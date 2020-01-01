Как чешские чиновники противостоят влиянию России и Китая

Хлопая себя по лицу, Павел Новотны - глава муниципального района Ржепорые, что на западе Праги, изображает скуку, гнев и безумие, когда на него обрушивается шквал критики и обвинений с российской стороны.

Новотны участвует в грубой перебранке с ведущими "60 минут" - одной из влиятельнейших политических программ телевизионного госканала "Россия 24". Сперва перепалка может показаться просто развлечением, частью политического ток-шоу, но она символизирует более масштабную борьбу чешских чиновников против влияния России и Китая на национальную политику Чехии.

Местные чиновники против "руки Кремля"

Ярость Москвы вызвали планы Павла Новотны построить памятник "власовцам" - бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, которые помогли освободить Прагу в 1945 году. Россия тут же намекнула на санкции и обвинила Павла Новотны в "вытаскивании фашизма из могилы".

В ответ на это Новотны, бывший некогда журналистом таблоида, посоветовал президенту Владимиру Путину заниматься своим делом. Этот эпизод, отмечает Лукаш Огродник из Польского института международных отношений, показывает, что "все чаще отношения Чехии с Россией формируются властями на местном уровне".

Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге

Противостоит московскому влиянию не только Новотны, но и глава крупнейшего района чешской столицы "Прага-6" Ондржей Коларж, который в начале этого года приказал убрать статую маршала Красной армии Ивана Конева с площади Интербригады. Этот приказ многим не понравился. Коларжу начали угрожать расправой. Когда угрозы стали поступать в адрес его детей, семью Коларжа начала охранять чешская полиция. Ондржей Коларж полагает, что на него пытаются оказать давление люди, которыми управляют из Москвы.

"Экстремистские группировки получают заказы непосредственно от российского посольства", - говорит Коларж. Глава "Праги-6" осознает, что последствия этого конфликта выходят далеко за пределы его процветающего района. "В мои планы это не входило, но теперь ситуация в районе "Прага-6" стала частью более масштабного сопротивления против альтернативной внешней политики президента страны Милоша Земана", - говорит Коларж, добавляя, что "люди сыты по горло".

Мэр Праги против Китая

Мэр Праги Зденек Гржиб также сопротивляется внешней политике президента Чехии. Отказ столичного мэра уважать политику "одного Китая", и приглашение в Прагу тайваньской и тибетской делегаций привели к разрыву в октябре 2019 года соглашений, существовавших между городами-побратимами Прагой и Пекином.

Мэр района "Прага-6" Ондржей Коларж

Дипломатический скандал перешел на национальный уровень, когда Китай пригрозил прекратить инвестиции и отменил культурные обмены. Президент Земан, которого критиковали за неспособность обеспечить обещанные им миллиарды китайских инвестиций, грозился экономическими последствиями. "Как мы можем доверить компании из такой страны строительство стратегически важной цифровой инфраструктуры?", - возмущается мэр Праги, комментируя намерения руководства страны сотрудничать с китайским Huawei.

Позиция Гржиба по отношению к Китаю повлияла на общественное мнение. Масла в огонь добавили СМИ, которые разоблачили попытки олигарха Петра Келлнера, связанного с Земаном, внедриться в чешские академические круги, чтобы попытаться улучшить имидж Китая. После этого оппозиционные партии потребовали создания специальной парламентской комиссии для контроля над влиянием авторитарных режимов на чешскую политику.

Зоны влияния во внешней политике Чехии

В большинстве стран такое вмешательство местных чиновников в международную политику тут же пресекли бы. Но Чехия давно погрязла в борьбе за власть между президентом, популистским правительством и другими политическими силами. Мэры городов и главы районов - лишь дополнительные игроки на сцене развернувшейся борьбы.

Замминистра иностранных дел Алесь Чмелар в интервью DW заявил, что внешняя политика согласована с правительством, и что "провокации" со стороны местных чиновников "оказывают лишь краткосрочное влияние на двухсторонние отношения".

Тем не менее чешский журналист Ондржей Кундра, специализирующийся на вопросах безопасности, говорит, что "попытки мэров оказывать влияние на внешнюю политику, меняют общественный дискурс и мешают попыткам президента Земана установить более тесные связи с Россией и Китаем".

Альянс "Свободных городов"

Мэр Праги Гржиб в борьбе с Россией и Китаем своей страной ограничиваться не собирается - он уже сформировал "Пакт свободных столиц" с мэрами Братиславы, Будапешта и Варшавы, которые выступают против популистских тенденций в Восточной и Центральной Европе. Квартет с осторожностью отмечает важность членства в ЕС и НАТО для своих стран.

"Они используют нас (Чехию) как троянского коня", - предупреждает Ондржей Коларж. - Чехия должна вернуться к западной ориентации. Альтернативу мы уже видели!".

Мэр Праги Гржиб в высказываниях более осторожен. Обвинения во вмешательстве в иностранную политику или провокациях политик отвергает. Но напоследок, широко улыбаясь, предлагает сфотографироваться на фоне свидетельства о присвоенном ему звании почетного гражданина Тайбэя, столицы Тайваня.

Смотрите также:

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Новый шелковый путь уже существует Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник 8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Взрывной рост объема перевозок В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник "Самый китайский город Германии" Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Первый поезд из Китая в Вену В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Китай обеспечивает доступ к европейским портам С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Италия: сюрприз для европейских партнеров 24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник ЕС и Китай: переоценка рисков "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник Китай старается развеять страхи Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров. Автор: Михаил Бушуев

