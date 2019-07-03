Как связаны увольнения журналистов в Эстонии со взлетом правых популистов

На недавнюю международную конференцию по безопасности в Таллине десятки участников пришли со странными значками, напоминавшими приколотый на булавку кусок рваной розовой тряпки или же розовую жевательную резинку. Таким образом они выразили солидарность с теми людьми, в отношении которых в Эстонии в последнее время применяется оскорбительное выражение Pink Slime ("Розовая слизь". - Ред.).

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме

"Розовой слизью" Март Хельме - бывший посол Эстонии в России, лидер правых популистов из Консервативной народной партии Эстонии, также известной под аббревиатурой EKRE, - и его сын Мартин обычно называют своих политических оппонентов. А ими являются интеллектуалы левого крыла, неправительственные организации, поддерживающие мигрантов, ЛГБТ-сообщество, "брюссельские бюрократы" и медийный мейнстрим. До нынешней весны это была лишь личная позиция двух членов эстонского парламента, которую они выражали в своем ток-шоу на одной из частных радиостанций страны.

Взгляды партии EKRE

Однако в марте партия EKRE вошла в правительство премьера Юри Ратаса, возглавляющего Центристскую партию Эстонии. Кроме этих двух партий, в нынешний кабинет входят также политики из другой консервативной партии - Pro Patria. Всего у представителей EKRE пять министерских портфелей. Март Хельме возглавляет МВД, Мартин Хельме - министерство финансов.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме

Сегодня EKRE - одна из наиболее быстро растущих политических сил в Эстонии. На парламентских выборах 2015 года она получила голоса 8 процентов избирателей. В 2019 - уже 17,8 процентов. Партия открыто заявляет о своих националистических взглядах. Ее молодое крыло под названием Blue Awakening ("Голубое пробуждение". - Ред.) устраивает факельные шествия, которые напоминают многим события 1930-х годов в Германии. Эстонские правые популисты успешно используют общеевропейскую тенденцию недовольства традиционными партиями, которая привела к новому подъему движения популистов в ЕС.

Правые популисты и свобода прессы в Эстонии

В Эстонии, которая до недавних пор считалась образцом европейского либерального общества, приход к власти EKRE беспокоит многих, но больше всего - журналистов. Ахто Лобякас с 2015 года вел популярное шоу на эстонской общественной радиостанции ERR. В этом месяце он выпустил свою последнюю программу. По словам самого Лобякаса, который является убежденным критиком EKRE, менеджеры радиостанции ERR попросили его сбавить тон и быть более уравновешенным. "Редактор радиостанции ERR Radio 2 попросил меня перестать употреблять в эфире слово "нацист" по отношению к EKRE и заниматься обсуждением политики, а не ценностей", - сообщил он. "Но ведь политика неотделима от ценностей", - добавил журналист.

Шествие с факелами сторонников правых популистов в Таллине

Когда его спросили, правильно ли для журналиста общественного вещателя быть таким категоричным, Лобякас ответил: "Я не работаю в штате. Со мной заключили контракт, чтобы я делал свое шоу на радиостанции, которая в основном занимается музыкой. При этом ее руководители прекрасно знали о моем стиле и убеждениях. Раньше я критиковал и другие партии, но проблемы возникли только с EKRE. Официально меня никто не увольнял. Но мне предложили выбор между самоцензурой и уходом".

По словам Лобякаса, сторонники EKRE наводнили ERR жалобами. А согласно статуту радиостанции, на каждую жалобу положено отвечать. "Бюджет ERR согласовывает парламент, в котором EKRE сегодня имеет большое влияние, - поясняет Лобякас. - А менеджменту не хочется конфликтовать с теми, кто дает деньги компании".

Предложение заняться самоцензурой

Ведущая газета страны Postimees тоже недавно стала темой новостей, после того как издание покинули несколько журналистов и редакторов. Они заявили, что газета, которая всегда давала площадку взглядам самого широкого диапазона через свою страницу мнений и популярный сайт, стала однобокой. В частности, издание стало придерживаться более консервативных взглядов на такие проблемы, как права ЛГБТ-сообщества, аборты и миграция.

Владелец Postimees и один из самых богатых людей Эстонии Маргус Линнамяэ, отличающийся консервативными взглядами, сделал главным редактором издания племянника лидера EKRE Пеэтера Хельме.

Эстонская журналистка Вилья Киислер

Недавно Хельме написал в своей колонке, что "целью прессы является не независимость сама по себе, а возможность являться инструментом. Инструментом охраны и развития "эстонскости". Нашего языка, сознания и культуры". Это заявление вызвало шок у многих эстонских интеллектуалов и, особенно, журналистов.

Вилья Киислер, прежде работавшая журналистом в Postimees, рассказала, что Хельме попросил ее сделать свой стиль "более умеренным". Также как и Лобякас, Киислер истолковала это замечание как предложение заняться самоцензурой. "Я занимаюсь журналистикой 20 лет. И еще никто не жаловался на мой стиль, пока партия EKRE не набрала силу", - заявила она.

"Ядром свободы слова является свобода выражения мнений, - подчеркнула журналистка. - Там, где не осталось свободы мнений, нет свободы слова".

"Оппоненты приносят пользу делу"

В электронном письме Пеэтер Хельме сообщил DW, что "считает странным, что журналист отреагировал на замечание редактора решением уйти и попытался перевести этот случай в политическую плоскость, и сожалеет об этом". При этом он добавил, что "в Эстонии цензуры нет". "Ни вопросы стиля или языка, ни вопросы журналистской этики не являются вопросами свободы прессы", - подчеркнул Хельме.

В ответ на вопрос об очевидном пренебрежительном отношении EKRE к традиционным политическим дебатам, Хельме высказал разделяемую им философию его дяди в чистом виде: "Мы становимся свидетелями того, как в эстонском обществе растет пропасть между сторонниками глобализма и националистами (если выразить это в самом широком смысле). Как ни печально, но обе стороны отказались от конструктивного диалога и вместо этого забрасывают друг друга слоганами".

"В этой борьбе EKRE играет роль убежденного проповедника. Но, чтобы справиться с ней успешно, EKRE нужны оппоненты. Я даже готов сказать: EKRE нужны агрессивные и словоохотливые оппоненты, которые станут козлами отпущения или кем-то, на кого можно указать как на явного врага, чтобы оправдать собственную борьбу. Короче говоря: оппоненты приносят пользу делу".

Сегодня Эстония, занимая 11-ю строчку из 180, находится наверху Всемирного рейтинга свободы прессы, который публикует организация "Репортеры без границ". Однако вскоре это может измениться.

И все-таки пока влияние EKRE на политику ограниченно, утверждает политический аналитик из университета Тарту Мартин Мёльдер. Партия поддерживает свою конфронтацию со СМИ, поскольку это позволяет ей оставаться в фокусе общественного мнения, добавил эксперт.

"Согласно опросам, 70 процентов эстонцев по-прежнему любят и поддерживают ЕС, - отметил Мёльдер. - Однако EKRE еще не достигла своего электорального максимума. Общеевропейская тенденция сохранится и будет и дальше способствовать росту популярности партий, выступающих против элит. Поэтому в ближайшее время EKRE вполне может набрать до 25 процентов голосов или даже больше".

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