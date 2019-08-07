Как туристу из России правильно выбрать медстраховку при поездке за границу

Ежегодно российские туристы, которым потребовалась помощь врачей, оставляют в зарубежных клиниках более миллиарда рублей. Так, по подсчетам "Сбербанка", в 2018 году россияне потратили на такого рода медицинские услуги более 1,64 млрд рублей. Однако далеко не все эти деньги удалось вернуть через страховые компании.

Три главных беды российских туристов в путешествиях

В стандартные турпакеты входят, как правило, самые дешевые страховки с минимальным количеством болезней, которыми можно заболеть, чтобы это посчитали страховым случаем, поясняет адвокат "Клуба защиты туристов" Маргарита Еремеева. "В России половина туристов вообще бы не страховались, если бы это не было обязательным условием для получения визы", - уверена эксперт.

При неправильно выбранной страховке лечение за границей может влететь в копеечку

По статистике страховых компаний, три главных беды российских туристов в путешествиях - это ОРВИ и ОРЗ (почти половина случаев), отравления и заболевания пищеварительной системы, а также травмы, ушибы и растяжения. Но бывают исключения - в зависимости от страны.

"В Австрии и Германии, например, основная масса случаев - различного рода травмы (что естественно для стран с развитым горнолыжным туризмом) и инфекции дыхательных путей", - говорит управляющая продуктом Мария Простова из компании "РЕСО-Гарантия". Далее идут отиты, проблемы с глазами, сердечно-сосудистые заболевания, мочекаменная болезнь и кишечные инфекции.

Подводные камни медстраховки: советы юристов

Большую часть проблем, связанных с медицинской страховкой, можно решить на этапе ее выбора, указывает руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова. "Мы всегда советуем туристам внимательно изучить перечень случаев, не являющихся страховыми. Не нужно пытаться занизить стоимость страховки, исключив из нее стратегически важные пункты, к которым могут относиться госпитализация, проведение операций и возвращение на родину", - считает юрист.

Турция - одно из самых любимых направлений для российских туристов

По выражению Ефремовой, подводные камни всегда прописаны в договоре и правилах страхования. Она вспоминает, как одна страховая компания намеренно внесла в исключение из правил все ситуации, которые произошли бы во время купании в море, а также при катании на водных горках и велосипеде. "Следуя логике этой компании, турист должен был, прилетев на отдых, не выходить из номера на протяжении всего тура и в назначенное время улететь домой", - констатирует эксперт.

Страховка для загранпоездки при хронических заболеваниях и онкологии

Главное правило туриста - не скрывать свои заболевания от страховщика, советуют юристы. В первую очередь, это касается хронических заболеваний. Лучше сообщить о них заранее и заплатить повышенный тариф за страховку, чем потом за свой счет оплачивать дорогостоящее лечение за рубежом.

Главное правило туриста - не скрывать свои заболевания от страховщика

Турист с онкологией может оформить туристическую страховку на равных со всеми. Однако диагностику и лечение, непосредственно связанные с заболеванием, полис не покроет.

"Если человек с онкологией заболеет ОРВИ, то помощь будет оплачена. Но если ухудшение здоровья будет напрямую или косвенно связанно со злокачественными или доброкачественными новообразованиями и их обострениями, последствиями и осложнениями, то такой случай признают не страховым", - пояснила DW Ирина Скоробогатова, руководитель направления по страхованию путешественников компании "Альянс". Причем это правило работает даже для пациентов, которые узнали о заболевании только во время путешествия.

Риски при беременности при поездках за границу

Страховщики неохотно работают с беременными туристками. Здесь все зависит от срока беременности, на который будет распространяться действие полиса. "В основном медстраховка будет действовать до 24 недель беременности. Крайне редко - до 31 недели", - уточняет Надежда Ефремова из АТОР. Более длительный срок беременности уже будет исключением из страховых случаев.

Если же компания готова взять на себя такие риски, женщине лучше дополнительно уточнить, входят ли в полис осложнения беременности, включая преждевременные роды, и страхование медицинских расходов на родившегося ребенка.

Кто платит за лечение пьяного туриста

Как бы серьезно турист ни подошел к выбору медполиса, все может испортить бокал вина или кружка пива. В большинстве компаний действует правило "ноль промилле" для страхового случая. Это значит, что выпивший турист, которому потребовалась медпомощь, должен будет сам платить за свое лечение. То же относится и к состоянию наркотического опьянения.

"Конечно, бывают ситуации, когда нанесенный ущерб здоровью не связан с употреблением алкоголя, и страховой случай наступил бы независимо от степени опьянения пострадавшего. Например, турист ехал в такси, попавшем в ДТП. Тогда лечение будет оплачено", - добавила в интервью DW Мария Простова из "РЕСО-Гарантия".

В России очень немногие страховые компании предлагают для туристов полис с дополнительным покрытием "при алкогольном опьянении". "При наличии такой опции события, наступившие вследствие употребления алкоголя (клиентом. - Ред.), признаются страховыми. Исключение - управление транспортным средством в нетрезвом виде", - рассказали DW в "Тинькофф страхование".

Пока что правило "ноль промилле" удалось оспорить единицам туристов. Адвокат Маргарита Еремеева вспоминает трагедию, которая случилась с молодым человеком, находившимся в сильном алкогольном опьянении на отдыхе в Турции. Тот прыгнул вниз головой в детский бассейн и остался инвалидом на всю жизнь. Тогда страховая компания отказалась лечить и транспортировать туриста, но позже пострадавший добился компенсации через суд.

Татуировки, пирсинг и секс на отдыхе

Нет единого мнения у страховщиков и по поводу случаев, когда туристу занесли инфекцию через татуировку или пирсинг. Например, в компаниях "Сбербанк страхование" и "Тинькофф страхование" DW заверили, что готовы покрыть расходы по таким обращениям.

При этом в "РЕСО-Гарантия" и "Альянс" подобные случаи не признаются страховыми. "Медполис туристов покрывает внезапные, неожиданные и острые заболевания и травмы. Нанесение себе татуировки все же носит преднамеренный характер", - отметила Ирина Скоробогатова из "Альянса".

Единодушны страховщики по поводу любых заболеваний, передающиеся половым путем. Все компании отказались оплачивать лечение и осложнения венерических болезней, ВИЧ-инфекции, СПИДа, вирусного гепатита (исключая гепатиты "А" и "Е").

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