 Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждали | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 12.09.2019

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Россия

Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждали

Экс-канцлер ФРГ, глава российского ЦБ, бывший премьер Армении и прочие VIP-персоны выступили на конференции насосной немецкой компании в России. DW - о несколько необычном мероприятии.

Герхард Шрёдер на конференции в Москве

Герхард Шрёдер на конференции в Москве

В четверг, 12 сентября, в московском пятизвездочном отеле "Лотте" на Новинском бульваре состоялась конференция "Промышленная политика в контексте сложных геополитических вызовов". Организатором выступила малоизвестная в России и Германии немецкая компания, производящая насосы. Внимание журналистов к мероприятию было привлечено именами спикеров - в их числе оказались экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, бывший премьер Армении Тигран Саргсян, экс-министр энергетики России Сергей Шматко и другие известные фигуры. Подробности - в репортаже DW.

Во всем виноваты США и Китай

"Международная инновационная" конференция - так она была обозначена организаторами - длилась почти весь четверг. В числе участников действительно было много иностранных гостей (в оправдание названия), а инновационность выразилась в двух плазменных экранах, между которыми красовался логотип Wilo.

Масштаб мероприятия предлагалось оценить уже по письму, направленному журналистам в преддверии конференции. Организаторы обещали "плотную повестку с многогранным содержанием" и сообщали о том, что видеосъемка запрещена - намек на определенную эксклюзивность.

В качестве модератора выступила телеведущая Марина Ким, известная по своей работе на "Первом канале" и по участию в таких мероприятиях, как ежегодная пресс-конференция Владимира Путина и первомайские демонстрации. В последний раз корреспонденту DW довелось видеть Марину Ким в паре с шоуменом Валдисом Пельшем на уличной сцене на проспекте Академика Сахарова по случаю празднования Дня российского флага в конце августа. На сей раз ведущая общалась с залом на английском языке. При этом она шутливо подчеркнула, что является россиянкой корейского происхождения и представила главного гостя - Герхарда Шрёдера.

Выступление Герхарда Шрёдера на конференции

Выступление Герхарда Шрёдера на конференции

Экс-канцлер, а ныне председатель совета директоров Nord Stream 2 AG и глава совета директоров "Роснефти", переняв шутливый тон, сообщил, что многие считают и его на треть корейцем. (Его очередная жена родом из Южной Кореи). Однако продолжил весьма серьезно. Дважды в ходе конференции ему предоставлялось слово, и оба раза он говорил о том, что "Европа и Россия имеют большое будущее", а "из кризисов вытекают новые возможности". Из речи Шрёдера следовало, что главной причиной текущих геополитических и экономических трудностей является противостояние США и Китая, которые выясняют, "кто является мировым лидером". "Америка не заинтересована в еще одном конкуренте - сильной России. Я не поддерживаю этого. Европейцы заинтересованы в сильной России, потому что это наш сосед. В этом разница между США и Европой, в первую очередь Германией", - отметил он.

"Подушка" Набиуллиной и "проект Кремля"

Получив слово после Герхарда Шрёдера, глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала основные "ориентиры инвесторам" и отчиталась о "больших усилиях, приложенных ЦБ к восстановлению макроэкономической стабильности" в последние годы. Она обозначила ориентиры по инфляции - около 4% годовых - и росту ВВП - 0,8-1,3% в 2019 году. Далее последовали ставшие привычными за долгие годы обещания - снижать административные барьеры, гарантировать неприкосновенность частной собственности. "Условия для ведения бизнеса никогда не бывают идеальными, но они дают шанс для ценовой стабильности и долгосрочного планирования инвестиций", - заверила она, подчеркнув, что в стране создана "достаточная подушка финансовой безопасности".

Следующий докладчик - председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК - исполнительный орган Евразийского экономического союза, ЕАЭС) Тигран Саргсян - высказал свои соображения насчет взаимоотношений Евразийского и Европейского союзов.

"Есть страны ЕС, которые поддерживают диалог, есть и те, в основном восточные, которые выступают категорически против него. У них политические аргументы. Они считают, что ЕАЭС это политический проект, проект Кремля, поэтому с нами не надо иметь дело. Такая же позиция была у американской администрации, с которой я вел переговоры", - поделился он.

Чуть позднее, "восстанавливая справедливость", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) подчеркнул, что всем известно, что "идеологом ЕАЭС был не Кремль и не Путин, а тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев".

Щекотливые темы остались в стороне

Особую пикантность мероприятию придавало присутствие на нем одновременно представителя "Роснефти" в лице Герхарда Шрёдера и "Транснефти" в лице ее вице-президента Павла Ревеля-Муроза (последние несколько месяцев обе компании конфликтуют из-за "загрязненной нефти", которую "Транснефть" по трубопроводу "Дружба" качала в Беларусь и в страны ЕС, включая Германию). Однако эта тема не была затронута в ходе дискуссий. Павел Ревель-Муроз заявил DW, что с журналистами не общается, а свое выступление посвятил исключительно конструктивному сотрудничеству с Wilo и подчеркнул высокое качество продукции этой компании.

Приглашенные участники конференции в Москве

Приглашенные участники конференции в Москве

Пытаясь затронуть другую злободневную тему, Марина Ким спросила у Шрёдера, что тот думает по поводу сопротивления некоторых европейских стран проекту "Северный поток - 2", но и этот вопрос экс-канцлер предпочел дипломатично обойти.

Контекст

25 мая в рамках ПМЭФ прошли два мероприятия, посвященные энергетике. Докладчиками выступали Шрёдер и Сечин. Первый убеждал в плюсах "Северного потока-2", второй - критиковал "козни Вашингтона". (25.05.2018)

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Трофеем Путина назвали немецкие журналисты экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Его присутствие на инаугурации президента РФ они сочли глубоко символичным для российского лидера. (08.05.2018)

Подарок, который хотел сделать одной из главных церквей Ганновера бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вызвал большие споры. Далеко не все пожелали принять этот дар. (17.01.2019)

"В рыночной экономике решения принимают частные инвесторы. Компании хотят этот газопровод, поэтому нам надо его построить. Я не понимаю, почему бы этого не сделать. Может, есть какие-то политические вопросы, которых я не понимаю", - сказал председатель совета директоров Nord Stream 2 AG.

Медицинская терминология от бывшего министра энергетики

Экс-министр энергетики России (2008-2012 годы) Сергей Шматко не стал избегать политических оценок и решил подчеркнуть, что это Америка пыталась поссорить Россию и Германию в 2014 году. "Друзья из-за океана хотели дать смертельную инъекцию бурно развивающимся отношениям (России и Германии. - Ред.), имеющим цивилизационное значение. Но оказалось, что они что-то не учли. Настолько здоровым оказался организм, что мы просто получили прививку. И каждая страна вышла из этой ситуации более сильной. Я специально избрал медицинский термин", - заявил он.

Шматко подчеркнул, что Россия сделала огромные успехи в импортозамещении, многие товары, производимые иностранными компаниями в России, идут дальше на экспорт (как у компании Wilo), и при статистических подсчетах следовало бы учитывать, что это успехи не товарооборота России и третьей страны, а именно России и той страны, откуда происходит локализованный в ней производитель - то есть в данном случае Германии.

Осталось неясным, почему столь высокопоставленные гости согласились выступать с довольно сумбурными заявлениями на мероприятии, организованном сравнительно небольшой компанией. Как и осталась неясной цель самой этой фирмы, потратившей немалые средства на проведение мероприятия и привлечение высокопоставленных спикеров. По оценкам экспертов, знакомых со спецификой проведения подобных конференций, расходы на одну только площадку могли составить не менее 3 млн рублей, а гонорары докладчикам около 500 тысяч рублей каждому в зависимости от "ранга".

Под занавес мероприятия гостям предложили игристое вино, ванильное и манговое мороженое и подарили шоколадки с фирменной символикой Wilo.

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Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

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    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

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  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

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    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

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    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

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  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии

 

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW.  

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Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии  

Как друг Путина Герхард Шредер угодил в "Роснефть"?  

В ФРГ критикуют высокий пост экс-канцлера Шрёдера в "Роснефти"  

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