Как съезд ХДС провожал Меркель и избирал ее преемницу

Следующим председателем ХДС, преемницей Ангелы Меркель стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Репортаж корреспондента DW со съезда консерваторов в Гамбурге.
В последние почти полвека выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) - правящей сейчас в Германии партии - были безальтернативными. И вообще ни разу кандидатов на этот пост не было больше двух. Делегатам же проходящего 7-8 декабря съезда немецких консерваторов в Гамбурге надо было выбрать своего лидера из трех претендентов. После двух туров голосования с минимальным перевесом - 52 против 48 процентов голосов - им стала генеральный секретарь партии 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).
На каждого делегата по два журналиста
Съезд консерваторов вызвал небывалый интерес не только немецких, но и многих зарубежных СМИ. На каждого делегата приходится по два журналиста и, как минимум, еще по одному представителю всевозможных организаций, фондов, дипломатических представительств. Столь большое внимание именно к этому съезду ХДС объясняется не только непривычной для консерваторов процедурой выборов председателя партии, но и тем фактом, что после более чем 18 лет с этого поста решила уйти бессменно занимавшая его Ангела Меркель (Angela Merkel). У немецких социал-демократов (входящих с ХДС в правящую коалицию) - для сравнения - за это время сменилось 10 председателей.
Как провожали Меркель
Всю первую половину дня в пятницу, 7 декабря, если не считать организационных вопросов, делегаты съезда ХДС провожали Ангелу Меркель. Сама она, выступая с прощальной речью, объяснила решение более не баллотироваться собственным пониманием ответственности государственного деятеля.
Человек на службе государства, по ее словам, "обязан делать все для сохранения внутреннего мира и единства общества, а если надо, то вовремя уходить". Теперь, добавила Меркель, и ХДС может настроиться на время без нее. Ангела Меркель, кстати, стала первым в истории Германии председателем ХДС, который ушел со своего поста не вынужденно или под нажимом внутрипартийных оппонентов, а по собственной воле.
Делегаты провожали Меркель стоя и дружно хлопая в ладоши 10 минут. Потом о ее заслугах говорили другие функционеры партии, был показан короткий и очень эмоциональный видеоролик о 18 годах Меркель во главе ХДС. А в завершение Меркель подарили дирижерскую палочку маэстро Кента Нагано, которой он дирижировал оркестр гамбургской филармонии, исполнявший девятую симфонию Бетховена гостям саммита "большой двадцатки".
Не просто фаворит канцлера
Аннегрет Крамп-Карренбауэр, имя которой для простоты часто сокращают до аббревиатуры АКК, считается единомышленницей Меркель и была ее фаворитом. Но, выступая на съезде в Гамбурге, она дала понять, что не является просто обновленной копией, модернизированным вариантом или "мини-Меркель". Отметив заслуги канцлера, АКК вместе с тем заявила о необходимости обновления ХДС и весьма критически отозвалась о работе правительства, дав понять, что считает ее недостаточно эффективной.
Чего ждать Кремлю от АКК
О внешней политике преемница Меркель почти не говорила, но успела выразить свое позитивное отношение к идее создания европейской армии. Этот проект пора реализовывать на практике, сказала она, а не только о нем говорить. Не на съезде, но незадолго до него, АКК подробно высказывалась о России, называла ее "трудным партнером".
Таким она считает Россию потому, что, с ее точки зрения, эта страна сейчас не так сильна, как этого можно было ожидать, зная о ее природных и человеческих ресурсах. Проблема в том, полагает новый лидер ХДС, что правящий в России "режим пытается завуалировать свою внутриполитическую слабость и массивный социальный раскол уверениями в том, что страна окружена врагами". Резко высказалась АКК и в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Она, в частности, предложила объявить запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты стран Европейского Союза и США.
Что будет дальше?
Когда 29 октября Ангела Меркель объявляла о своем решении больше не баллотироваться в председатели ХДС, она одновременно заявила, что готова оставаться на посту канцлера до конца текущего легислатурного периода, то есть до 2021 года. Именно "готова", а не "намерена". Многие наблюдатели, однако, считают, что ей придется уйти раньше. И не только потому, что АКК будет торопиться занять ее место.
Дело в том, что правительство в Германии коалиционное, а партнер консерваторов - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - переживает острый кризис. Ее рейтинг опустился до 14 процентов. Это примерно столько же сколько у правопопулистской "Альтернативы для Германии" и заметно меньше, чем у "зеленых". Многие социал-демократы считают, что причина такого спада - их участие в правительстве Меркель, и требуют расторгнуть коалицию с тем, чтобы набраться новых сил в оппозиции.
В конце мая будущего года пройдут выборы в Европарламент. Если в Германии СДПГ и на них потерпит поражение, то, считают аналитики, социал-демократы выйдут из правительства Меркель. А дальше возможны варианты. Распускать парламент и проводить досрочные выборы - опасно для всех партий, представленных в бундестаге за исключением АдГ. Поэтому, скорее всего, правительство будет просто переформировано.
При этом единственно политически возможная новая коалиция это так называемая "Ямайка" - консерваторы, "зеленые" и либералы. Либералы, однако, исключают свое участие в таком правительстве, если во главе его снова будет Ангела Меркель. А вот если пост канцлера временно - до очередных выборов в 2021 году - займет, например, пользующийся большим авторитетом в стране председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), тогда другое дело. К следующим же выборам и новый председатель ХДС сможет укрепить свои позиции в качестве кандидата в канцлеры.
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