Как Турция отказывает в аккредитации иностранным журналистам

Пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) не скупится на критику в адрес Анкары. "Мы считаем, что свобода прессы является высшей ценностью и что немецкие, равно как и другие европейские журналисты, должны иметь возможность работать в Турции. Мы надеемся, что им в самом ближайшем будущем будут выданы свидетельства об аккредитации", - подчеркнула представитель МИД ФРГ.

Решение властей Турции чревато для журналистов последствиями

Впрочем, произойдет ли это в действительности, пока неизвестно. Официальная позиция турецкой стороны практически не оставляет места для разночтений. В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказали представителям немецких СМИ в продлении аккредитации на 2019 год.

Реджеп Тайип Эрдоган

На данный момент соответствующие уведомления получили три немецких журналиста: корреспондент берлинской газеты Der Tagesspiegel в Турции Томас Зайберт (Thomas Seibert), директор бюро телеканала ZDF в Стамбуле Йорг Бразе (Jörg Brase) и журналист телерадиокомпании NDR Халил Гюльбеяз (Halil Gülbeyaz).

Решение турецких властей чревато для журналистов серьезными последствиями. Действительное свидетельство об аккредитации, как правило, является не только аналогом разрешения на работу, но и своего рода видом на жительство, гарантируя его обладателю право находиться на территории страны.

Турция - 138-я в рейтинге свободы прессы

Стоит отметить, что аккредитацию не продлили не только немецким журналистам. В аналогичной ситуации находятся около 80 представителей иностранных СМИ: срок действия их удостоверений истек в конце декабря 2018 года.

Акция протеста в Стамбуле против арестов журналистов и правозащитников (фото из архива)

Решение турецких властей, вне всякого сомнения, не улучшит позиции Анкары в рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ". За период с 2010 по 2018 годы Турция опустилась в этом списке с 138-й на 157-ю позицию из 180 возможных.

Отказ Анкары продлить аккредитацию иностранным корреспондентам критикуют даже в правящей Партии справедливости и развития (ПСР). "Я не могу ни понять, ни одобрить такое решение", - отмечает депутат турецкого парламента от ПСР Мустафа Енероглу. По его словам, подобные шаги отрицательно влияют на имидж Турции на международной арене и, следовательно, противоречат ее интересам.

С 2016 года в Турции прекратили работу 200 СМИ

Неутешительные выводы следуют и из доклада МИД ФРГ о ситуации со свободой слова в Турции, опубликованном в 2018 году. В документе отмечается, что в стране арестовывают журналистов, критически настроенных по отношению к властям.

После неудавшегося госпереворота Эрдоган закрыл несколько десятков турецких СМИ

Кроме того, с 2016 года по распоряжению Эрдогана были закрыты около 200 СМИ. Основной причиной для этого стали обвинения журналистов в предполагаемых связях с движением живущего в США радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Анкаре считают его организатором попытки госпереворота в июле 2016 года, а его деятельность - террористической.

Сторонники Гюлена подвергаются в Турции жестоким преследованиям. По данным ООН, в целом по подозрению в поддержке путча были задержаны почти 160 тысяч и арестованы более 70 000 человек - в том числе журналисты, правозащитники и оппозиционные политики. Еще на 155 тысяч человек были заведены уголовные дела в связи с их возможным "членством в террористической организации".

Партия Эрдогана контролирует большинство СМИ

Из-за действий властей работу в общей сложности потеряли около 3000 представителей турецких СМИ, отмечается в отчете МИД ФРГ. Кроме того, ряд журналистов находятся под следствием по обвинению в пропаганде и поддержке терроризма или оскорблении президента страны.

Одним из самых резонансных инцидентов стал арест работавшего в Турции журналиста немецкого издания Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel), который был взят под стражу 14 февраля 2017 года. Позднее суд поместил его под арест, заподозрив в "пропаганде терроризма" и "разжигании межнациональной ненависти".

При этом статус обвиняемого по этим статьям Юджел получил уже после своего освобождения в феврале 2018 года. Анкара под международным давлением выпустила журналиста, однако судебный процесс по его делу продолжается.

Между тем в МИД ФРГ подчеркивают: около 90 процентов турецких СМИ находятся под контролем и пользуются, в том числе, финансовой поддержкой партии Эрдогана ПСР. В свою очередь СМИ, критикующие политику властей, находятся на грани выживания, говорится в докладе.

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