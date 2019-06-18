 Как стать бургомистром в Германии без немецкого паспорта | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.06.2019

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Германия

Как стать бургомистром в Германии без немецкого паспорта

Датчанин Клаус Руэ Мадсен стал первым в Германии бургомистром, не имеющим гражданства ФРГ, - воспользовавшись правом, которое дает гражданам Евросоюза директива ЕС, принятая в 1994 году.

Клаус Руэ Мадсен

Клаус Руэ Мадсен

Стильная стрижка, волосы аккуратно уложены с помощью геля, густая, ухоженная борода с проседью, очки в модной оправе - если бы среди викингов были хипстеры, они, наверняка, выглядели бы так, как новый бургомистр Ростока, датчанин Клаус Руэ Мадсен.

46-летний градоначальник крупного ганзейского города на севере Германии ездит на гоночном велосипеде и тренирует местную команду по гандболу. Он шесть лет возглавлял региональную сеть мебельных магазинов, насчитывающую пять филиалов и около сотни сотрудников, и до недавнего времени был председателем торгово-промышленной палаты в Ростоке. Он говорит, что хочет сделать Росток городом в стиле "хюгге" (понятие "хюгге" возникло в Дании и означает создание уютной и комфортной атмосферы, вызывающей чувство благополучия и безопасности. - Ред.). А еще Клаус Руэ Мадсен стал первым в Германии бургомистром, не имеющим немецкого гражданства. 

Могут ли граждан Евросоюза участвовать в выборах в ФРГ 

Проживающие в Германии граждане других государств Евросоюза могут участвовать в выборах в ФРГ на региональном уровне - эту возможность дает им директива ЕС, принятая в 1994 году. В соответствии с ней, граждане Евросоюза, не имеющие паспорта той страны ЕС, в которой они постоянно проживают, могут голосовать и выдвигать свою кандидатуру на коммунальных выборах наравне с гражданами этой страны. Единственное условие - они должны проживать в том регионе, где хотят баллотироваться.

Директива ЕС, впрочем, оставляет пространство для маневров, так что в различных странах Евросоюза и даже в федеральных землях ФРГ варианты ее реализации несколько отличаются. Директива, в частности, позволяет любому государству ЕС самостоятельно принимать решение о том, что баллотироваться на руководящие должности в местных органах управления могут только граждане страны. Этим правом воспользовались, в частности, в Великобритании, Болгарии, Франции и Италии: иностранцам там позволено участвовать, например, в выборах в городские советы, но мэрами городов могут стать только граждане этих стран.

Росток - ганзейский город на севере Германии

Росток - ганзейский город на севере Германии

В Германии данная поправка к директиве ЕС действует лишь в одной федеральной земле - Баварии. Земельные власти постановили, что бургомистром может стать только обладатель немецкого паспорта, так что у Мадсена не было бы шансов стать градоначальником Мюнхена. Впрочем, в остальных немецких землях директива ЕС реализуется без оговорок, и живущие там граждане других стран ЕС при желании могут баллотироваться на пост городского главы.

Мадсен: "Я - житель Ростока"

Клаус Руэ Мадсен называет себя "европейцем и ростокцем". В интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании NDR он признался, что никогда не думал о том, чтобы получить немецкий паспорт. "В первую очередь, я житель Ростока - с паспортом или без", - говорит новый бургомистр.

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Мадсен с женой переехал в Росток 21 год назад. Его избирательная кампания проходила под девизом: "Привести Росток в движение". Этот же слоган под мультяшным изображением Мадсена можно было увидеть на футболках и толстовках, в которых ходил кандидат в бургомистры во время своей предвыборной кампании.

Кандидатуру беспартийного Клауса Руэ Мадсена поддерживали христианские демократы из ХДС и либералы из СвДП. Основными темами его кампании стали защита окружающей среды, экономика и цифровизация. Его соперником во втором туре выборов был сенатор Ростока по социальным вопросам, а также по делам молодежи, школьного образования, спорта и здравоохранения, кандидат от Левой партии Штеффен Бокхан (Steffen Bockhahn). Победа Мадсена была убедительной и впечатляющей - за него проголосовали 57,1 процента избирателей.

Если после победы на выборах городского главы Клаус Руэ Мадсен решит попробовать свои силы в борьбе за более высокий пост - к примеру, премьер-министра федеральной земли или канцлера ФРГ, - ему все же придется подать заявление о получении немецкого гражданства: участвовать в выборах на федеральном уровне могут только граждане Германии.

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    Федеральная разведывательная служба (BND) - внешняя разведка. Подчинена ведомству федерального канцлера. Раньше штаб-квартира располагалась в Пуллахе около Мюнхена, но в 2018 году переехала в новый комплекс, построенный в Берлине. В столице Германии теперь работает около четырех тысяч немецких разведчиков. Некоторые подразделения около полутора тысяч сотрудников остались в Баварии.

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    Служба военной контрразведки

    Чтобы завершить тему немецких спецслужб, вернемся в Кельн, где в малоприметной казарме имени Конрада Аденауэра на южной окраине города расположена штаб-квартира военной контрразведки (MAD). В штате - около 1100 военных и гражданских сотрудников. У MAD восемь региональных подразделений - в частности, в Киле, Кобленце, Ганновере и Мюнхене.

  • Служба технической помощи, Бонн

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    Служба технической помощи

    Такие синие автомобили и спецтехнику можно увидеть в Германии на местах катастроф, во время наводнений, в других чрезвычайных ситуациях, а также во время массовых мероприятий. Служба технической помощи (THW) - особая общественно-правовая структура при МВД. В штате - всего 800 сотрудников, но в работе участвует около 80 тысяч добровольцев по всей Германии. Штаб-квартира находится в Бонне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Федеральная география Германии

    Управлением воздушным движением

    После Берлина и Бонна по числу федеральных учреждений на третьем месте находится Кельн - немногим более десятка. Но сейчас заглянем в несколько других городов. Например, Федеральное ведомство по надзору за управлением воздушным движением расположено в гессенском Лангене - прямо около Франкфуртского аэропорта. Здесь же находится штаб-квартира диспетчерской службы Deutsche Flugsicherung.

  • Федеральное ведомство по охране окружающей среды, Дессау-Рослау

    Федеральная география Германии

    Восточная Германия

    В восточногерманских землях, если не считать Берлина, расположено лишь немного центральных офисов федеральных учреждений. Помимо Потсдама, они есть в Ростоке: Федеральное ведомство мореходства и гидрографии, в Кведлинбурге: Федеральный институт по исследованию культурных растений, а также в Дессау: Федеральное ведомство по охране окружающей среды, здание которого изображено на этой фотографии.

  • Пауль Эрлих, 1910 год

    Федеральная география Германии

    Институт Пауля Эрлиха

    Помимо НИИ в Кведлинбурге, в Германии есть еще несколько научных учреждений, имеющих статус федеральных ведомств. Одно из таких учреждений - Институт Пауля Эрлиха в гессенском Лангене, названный в честь знаменитого немецкого врача-иммунолога и нобелевского лауреата. Здесь занимаются исследованиями и разработками вакцин и сывороток.

  • Институт Роберта Коха, Берлин

    Федеральная география Германии

    Институт Роберта Коха

    Не менее важные функции в области здравоохранения возложены и на другой медицинский НИИ - берлинский Институт Роберта Коха, носящий имя нобелевского лауреата, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и туберкулезную палочку. Специалисты этого учреждения занимаются изучением инфекционных заболеваний и непереносимых болезней - для эффективной защиты населения и профилактики.

  • Мелитта Бенц

    Федеральная география Германии

    Федеральное патентное ведомство

    Чтобы проиллюстрировать информацию о следующем пункте на карте федеральной географии, мы выбрали фотографию автора одного широко распространенного изобретения - Мелитты Бенц, придумавшей бумажный фильтр для кофе. Изобретения в Германии регистрирует Федеральное ведомство по патентам и товарным знакам в Мюнхене, где также находится Европейское патентное ведомство.

  • Налоговый склад в Бранденбурге

    Федеральная география Германии

    Монополия на винный спирт

    В качестве примера ведомств, как говорят, широко известных в узких кругах, мы выбрали Федеральное управление по надзору за монополией на винный спирт, введенной в 1922 году, - в первую очередь для того, чтобы препятствовать отравлениям некачественной продукцией. Офис находится в Оффенбахе. На фото - один из складов, где до проверки и уплаты акцизов хранится высокопроцентный алкоголь.

  • Одно из зданий WDR около Кельнского собора, Кельн

    Федеральная география Германии

    Общественно-правовое вещание

    Принципы федеративного устройства также воплощены в структуре общественно-правового телерадиовещания. В Германии есть Первый канал (Das Erste), но нет центрального или государственного телевидения. Первый канал (ARD) - совместная программа девяти независимых друг от друга региональных общественно-правовых компаний, крупнейшей из которых является телерадиокомпания WDR в Кельне.

  • Второе немецкое телевидение, Майнц

    Федеральная география Германии

    Второе немецкое телевидение

    В систему общественно-правового вещания также входит Второе немецкое телевидение (ZDF) в Майнце, созданное в 1961 году федеральными землями. Финансирование ARD и ZDF осуществляется в основном за счет специального сбора - 17,50 евро ежемесячно с квартиры или домашнего хозяйства. Общий бюджет распределяется в зависимости от числа сотрудников и филиалов. В целом это около 8 млрд евро в год.

  • Deutschlandfunk в Кельне

    Федеральная география Германии

    Общественно-правовые радиостанции

    За счет сбора на общественно-правовое вещание также финансируется ряд тематических телеканалов (Phoenix, Arte, 3Sat, Kika), многочисленных радиостанций - региональных и земельных, а также двух федеральных информационных радиостанций - Deutschlandfunk и Deutschlandfunk Kultur, осуществляющих вещание из Кельна и Берлина.

  • Deutsche Welle, Бонн

    Федеральная география Германии

    Deutsche Welle

    Немецкая иновещательная медиакомпания Deutsche Welle также входит в систему ARD, но финансируется не за счет сбора, а из федерального бюджета Германии. На фотографии - главный офис DW в Бонне.

  • Немецкая метеорологическая служба, Оффенбах-ам-Майн

    Федеральная география Германии

    Немецкая метеорологическая служба

    В заключение - о погоде. Предсказывают немецкую погоду в Оффенбахе (Гессен). Здесь расположен главный офис федеральной метеорологической службы - Deutscher Wetterdienst. В этой организации по всей Германии работает около штатных 2300 сотрудников, на прогнозы которых вполне можно положиться.

    Автор: Максим Нелюбин


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DW рассказывает о том, где в Германии расположены центральные органы разных ветвей власти, а также общественно-правовые организации. (30.01.2019)  

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