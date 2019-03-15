Как считают немцы: 7 любопытных фактов (фотогалерея)

Как заказать одно пиво, найти нужный этаж и не ошибиться с количеством цветов в букете? У немцев свои, особые отношения с числами.
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