Как шпионы ГДР соблазняли западных секретарш

"Шпионы в коридорах власти" ("Spione im Zentrum der Macht"), - так можно перевести название новой книги известного немецкого историка и публициста Хериберта Швана (Heribert Schwan). Он рассказывает о восточногерманском шпионаже времен холодной войны, и в первую очередь о тех агентах "штази" - министерства госбезопасности ГДР, которым удалось пробраться во властные структуры: ведомство федерального канцлера, боннские министерства, штаб-квартиры политических партий, разведку и контрразведку ФРГ.

Известные и неизвестные шпионы ГДР

Самым известным гэдээровским шпионом обычно считают Гюнтера Гийома (Günter Guillaume), одного из референтов канцлера Вилли Брандта (Willy Brand). Но как выяснилось после объединения Германии, информацию, которую поставлял Гийом, в "штази" чаще всего не классифицировали как особенно ценную. Кроме того, разоблачение шпиона в 1974 году привело к одному из самых болезненных внешнеполитических поражений ГДР - к отставке Брандта, инициатора "восточной политики". После него политика ФРГ в отношении ГДР и других соцстран стала намного более жесткой.

В любом случае Гийом был лишь вершиной айсберга. Хериберт Шван в течение нескольких лет изучил более 70 тысяч страниц чекистских досье и тысячи протоколов судебных заседаний, на которых после объединения рассматривались дела разоблаченных шпионов. Он пишет, что в конце 1980-х годов в ФРГ на внешнюю разведку ГДР работали почти две тысячи штатных и внештатных агентов. Их главной целью, как ее формулировал генерал-полковник Маркус Вольф (Markus Wolf), несколько десятилетий возглавлявший Главное управление внешней разведки МГБ, было проникновение в высшие эшелоны власти Западной Германии. Только на канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) "штази" нацелило более трехсот агентов. На сегодняшний день известны имена лишь семидесяти из них.

Канцлер ФРГ Вилли Брандт. За его спиной в темных очках - восточногерманский шпион Гюнтер Гийом

О Маркусе Вольфе в России часто пишут с почтительным придыханием: мол, легендарный разведчик, добившийся невероятных успехов в шпионаже против ФРГ, герой "невидимого фронта"... Хериберт Шван этих восторгов не разделяет. Он, правда, не оспаривает шпионских успехов Вольфа, "человека без лица" - так его называли на Западе, потому что первая фотография многолетнего начальника главы внешней разведки ГДР появилась здесь только в 1979 году. Но Шван показывает, какими отвратительными методами пользовались восточногерманские чекисты: людей похищали среди бела дня (за что, кстати, Вольфа, организатора похищений, осудили в 1997 году), мучили, шантажировали...

Как шпионы "штази" соблазняли западных секретарш

Значительная часть книги "Шпионы в коридорах власти" посвящена так называемой операции "Ромео". Госбезопасность ГДР специально готовила внешне привлекательных мужчин, которых нацеливали на одиноких и, как правило, не очень молодых женщин, чаще всего секретарш в министерствах и ведомствах ФРГ. "Ромео" соблазняли таких женщин и склоняли их к сотрудничеству с восточногерманской разведкой.

Подобная вербовка, не говоря уже о ее вопиющей аморальности, нередко кончалась для женщин трагически. "Ромео", в конце концов, возвращались в ГДР, передавая своих жертв связникам и операторам "штази". Разрыв вкупе с изменой родине был очень болезненным: женщины попадали в психиатрические больницы, спивались, одна из них покончила жизнь самоубийством...

Маркус Вольф, стремясь обелить себя, отрицал в своих воспоминаниях существование программы "Ромео", утверждая, что все подобные знакомства и вербовки были случайными. Но документы из архива "штази" показывают, что он лгал. Кандидатов на роль "Ромео" тщательно отбирали, обучали, разрабатывали для них детальные легенды, им платили хорошие деньги и освобождали от действительной воинской службы. Разумеется, чекисты собирали детальную информацию о потенциальных жертвах, чтобы подставить им оптимального "Ромео". В середине 1970-х годов аспирантами высшей школы МГБ ГДР была даже написана секретная диссертация "Об оперативном проникновении в центральный аппарат канцлера ФРГ", в которой описаны детали этой программы и которую Шван много цитирует. Он описывает несколько случаев "успешного проникновения" "Ромео".

Усилий и средств в "штази" при этом не жалели. В частности, один из агентов, засланный в ФРГ, три года пытался очаровать работавшую в аппарате канцлера Аденауэра одинокую секретаршу Грете И. (в "штази" ей дали кличку "Гудрун"). Но она не очаровывалась. Тогда его вернули в ГДР, но пользуясь собранной им о "Гудрун" информации, на нее нацелили другого шпиона - бывшего летчика люфтваффе и офицера гитлеровского Генштаба, известного под кличкой "Астор". В конце войны он попал в советский плен, где его и завербовали. "Астор" якобы случайно познакомился с "объектом" (так называли гэдээровские бойцы невидимого фронта несчастных женщин) на курорте и сумел влюбить "Гудрун" в себя.

"Гудрун" мечтала о замужестве. "Астор" отговаривался тем, что староват (ему было 56 лет). Потом он серьезно заболел: судя по всему, у него открылся туберкулез. Он лечился в Швейцарии, но лечение не помогло, "Астор" умер. После этого "Гудрун" прекратила сотрудничество со "штази", заявив, что шпионила только ради любимого человека, и вообще уволилась из ведомства федерального канцлера.

Почему шпионок ГДР не судили после объединения Германии

Подобных случаев известно около сорока. Лишь на 16 изменниц после объединения Германии завели уголовные дела. Меньше половины из них дошло до суда. В русскоязычном варианте "Википедии", где идет речь о программе "Ромео", говорится о "волне судебных процессов" над секретаршами-агентами, которым якобы "нередко выносили приговоры в виде больших сроков тюремного заключения". Это совершенно не так. Приговаривали практически всегда к условному наказанию.Так, скажем, Иоганну Ольбрих (Johanna Olbrich, кличка "Анна"), которая в течение полутора десятилетий шпионила в качестве секретаря министра финансов ФРГ и даже получила гэдээровский орден за это, приговорили к двум с половиной годам условно. А Эрика Райсман (Erika Reißmann), возглавлявшая секретарское бюро "Союза изгнанных", вообще отделалась денежным штрафом.

Мягкость приговоров за измену родине и шпионаж или решение вообще не доводить дело до суда объясняются, прежде всего, тем, что женщинам пришлось по жизни горько расплачиваться за свои увлечения. А, кроме того, - тем, что информация, которую они поставляли "штази", далеко не всегда была по-настоящему ценной. Похоже, что в "штази" были довольны, прежде всего тем, что, мол, "мы везде".

Миниатюрная фотокамера, замаскированная под пачку сигарет. Такой разведка ГДР снабжала своих агентов-секретарш

Самый "суровый" (по немецким меркам) из завербованных "Ромео" женщин приговор был вынесен Габриэле Гаст (Gabriele Gast): она отсидела в тюрьме четыре года. Но в отличие от попавшихся на крючок чекистов-соблазнителей секретарш, машинисток и стенографисток Габриэле Гаст была высокопоставленной сотрудницей внешней разведки ФРГ. До ее разоблачения и ареста в 1990 году она работала на "штази" двадцать лет и дослужилась до правительственного директора в отделе, который занимался Советским Союзом. А завербовал ее - тогда еще молодую аспирантку - специально подобранный под ее вкусы "Ромео".

Сколько платили в "штази" за измену родине?

Эти, если можно так выразиться, "Джульетты" начинали работать на разведку ГДР из-за любви, а какие мотивы были у других шпионов? Хериберт Шван подробно останавливается на этом в своей книге. Для некоторых важную роль играла идеология, но обычно в сочетании с другими причинами. Так, Вальтера Лиевера (Walter Liewehr), левака, борца за мир и прогресс, тогда молодого западногерманского студента-физика, а позже - научного сотрудника НИИ физики высоких частот, выполнявшего и заказы бундесвера, завербовали, умело сыграв на его личных проблемах. Он тяжело переживал болезнь и раннюю смерть родителей. Оператор "штази", майор, а позже полковник, стал для Лиевера чем-то вроде эрзац-отца.

Но большинство шпионов стали работать на "штази" из чисто меркантильных соображений. Чекисты купили, например, гражданского служащего министерства обороны ФРГ Вольфа-Хайнриха Прелльвица (Wolf-Heinrich Prellwitz). У агента "Рёдель" (такую ему дали кличку) было трое детей, он влез в долги, купив дом, и остро нуждался в деньгах. За информацию о бортовом вооружении самолета "Торнадо", защите танка "Леопард 2" и другую секретную документацию Прелльвицу заплатили, в общей сложности, 820 тысяч марок.

Много миллионов тратили в ГДР, где валюты постоянно не хватало, на шпионаж. Щедро вознаградили за его "услуги" и высокопоставленного сотрудника контрразведки ФРГ Клауса Куроня (Klaus Kuron). Он сам предложил свои услуги "штази". Курон, содержавший большую семью - жену и четверых детей - был, как говорится, в долгах как в шелках и решил таким образом подзаработать. "Штази" выплатила ему около 700 тысяч марок (западных, разумеется, а не восточных). По приговору суда, состоявшегося в 1992 году, практически всю эту сумму Куроня обязали выплатить. Кроме того, он восемь лет отсидел в тюрьме.

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