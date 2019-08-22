Как Трамп на саммите G7 чуть не стал контрабандистом

На саммите G7 в Биаррице Трампу не удалось убедить коллег в необходимости возвращения в этот клуб России. Сергей Елкин о тщетных попытках президента США превратить "большую семерку" в "восьмерку".
На ужине в рамках саммита G7 в Биаррице Дональду Трампу не удалось убедить коллег в необходимости восстановить Россию в статусе гостя, сообщила британская газета The Guardian. (26.08.2019)
Перед началом саммита G7 в Биаррице глава Евросовета Дональд Туск заявил, что "ЕС ответит", если США введут повышенные пошлины на французские вина. (24.08.2019)