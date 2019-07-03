 Как связаны увольнения журналистов в Эстонии со взлетом правых популистов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 03.07.2019

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Европа

Как связаны увольнения журналистов в Эстонии со взлетом правых популистов

С тех пор как правые популисты вошли в правительство Эстонии, несколько критикующих их журналистов вынуждены были покинуть свои редакции. Озабоченность ситуацией со свободой слова в стране растет.

Здание эстонского парламента

На недавнюю международную конференцию по безопасности в Таллине десятки участников пришли со странными значками, напоминавшими приколотый на булавку кусок рваной розовой тряпки или же розовую жевательную резинку. Таким образом они выразили солидарность с теми людьми, в отношении которых в Эстонии в последнее время применяется оскорбительное выражение Pink Slime ("Розовая слизь". - Ред.).

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме

"Розовой слизью" Март Хельме - бывший посол Эстонии в России, лидер правых популистов из Консервативной народной партии Эстонии, также известной под аббревиатурой EKRE, - и его сын Мартин обычно называют своих политических оппонентов. А ими являются интеллектуалы левого крыла, неправительственные организации, поддерживающие мигрантов, ЛГБТ-сообщество, "брюссельские бюрократы" и медийный мейнстрим. До нынешней весны это была лишь личная позиция двух членов эстонского парламента, которую они выражали в своем ток-шоу на одной из частных радиостанций страны.

Взгляды партии EKRE

Однако в марте партия EKRE вошла в правительство премьера Юри Ратаса, возглавляющего Центристскую партию Эстонии. Кроме этих двух партий, в нынешний кабинет входят также политики из другой консервативной партии - Pro Patria. Всего у представителей EKRE пять министерских портфелей. Март Хельме возглавляет МВД, Мартин Хельме - министерство финансов.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме

Сегодня EKRE - одна из наиболее быстро растущих политических сил в Эстонии. На парламентских выборах 2015 года она получила голоса 8 процентов избирателей. В 2019 - уже 17,8 процентов. Партия открыто заявляет о своих националистических взглядах. Ее молодое крыло под названием Blue Awakening ("Голубое пробуждение". - Ред.) устраивает факельные шествия, которые напоминают многим события 1930-х годов в Германии. Эстонские правые популисты успешно используют общеевропейскую тенденцию недовольства традиционными партиями, которая привела к новому подъему движения популистов в ЕС.

Правые популисты и свобода прессы в Эстонии 

В Эстонии, которая до недавних пор считалась образцом европейского либерального общества, приход к власти EKRE беспокоит многих, но больше всего - журналистов. Ахто Лобякас с 2015 года вел популярное шоу на эстонской общественной радиостанции ERR. В этом месяце он выпустил свою последнюю программу. По словам самого Лобякаса, который является убежденным критиком EKRE, менеджеры радиостанции ERR попросили его сбавить тон и быть более уравновешенным. "Редактор радиостанции ERR Radio 2 попросил меня перестать употреблять в эфире слово "нацист" по отношению к EKRE и заниматься обсуждением политики, а не ценностей", - сообщил он. "Но ведь политика неотделима от ценностей", - добавил журналист.

Шествие с факелами сторонников правых популистов в Таллине

Шествие с факелами сторонников правых популистов в Таллине

Когда его спросили, правильно ли для журналиста общественного вещателя быть таким категоричным, Лобякас ответил: "Я не работаю в штате. Со мной заключили контракт, чтобы я делал свое шоу на радиостанции, которая в основном занимается музыкой. При этом ее руководители прекрасно знали о моем стиле и убеждениях. Раньше я критиковал и другие партии, но проблемы возникли только с EKRE. Официально меня никто не увольнял. Но мне предложили выбор между самоцензурой и уходом".

По словам Лобякаса, сторонники EKRE наводнили ERR жалобами. А согласно статуту радиостанции, на каждую жалобу положено отвечать. "Бюджет ERR согласовывает парламент, в котором EKRE сегодня имеет большое влияние, - поясняет Лобякас. - А менеджменту не хочется конфликтовать с теми, кто дает деньги компании".

Предложение заняться самоцензурой

Ведущая газета страны Postimees тоже недавно стала темой новостей, после того как издание покинули несколько журналистов и редакторов. Они заявили, что газета, которая всегда давала площадку взглядам самого широкого диапазона через свою страницу мнений и популярный сайт, стала однобокой. В частности, издание стало придерживаться более консервативных взглядов на такие проблемы, как права ЛГБТ-сообщества, аборты и миграция.

Владелец Postimees и один из самых богатых людей Эстонии Маргус Линнамяэ, отличающийся консервативными взглядами, сделал главным редактором издания племянника лидера EKRE Пеэтера Хельме.

Эстонская журналистка Вилья Киислер

Эстонская журналистка Вилья Киислер

Недавно Хельме написал в своей колонке, что "целью прессы является не независимость сама по себе, а возможность являться инструментом. Инструментом охраны и развития "эстонскости". Нашего языка, сознания и культуры". Это заявление вызвало шок у многих эстонских интеллектуалов и, особенно, журналистов.

Вилья Киислер, прежде работавшая журналистом в Postimees, рассказала, что Хельме попросил ее сделать свой стиль "более умеренным". Также как и Лобякас, Киислер истолковала это замечание как предложение заняться самоцензурой. "Я занимаюсь журналистикой 20 лет. И еще никто не жаловался на мой стиль, пока партия EKRE не набрала силу", - заявила она.

"Ядром свободы слова является свобода выражения мнений, - подчеркнула журналистка. - Там, где не осталось свободы мнений, нет свободы слова".

"Оппоненты приносят пользу делу"

В электронном письме Пеэтер Хельме сообщил DW, что "считает странным, что журналист отреагировал на замечание редактора решением уйти и попытался перевести этот случай в политическую плоскость, и сожалеет об этом". При этом он добавил, что "в Эстонии цензуры нет". "Ни вопросы стиля или языка, ни вопросы журналистской этики не являются вопросами свободы прессы", - подчеркнул Хельме.

Контекст

На выборах в парламент Эстонии оппозиционная Партия реформ обошла Центристскую партию, поддерживаемую русскоязычным электоратом. На третьем месте оказались популисты. К чему это приведет? (05.03.2019)

Отсутствие криптовалютного законодательства и политическая нестабильность делают Россию не самой благоприятной страной для криптобизнеса, считает соавтор исследования Doing Crypto Index. (29.03.2019)

В ответ на вопрос об очевидном пренебрежительном отношении EKRE к традиционным политическим дебатам, Хельме высказал разделяемую им философию его дяди в чистом виде: "Мы становимся свидетелями того, как в эстонском обществе растет пропасть между сторонниками глобализма и националистами (если выразить это в самом широком смысле). Как ни печально, но обе стороны отказались от конструктивного диалога и вместо этого забрасывают друг друга слоганами".

"В этой борьбе EKRE играет роль убежденного проповедника. Но, чтобы справиться с ней успешно, EKRE нужны оппоненты. Я даже готов сказать: EKRE нужны агрессивные и словоохотливые оппоненты, которые станут козлами отпущения или кем-то, на кого можно указать как на явного врага, чтобы оправдать собственную борьбу. Короче говоря: оппоненты приносят пользу делу".

Сегодня Эстония, занимая 11-ю строчку из 180, находится наверху Всемирного рейтинга свободы прессы, который публикует организация "Репортеры без границ". Однако вскоре это может измениться.

И все-таки пока влияние EKRE на политику ограниченно, утверждает политический аналитик из университета Тарту Мартин Мёльдер. Партия поддерживает свою конфронтацию со СМИ, поскольку это позволяет ей оставаться в фокусе общественного мнения, добавил эксперт.

"Согласно опросам, 70 процентов эстонцев по-прежнему любят и поддерживают ЕС, - отметил Мёльдер. - Однако EKRE еще не достигла своего электорального максимума. Общеевропейская тенденция сохранится и будет и дальше способствовать росту популярности партий, выступающих против элит. Поэтому в ближайшее время EKRE вполне может набрать до 25 процентов голосов или даже больше".

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  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

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  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

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  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

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    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

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    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

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  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:06

Жесткое интервью с эстонским политиком Мартином Хельме. Conflict Zone на русском

 

Контекст

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба".  

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