 Как становятся сотрудниками ″фабрики троллей″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 24.08.2018

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Россия

Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

Человек с ведрами фекалий в качестве резюме и рекомендаций идет на собеседование на должность тролля - в карикатуре Сергея Елкина

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Почему нужно "кормить" троллей

Контекст

"Их было не 13": разоблачитель "фабрики троллей" об обвинении в США

13 россиян, обвиненных в США в попытке повлиять на президентские выборы через соцсети, - верхушка айсберга, рассказала DW Людмила Савчук, активист и журналист, внедрившаяся на "фабрику троллей".  

В США российских троллей обвинили в разжигании споров о прививках

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Российских троллей обнаружили в Австралии

"Фабрика-троллей" писала об Австралии, MH17 и давала ссылки на Sputnik и RT. Всего ученые нашли около пяти тысяч твитов, нацеленных на жителей Австралии. (23.08.2018)  

Facebook заблокировал посты "фабрики троллей"

Компания Facebook Inc. заблокировала сотни российских учетных записей, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей. По словам Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". (04.04.2018)  

"Фабрика троллей" может быть связана с расовыми протестами в США

Петербургская компания "Интернет-исследования", известная как "фабрика троллей", могла использовать борцов за права афроамериканцев для разжигания межнациональной розни в США. (20.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему нужно "кормить" троллей  

Как российские тролли вмешиваются в политику США  

Гимн троллей: наша служба и опасна, и трудна - "Заповедник"  

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