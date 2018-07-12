Как споры о Brexit раскололи британское правительство (фотогалерея)

Дискуссии о том, каким должен быть выход Великобритании из ЕС - мягким или жестким, - привели к расколу в правительстве Мэй и отставке двух ключевых министров. Галерея DW о Brexit.
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