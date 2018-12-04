Как русскоязычные мошенники обманули немецкие банки на 750 тысяч евро

Свою "золотую рыбку" Хайко Х. поймал, когда вышел за пивом. За плечами у 25-летнего безработного из небольшого городка к северу от Берлина уже была первая судимость, а денег на марихуану и амфетамин хронически не хватало. В общем, от предложения, которое ему сделал знакомый, он не смог отказаться.

Суть сделки была проста: Хайко Х. передает знакомому свои банковские реквизиты, а когда на его счет поступают деньги, он снимает наличные в кассе банка и отдает их тем, кому скажут, оставляя себе 10 процентов суммы. Все, что нужно было делать Хайко Х., - подчиняться распоряжениям, отдаваемым на ломаном немецком.

В день визита в банки от него потребовали раздобыть костюм и надеть чистую рубашку. "Ты должен выглядеть как бизнесмен, понимаешь, - давал команду голос из мобильного телефона. - Если спросят, откуда деньги, скажешь, что продал машину". Между собой мошенники говорили на русском.

Как снять 86 тысяч евро наличныыми за один день

В один прекрасный момент на счету безработного в Postbank действительно появились деньги - 86 842 евро. Как и просили, он надел костюм и рубашку - и снял всю эту сумму по частям за один день, в нескольких филиалах Postbank в Берлине и пригородах.

Безработный Хайко Х. обналичил со своего счета в Postbank более 86 тысяч евро

В банки он заходил один, но с улицы за ним следили русскоговорящие сообщники. Передвигались они на двух машинах, вспоминает Хайко, у каждого из пассажиров было по несколько мобильных телефонов и планшетников. Успешное завершение операции по обналичиванию они отметили фантой на парковке супермаркета.

Три дня спустя Postbank обратился с заявлением в полицию. На допросе Хайко Х. жаловался - русские его обманули. Вместо обещанных десяти процентов ему выплатили всего лишь 1600 евро. На заработанные он успел купить себе три бутылки пива.

Процесс в земельном суде Берлина

В земельный суд Берлина Хайко Х. пришел не в костюме, а в спортивных штанах. В материалах обвинительного заключения его роль описывается как "финансовый агент" - помощник банды мошенников из бывшего СССР, который за процент от суммы предоставлял свой банковский счет для получения украденных денег.

Кибермошенники за полтора года смогли обналичить порядка 750 000 евро

Таких как он было полтора десятка - друзья, знакомые, друзья знакомых и знакомых друзей со счетами в немецких банках. В общей сложности мошенники за полтора года смогли обналичить порядка 750 000 евро. Куда делись эти средства, никто не знает - главарь банды, уроженец Самары Дмитрий С., передавал деньги неизвестным.

Летом этого года земельный суд Берлина приговорил Дмитрия С. к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу - адвокаты подали апелляцию. Его голос разносится в зале заседания - судебный эксперт, говорящий на прекрасном русском языке, раз за разом прокручивает в суде аудиозаписи телефонных разговоров c участием Дмитрия С. На скамье подсудимых - Денис К. и Имамутдин М., сообщники Дмитрия С. Бледные, небритые, постаревшие.

Общий список обвиняемых по этому делу - семь человек из семи стран бывшего СССР. Их неустановленные сообщники с помощью так называемого "фишинга" получали доступ к счетам клиентов немецких банков, переводили деньги на счета своих "финансовых агентов" и тут же обналичивали их.

Необычно высокая сумма убытков из-за компьютерного мошенничества

Каждый год в Германии регистрируется порядка 70 тысяч случаев компьютерного мошенничества, но средняя сумма ущерба несравненно меньше - порядка пяти тысяч евро. Шестизначная сумма убытков - результат того, что группа мошенников действовала полтора года.

Адвокат Диана Надеборн, среди ее клиентов немало компьютерных мошенников из бывшего СССР

А следователи, вышедшие на след преступников, не стали сразу задерживать их, а в течение целых полутора лет прослушивали их телефонные разговоры, пытаясь выйти на след хакеров.

Но тщетно - 750 000 евро исчезли, хакеров не нашли. В результате перед судом предстали лишь те, кто организовывал обналичивание денег в столице Германии. Пресс-служба полиции Берлина отказалась от комментариев.

"Талантливые программисты и сильные математики"

"Компьютерное мошенничество как сфера организованной преступности традиционно опирается на талантливых программистов и сильных математиков из бывшего СССР", - отмечает Диана Надеборн (Diana Nadeborn), берлинский адвокат, специализирующийся на делах в сфере информационных технологий. Среди ее клиентов - немало компьютерных мошенников из бывшего СССР, а также тот самый Дмитрий С. из Самары, дело сообщников которого по-прежнему рассматривает берлинский суд.

Своих русскоязычных клиентов, проходящих по делам о компьютерном мошенничестве, она описывает как "очень приятных в общении людей" - молодых, образованных, интеллигентных, владеющих немецким или английским языками.

По словам Дианы Надеборн, организаторы подобных схем всегда находятся за пределами Германии и практически всегда остаются не найденными. Преступления совершаются по стандартной схеме: хакеры получают доступ к реквизитам для онлайн-банкинга, а их сообщники на месте ищут тех, кто готов предоставить свой счет для получения ворованных средств. Этим сообщникам нижнего уровня грозит от силы два года тюрьмы условно, если у них нет судимости.

Наивность клиентов немецких банков

Немалую роль, по словам Надеборн, играет и относительная наивность банковских клиентов - по первому требованию готовых ввести в компьютер все свои коды для авторизации транзакций.

При этом мошенники научились обманывать и СМС-авторизацию - достаточно подделать письмо к мобильному оператору от имени владельца банковского счета. Мол, я переехал и мне нужна вторая СИМ-карта - и компания-провайдер, не долго думая, присылает СИМ-карточку обычной почтой. "Это не то чтобы слабые, это просто никакие меры безопасности", - констатирует Надеборн.

По ее выражению, на черном рынке интернет-реквизиты банковских клиентов - самый ходовой товар наряду с наркотиками. Средняя цена - 5000 евро за сотню счетов. Более того, хакеры продают и свои услуги по взлому счетов - и теперь, чтобы организовать мошенничество, не надо быть хакером самому.

Между тем Дмитрий С. после вынесения ему приговора был отпущен на свободу, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. Можно ли с ним поговорить? "Вряд ли он захочет", - ответила адвокат.

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