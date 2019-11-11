 Как спасаются от коронавируса университеты Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 12.03.2020

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Учеба и карьера

Как спасаются от коронавируса университеты Германии

В Баварии вузы закрыли на карантин. В Берлине разрешат сдавать экзамены дома. Это только два примера. Чтобы замедлить распространение коронавируса, немецкие вузы принимают меры.

Университет в Мюнхене

Первыми стали другие страны ЕС. Вслед за Италией, Грецией, Данией, Польшей о временном закрытии своих университетов сообщила Австрия. С 10 марта и пока до начала апреля обучение будет проходить дистанционно - с помощью интернета и мультимедиа. Во всей Германии следовать примеру Австрии не спешат и закрывать вузы по всей стране здесь пока не собираются. Во многих университетах созданы специальные штабы и разработаны рекомендации по предотвращению распространения инфекции. Но поскольку в сфере образования условия диктуют сами федеральные земли, некоторые из них пошли дальше федеральных рекомендаций.

Бавария и Баден-Вюртемберг закрыли вузы

Так, в Баварии и Баден-Вюртемберге земельные министерства образования объявили государственные вузы на своей территории закрытыми. Во многих немецких университетах лекции и семинары обычно начинаются после весенних каникул в первую неделю апреля. Сейчас как раз время каникул, и карантин затронет прежде всего тех, кто в этот период сдает или пересдает экзамены или посещает подготовительные курсы. Баварское министерство образования рекомендовало по возможности перенести назначенные сроки. В случае госэкзаменов, переносить которые нельзя, вузы должны позаботиться о том, чтобы студенты сидели на экзаменах подальше друг от друга, и организовать сдачу экзаменов в небольших группах. Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана предоставил самим доцентам право решать, проводить сейчас экзамены или нет.

На время карантина будут отменены все более или менее массовые мероприятия, которые вузы организуют в кампусе или за его пределами. Но университетские здания не будут полностью пустовать. Администрация, библиотеки и исследовательские центры продолжат работу. А вот заниматься в спортивных секциях и языковом центре можно будет лишь тогда, когда вузы вернутся в нормальный режим.

Начало летнего семестра перенесено. Занятия планируется проводить после Пасхи, с 20 апреля. Чтобы учебная программа все же была выполнена и студенты смогли получить зачетные баллы, сейчас рассматривается возможность продления срока окончания семестра.

Экзамены на расстоянии

О переносе начала летнего семестра пока на 20 апреля сообщили и вузы Берлина. Если к этому дню ситуация не улучшится, то занятия начнутся, но проводить их будут дистанционно, через интернет. А в Берлинском техническом университете, в частности, экзамены можно будет сдать в режиме онлайн еще раньше. Конечно, нет гарантии, что задания на компьютере вместо студента не выполнит кто-то другой. "Мы полагаемся на честность студентов", - заявил президент университета. Впрочем, чтобы учебники под рукой и подсказки задачу не облегчали, вуз не исключает, что экзаменационные тесты усложнят. Библиотеки также будут закрыты, а все научные конференции отменены до июля.

Берлинский университет Гумбольда

Берлинский университет Гумбольда

В Берлинском университете Гумбольдта пока не решили, закрывать ли библиотеку. Здесь сейчас разрабатывают план, как приблизить условия обучения к нормальным, чтобы семестр не пропал. Выход видят в блок-семинарах и прямой трансляции лекций в интернете.

 Университеты в других немецких регионах

Решения о приостановке занятий в очном режиме принимают и в других федеральных землях - на уровне отдельных городов и вузов.  Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт стал первым крупным городом в Германии, объявившим о закрытии школ и детских садов с 13 марта - пока на две недели. На данный момент в городе зафиксированы семь случаев инфекции. С пятницы, 13 марта, будут закрыты и университеты, а экзамены в них временно отменены.

Частная высшая школа управления в Лейпциге (HHL) отменила на время все мероприятия и очное обучение, предложив своим студентам занятия через интернет. Курсы, требующие активного личного участия, будут отложены. В ближайшие недели работа из дома для сотрудников будет нормой, отмечают в пресс-службе вуза.

В других вузах Германии планы перейти на дистанционное обучение на время карантина еще только рассматриваются. В Кельнском университете, где у одного из сотрудников администрации обнаружен коронавирус, отменять лекции и семинары или переносить начало семестра пока не собираются. В библиотеке закрыты окошки справки, выдачи литературы и читательских билетов. Студентов призывают учиться дома и пользоваться электронными услугами.

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    Автор: Виктор Вайц


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