Как съезд ХДС провожал Меркель и избирал ее преемницу

В последние почти полвека выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) - правящей сейчас в Германии партии - были безальтернативными. И вообще ни разу кандидатов на этот пост не было больше двух. Делегатам же проходящего 7-8 декабря съезда немецких консерваторов в Гамбурге надо было выбрать своего лидера из трех претендентов. После двух туров голосования с минимальным перевесом - 52 против 48 процентов голосов - им стала генеральный секретарь партии 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

На каждого делегата по два журналиста

Съезд консерваторов вызвал небывалый интерес не только немецких, но и многих зарубежных СМИ. На каждого делегата приходится по два журналиста и, как минимум, еще по одному представителю всевозможных организаций, фондов, дипломатических представительств. Столь большое внимание именно к этому съезду ХДС объясняется не только непривычной для консерваторов процедурой выборов председателя партии, но и тем фактом, что после более чем 18 лет с этого поста решила уйти бессменно занимавшая его Ангела Меркель (Angela Merkel). У немецких социал-демократов (входящих с ХДС в правящую коалицию) - для сравнения - за это время сменилось 10 председателей.

Как провожали Меркель

Всю первую половину дня в пятницу, 7 декабря, если не считать организационных вопросов, делегаты съезда ХДС провожали Ангелу Меркель. Сама она, выступая с прощальной речью, объяснила решение более не баллотироваться собственным пониманием ответственности государственного деятеля.

Ангела Меркель после своей прощальной речи на съезде ХДС

Человек на службе государства, по ее словам, "обязан делать все для сохранения внутреннего мира и единства общества, а если надо, то вовремя уходить". Теперь, добавила Меркель, и ХДС может настроиться на время без нее. Ангела Меркель, кстати, стала первым в истории Германии председателем ХДС, который ушел со своего поста не вынужденно или под нажимом внутрипартийных оппонентов, а по собственной воле.

Делегаты провожали Меркель стоя и дружно хлопая в ладоши 10 минут. Потом о ее заслугах говорили другие функционеры партии, был показан короткий и очень эмоциональный видеоролик о 18 годах Меркель во главе ХДС. А в завершение Меркель подарили дирижерскую палочку маэстро Кента Нагано, которой он дирижировал оркестр гамбургской филармонии, исполнявший девятую симфонию Бетховена гостям саммита "большой двадцатки".

Не просто фаворит канцлера

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, имя которой для простоты часто сокращают до аббревиатуры АКК, считается единомышленницей Меркель и была ее фаворитом. Но, выступая на съезде в Гамбурге, она дала понять, что не является просто обновленной копией, модернизированным вариантом или "мини-Меркель". Отметив заслуги канцлера, АКК вместе с тем заявила о необходимости обновления ХДС и весьма критически отозвалась о работе правительства, дав понять, что считает ее недостаточно эффективной.

Чего ждать Кремлю от АКК

О внешней политике преемница Меркель почти не говорила, но успела выразить свое позитивное отношение к идее создания европейской армии. Этот проект пора реализовывать на практике, сказала она, а не только о нем говорить. Не на съезде, но незадолго до него, АКК подробно высказывалась о России, называла ее "трудным партнером".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Таким она считает Россию потому, что, с ее точки зрения, эта страна сейчас не так сильна, как этого можно было ожидать, зная о ее природных и человеческих ресурсах. Проблема в том, полагает новый лидер ХДС, что правящий в России "режим пытается завуалировать свою внутриполитическую слабость и массивный социальный раскол уверениями в том, что страна окружена врагами". Резко высказалась АКК и в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. Она, в частности, предложила объявить запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты стран Европейского Союза и США.

Что будет дальше?

Когда 29 октября Ангела Меркель объявляла о своем решении больше не баллотироваться в председатели ХДС, она одновременно заявила, что готова оставаться на посту канцлера до конца текущего легислатурного периода, то есть до 2021 года. Именно "готова", а не "намерена". Многие наблюдатели, однако, считают, что ей придется уйти раньше. И не только потому, что АКК будет торопиться занять ее место.

Дело в том, что правительство в Германии коалиционное, а партнер консерваторов - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - переживает острый кризис. Ее рейтинг опустился до 14 процентов. Это примерно столько же сколько у правопопулистской "Альтернативы для Германии" и заметно меньше, чем у "зеленых". Многие социал-демократы считают, что причина такого спада - их участие в правительстве Меркель, и требуют расторгнуть коалицию с тем, чтобы набраться новых сил в оппозиции.

В конце мая будущего года пройдут выборы в Европарламент. Если в Германии СДПГ и на них потерпит поражение, то, считают аналитики, социал-демократы выйдут из правительства Меркель. А дальше возможны варианты. Распускать парламент и проводить досрочные выборы - опасно для всех партий, представленных в бундестаге за исключением АдГ. Поэтому, скорее всего, правительство будет просто переформировано.

При этом единственно политически возможная новая коалиция это так называемая "Ямайка" - консерваторы, "зеленые" и либералы. Либералы, однако, исключают свое участие в таком правительстве, если во главе его снова будет Ангела Меркель. А вот если пост канцлера временно - до очередных выборов в 2021 году - займет, например, пользующийся большим авторитетом в стране председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), тогда другое дело. К следующим же выборам и новый председатель ХДС сможет укрепить свои позиции в качестве кандидата в канцлеры.

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