Как туристу не стать жертвой карманников в Испании

В 2018 году в мадридскую полицию ежедневно поступало в среднем 260 заявлений от лиц, ставших жертвой карманников. По данным МВД Испании, 90 процентов заявителей - иностранные туристы. Похожая ситуация и в Барселоне, где в минувшем году число карманных краж увеличилось на 19 процентов. Также как и в Мадриде, большинство этих краж в Барселоне осуществляются на улицах в местах скопления туристов, уличных кафе, торговых центрах и метро. Похищаются деньги, кредитные карточки, мобильные телефоны и документы. Полиция, у которой хронически не хватает сотрудников, вынуждена расклеивать в наиболее опасных местах предупреждения, что не может гарантировать безопасность.

Где и как орудуют воры в Мадриде

По данным влиятельной газеты АВС, самый загруженный делами карманников полицейский участок Европы расположен на улице Леганитос в центре Мадрида. Его представитель инспектор Мартинес рассказал DW, что в районе главного столичного проспекта Гран-Виа ежедневно действуют не менее двух сотен карманников. Двое из каждых десяти - испанцы, остальные - выходцы из Восточной Европы, Северо-Западной Африки и Латинской Америки.

Проспект Гран-Виа в Мадриде

Карманники, по словам инспектора, обычно "работают" по двое. Приемы воров хорошо известны. К примеру, один из них вроде бы случайно толкает вас в толпе или бросает вам под ноги монетку, и пока вы оглядываетесь на "неуклюжего прохожего" или ищите монетку, второй выуживает у вас из сумки кошелек. Или к вам подходит девушка и тычет пальцем в карту Мадрида - якобы интересуется каким-то адресом. Пока вы объясняете, что помочь не можете, ее подельник опустошает ваш карман.

Советы испанского полицейского

Излюбленным место карманников, по данным инспектора Мартинеса, также является магазин Primark на Гран-Виа, который посещает множество иностранцев. Одновременно здесь промышляет не менее 20 воров. Ну а рекорды по краже мобильных телефонов ставят злоумышленники, орудующие у многочисленных кафе под открытым небом. "Расслабленные туристы после нескольких бокалов вина не замечают, как со стола пропадают мобильники, по которым они только что рассказывали близким, как хорошо проводят время в Мадриде", - говорит Мартинес.

В завершении беседы полицейский, по просьбе DW, порекомендовал российским туристам не носить с собой много денег, делать фотокопии документов, постоянно контролировать свои карманы и сумки. А в случае кражи немедленно обращаться в участок. Такое обращение необходимо, если у вас украли документы. Без справки полиции консульство вашей страны не сможет выдать взамен утраченного паспорта документы, позволяющие выехать из Испании на родину.

Изъяны испанского законодательства

По данным профессора криминалистики Мадридского университета Антонио Сабала Риеры, карманные кражи в Мадриде и Барселоне составляют 59 процентов от всех правонарушений, совершаемых в этих городах. В беседе с DW профессор, сославшись на данные испанского МВД, посетовал на дефицит полицейских кадров. Так, в Барселоне не хватает более тысячи сотрудников, в Мадриде - 800. Однако бюджет ведомства не позволяет увеличить штаты.

Кроме того, по словам эксперта, размах карманных краж в Испании во многом объясняется "либерализмом местного законодательства". Это правонарушение УК Испании не относит к числу опасных, пойманные воры предварительному заключению не подлежат - их отпускают до суда на свободу. Суды не могут назначить заседания в виду отсутствия в стране потерпевших. Поэтому в качестве жертв чаще всего злоумышленники выбирают иностранных туристов.

Таким образом, продолжил Сабала Риера, некоторые карманники накапливают до 300 задержаний, но редко попадают в тюрьму. Кроме того, различные ОПГ, к примеру, из Румынии используют для краж подростков до 14 лет, которые вообще по испанским законам неподсудны. Не подлежат они и принудительной высылке за правонарушения. Нельзя высылать без решения суда и взрослых воров-иностранцев. "Так что проблема присутствия этих людей на улицах испанских городов пока остается нерешенной", - резюмировал собеседник DW.

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