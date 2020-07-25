 Как шахтеры били окна немецкому Стаханову | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.07.2020

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Культура и стиль жизни

Как шахтеры били окна немецкому Стаханову

70 лет назад в ГДР была учреждена награда "Герой труда". Ударникам приводили в пример шахтера Адольфа Хеннеке, который выработал 387 процентов нормы. На шахте его ненавидели.

Плакат Великие стройки коммунизма. 1952 год

Гэдээровский плакат "Великие стройки коммунизма", 1952 год

27 июля 1950 года совет министров ГДР учредил награду "Герой труда".  Это было не просто престижное отличие. "Герой" получал 10 тысяч восточногерманских марок, ему в первую очередь давали квартиру, ставили в очередь на машину и так далее. Каждый год позолоченную медаль с изображением колосьев, серпа и молота в обрамлении лавровых веток получали 50 человек: токари и ткачихи, академики и члены Политбюро... Всех призывали равняться на шахтера-рекордсмена Адольфа Хеннеке (Adolf Hennecke), который в октябре 1948 года установил рекорд выработки угля - 387 процентов нормы за одну смену. Немецкий Стаханов был весьма примечательной личностью.

Образец для подражания

Забойщик Адольф Хеннеке был не слишком подходящей фигурой на роль зачинателя стахановского движения в Восточной Германии, которая тогда еще не была ГДР, но уже изо всех сил строила социализм под советским руководством. Ни возраст (ему было 43 года), ни имя, заставлявшее невольно вспоминать о бесноватом "фюрере", ни внешность рано полысевшего бухгалтера начальству, искавшему кандидата на роль героя-ударника, не нравились. Но более молодой и обаятельный шахтер Франц Франик (Franz Franik), которого сначала выбрало руководство шахты в саксонском городке Эльсниц, категорически отказался становиться рекордсменом выработки, опасаясь бойкота коллег, которые справедливо ждали от этого повышения норм. Штрейкбрехером ему совсем не хотелось становиться.

Адольф Хеннеке: битва за уголь. Официальная фотография

Адольф Хеннеке: битва за уголь. Официальная фотография

И вот тогда выбор пал на Хеннеке. Он, по крайней мере, был безупречен в идеологическом плане: потомственный шахтер, в молодости, еще до прихода Гитлера к власти в Германии, состоял в социалистических профсоюзах, после войны вступил в компартию... И 13 октября 1948 года Адольф Хеннеке установил свой рекорд, за смену выдав угля на-гора почти в четыре раза больше нормы. Так родилось стахановское движение на востоке Германии.

За свой рекорд Хеннеке получил премию: полтора килограмма маргарина, бутылку шнапса, три пачки сигарет, 50 марок и букет цветов от начальства.

В отличие от советского Стаханова, спившегося, в конце концов, до нищеты, немецкий шахтер-рекордсмен прожил вполне благополучную жизнь. Он стал директором шахты, потом занимал руководящую должность в гэдээровском Госплане и был членом ЦК СЕПГ - правившей в ГДР партии. Выступал на съездах, торжественно награждал передовиков производства, призывал к выполнению и перевыполнению планов. Потом стал персональным пенсионером. Умер в 1975 году в возрасте 69 лет.

Единственное, что отравляло ему жизнь, - ненависть коллег-шахтеров. До того, как он переехал в Восточный Берлин, став чиновником и партийным деятелем, в его доме несколько раз били окна, позже прокалывали шины служебного автомобиля Хеннеке... Причина была проста: его рекорд, как в свое время и рекорд Алексея Стаханова в Советском Союзе, как и рекорды ударников в других областях промышленности, дали повод увеличить производственные нормы и план добычи угля, фактически не повышая зарплату рабочим.

Подтасованные рекорды

Дело было, конечно, не в том, что прочие трудящиеся, в отличие от Хеннеке, Стаханова, трактористки Прасковьи Ангелиной, сталевара Макара Мазая, машиниста паровоза Петра Кривоноса и других сегодня уже забытых рекордсменов, трудились вполсилы. Просто все работали в совершенно иных, гораздо более худших условиях, чем те, которые обеспечивали рекордсменам. Скажем, Стаханову, чтоб он только работал отбойным молотком, в свое время специально выделили крепильщиков и откатчиков, парализовав работу всей смены.

На восточногерманской шахте, где установил свой рекорд Хеннеке, постоянно ломались допотопные ленточные конвейеры, которые транспортировали уголь и породу из забоя. Но для Хеннеке специально установили новый, да еще выделили ему нескольких человек, которые грузили добытый уголь (обычно забойщики делали это сами или меняясь друг с другом). Угольную жилу Хеннеке тоже заранее выбрал такую, которую легче всего было бурить. Поговаривали даже, что накануне рекордной смены бригада шахтеров подготовила эту жилу, пробурив ее в нескольких местах, чтобы Хеннеке мог легче и быстрее работать отбойным молотком, но это, скорее всего, легенда.

Плакат ко Дню ударника в ГДР. 1951 год

Плакат ко Дню ударника в ГДР: "Честь и слава нашим ударникам". 1951 год

Как бы то ни было, но день 13 октября с тех пор стал в ГДР государственным праздником - Днем ударника. Такие праздники и такие рекордсмены были в каждой социалистической стране, и в каждой пропаганда создавала из них образцы для подражания. Сегодня эти герои забыты. Забыты ткачиха Луиза Эрмиш (Luise Ermisch), по методу которой в пятидесятые годы в ГДР призывали работать всю страну, и прядильщица Фрида Хокауф (Frida Hockauf), чей лозунг "Как мы сегодня работаем, так будем завтра жить!" висел чуть ли не в каждом цехе… Они канули в вечность - как и вся неэффективная социалистическая экономика с ее пропагандистской истерией вокруг перевыполнения плана.

Герои, канувшие в вечность

Свои стахановцы были и в Польше - шахтер Винцентий Пстровский, и в Венгрии - токарь Имре Мушка. Это был парень из простой рабочей семьи, член партии, анкета - чище некуда. Мушка в одну из так называемых "сталинских" ударных смен 1949 года перевыполнил план на две тысячи процентов! Рассказывали, что ему предоставили для этого лучший токарный станок и что работал он на самом деле не один, а с пятью помощниками.

Несколько лет Имре Мушка наслаждался славой, но, в конце концов, не выдержал бойкота коллег. Он попросил снять его с должности бригадира стахановской бригады. В 1956 году, во время народного восстания в Венгрии, он сгинул. Ходили слухи, что Мушка бежал на Запад, не то в Данию, не то в Бельгию, и работал там токарем. Причем, через несколько лет его уволили - за плохую работу.

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