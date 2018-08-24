Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.
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13 россиян, обвиненных в США в попытке повлиять на президентские выборы через соцсети, - верхушка айсберга, рассказала DW Людмила Савчук, активист и журналист, внедрившаяся на "фабрику троллей".
Учетные записи российских троллей, высказывавшихся о вакцинации, связали с Агентством интернет-исследований Пригожина. (24.08.2018)
"Фабрика-троллей" писала об Австралии, MH17 и давала ссылки на Sputnik и RT. Всего ученые нашли около пяти тысяч твитов, нацеленных на жителей Австралии. (23.08.2018)
Компания Facebook Inc. заблокировала сотни российских учетных записей, имеющих отношение к Федеральному агентству новостей. По словам Цукерберга, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру". (04.04.2018)