил, что инициативная группа неоднократно обращалась в органы госуправления, указывая на нарушения, допущенные при строительстве завода. Однако на эти замечания власти никак не реагировали либо давали отписки.

"Как гражданин Беларуси я исчерпал все возможности бороться за свое право жить в чистой окружающей среде, а выйдя на площадь, исполнил свой гражданский долг и выразил личное мнение по проблеме, которую порождают власти, игнорируя наши обращения", - отметил активист.

Путь к прекращению конфронтации - закрытие АКБ?

Большинство задержанных и осужденных, включая Демьяна Лепесевича, получили штрафы в размере от 10 до 20 базовых величин (от 100 до 200 евро в эквиваленте). Самое суровое наказание было вынесено блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову, державшим в руках "крамольную" растяжку, а также оппозиционному политику Николаю Статкевичу: каждый из них получил по пять суток административного ареста.

Правозащитник Роман Кисляк (составленный на него протокол суд вернул в милицию на доработку) считает, что местные чиновники занимаются имитацией диалога, что заводит ситуацию в тупик. "Власти должны понять, что успокоить людей и прекратить эту конфронтацию, можно только закрыв аккумуляторный завод", - убежден правозащитник. Однако, судя по всему, пока руководство города и силовые структуры избрали тактику запугивания активистов, рассчитывая, что это позволит сбить волну протеста.

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