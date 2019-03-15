Как считают немцы: 7 любопытных фактов (фотогалерея)

Числа и немцы

Первый этаж - это второй

Жизнь в Германии так устроена, что "первый этаж" - это фактически второй. Нумерация уровней в зданиях начинается с "земляного этажа" (Erdgeschoss, EG или просто Е) . Следующий - "первый верхний этаж" (1. Obergeschoss или 1. OG). В больших зданиях может быть и несколько подземных уровней (Untergeschoss или UG). Отсчет вниз идет опять-таки от "земляного этажа": чем больше цифра, тем ниже этаж.