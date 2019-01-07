 Как сэкономить на упаковке подарков | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.12.2019

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Культура и стиль жизни

Как сэкономить на упаковке подарков

Перед Рождеством многие в Германии задумываются не только над тем, где и какие подарки купить любимым, но и как экологично их упаковать. Делимся идеями!

Weihnachten l Geschenke - Kreative Ideen Verpackung (Imago Images/Westend61/A. Bogo)

Рождественские и новогодние праздники невозможно себе представить без подарков. Однако у них есть и оборотная сторона медали: по данным немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, после Рождества и Нового года общая гора мусора вырастает на 20 процентов.

Давайте представим: если каждый житель Германии в канун Рождества и Нового года в среднем купит 100 гр упаковочных материалов, то после праздников на городских свалках будет на 8 тысяч тонн мусора больше.  Избежать лишних расходов можно, если использовать упаковки не из пластика или подарочной бумаги, покрытой тонким слоем фольги, а из натуральных материалов, которые легко перерабатываются. А можно и совсем отказаться от упаковки подарков. Ниже несколько советов.

Как сэкономить на упаковке

Разумеется, приятней получать красиво упакованные подарки. И  чем индивидуальней это сделано, тем радостней их распаковывать. Однако помня о том, как быстро упаковка оказывается в мусорном баке, можно всерьез задуматься об экономии ресурсов.

Один из вариантов: в качестве упаковки можно использовать обычную коричневую бумагу. Ее следует украсить пестрыми хлопчатобумажными ленточками. Такой материал в Германии после переработки используется вторично.

Старые газеты вместо подарочной бумаги

Вместо подарочной бумаги можно использовать старые газеты

"Неплохо смотрятся под елками подарки, упакованные в старые газеты, комиксы, остатки обоев или яркие кухонные полотенца", - советует колумнистка газеты Neue Westfälische Юлия Фаль (Julia Fahl).

Если у вас сохранились коробки из-под обуви или хлопчатобумажные пакеты от прошлогодних подарков, то их вполне можно использовать еще раз, обновив дополнительной раскраской или наклейками.

Домашние печенья или рождественские свечи хорошо смотрятся в стеклянной банке из-под варенья - вместо прозрачных пластиковых пакетов.

"Лучше всего совсем отказаться от подарочных упаковок из пластика или фольги", - говорит Юлия Фаль.

Подарок упаковать подарком

А почему бы не упаковать один подарок другим? Например, поваренную книгу можно обернуть в поварской фартук или кухонное полотенце. И все это повязать красивой ленточкой из хлопчатобумажной ткани.

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"То же самое можно сделать с косметикой, парфюмом или предметами личной гигиены. Их можно завернуть, например, в шаль", - подчеркивает заведующая одного из филиалов парфюмерного магазина Douglas в Кельне Хайди Лёзер (Heidi Löser).

Ее магазин в этом году отказался от подарочной бумаги, покрытой слоем фольги или ярко разрисованной химическими красками. "Наши покупатели приветствуют такое решение, а иные даже признаются в том, что выбирают наш магазин для покупки подарков из-за того, что мы используем экологически чистые упаковочные материалы", - с гордостью подчеркивает Хайди Лёзер.

Дари добро

А можно вообще отказаться от упаковки - поучаствовать в благотворительности. Тренд, который пришел из США, пришелся по душе и европейцам. Все чаще немцы предлагают отказаться от подарка в пользу пожертвования на благотворительные цели.

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    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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