Как русскоязычные мошенники обманули немецкие банки на 750 тысяч евро

Берлинский суд рассматривает дело группы русскоязычных кибермошенников, обвиняемых в похищении с чужих счетов в немецких банках около 750 тысяч евро. Подробности - у DW.
Свою "золотую рыбку" Хайко Х. поймал, когда вышел за пивом. За плечами у 25-летнего безработного из небольшого городка к северу от Берлина уже была первая судимость, а денег на марихуану и амфетамин хронически не хватало. В общем, от предложения, которое ему сделал знакомый, он не смог отказаться.
Суть сделки была проста: Хайко Х. передает знакомому свои банковские реквизиты, а когда на его счет поступают деньги, он снимает наличные в кассе банка и отдает их тем, кому скажут, оставляя себе 10 процентов суммы. Все, что нужно было делать Хайко Х., - подчиняться распоряжениям, отдаваемым на ломаном немецком.
В день визита в банки от него потребовали раздобыть костюм и надеть чистую рубашку. "Ты должен выглядеть как бизнесмен, понимаешь, - давал команду голос из мобильного телефона. - Если спросят, откуда деньги, скажешь, что продал машину". Между собой мошенники говорили на русском.
Как снять 86 тысяч евро наличныыми за один день
В один прекрасный момент на счету безработного в Postbank действительно появились деньги - 86 842 евро. Как и просили, он надел костюм и рубашку - и снял всю эту сумму по частям за один день, в нескольких филиалах Postbank в Берлине и пригородах.
В банки он заходил один, но с улицы за ним следили русскоговорящие сообщники. Передвигались они на двух машинах, вспоминает Хайко, у каждого из пассажиров было по несколько мобильных телефонов и планшетников. Успешное завершение операции по обналичиванию они отметили фантой на парковке супермаркета.
Три дня спустя Postbank обратился с заявлением в полицию. На допросе Хайко Х. жаловался - русские его обманули. Вместо обещанных десяти процентов ему выплатили всего лишь 1600 евро. На заработанные он успел купить себе три бутылки пива.
Процесс в земельном суде Берлина
В земельный суд Берлина Хайко Х. пришел не в костюме, а в спортивных штанах. В материалах обвинительного заключения его роль описывается как "финансовый агент" - помощник банды мошенников из бывшего СССР, который за процент от суммы предоставлял свой банковский счет для получения украденных денег.
Таких как он было полтора десятка - друзья, знакомые, друзья знакомых и знакомых друзей со счетами в немецких банках. В общей сложности мошенники за полтора года смогли обналичить порядка 750 000 евро. Куда делись эти средства, никто не знает - главарь банды, уроженец Самары Дмитрий С., передавал деньги неизвестным.
Летом этого года земельный суд Берлина приговорил Дмитрия С. к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу - адвокаты подали апелляцию. Его голос разносится в зале заседания - судебный эксперт, говорящий на прекрасном русском языке, раз за разом прокручивает в суде аудиозаписи телефонных разговоров c участием Дмитрия С. На скамье подсудимых - Денис К. и Имамутдин М., сообщники Дмитрия С. Бледные, небритые, постаревшие.
Общий список обвиняемых по этому делу - семь человек из семи стран бывшего СССР. Их неустановленные сообщники с помощью так называемого "фишинга" получали доступ к счетам клиентов немецких банков, переводили деньги на счета своих "финансовых агентов" и тут же обналичивали их.
Необычно высокая сумма убытков из-за компьютерного мошенничества
Каждый год в Германии регистрируется порядка 70 тысяч случаев компьютерного мошенничества, но средняя сумма ущерба несравненно меньше - порядка пяти тысяч евро. Шестизначная сумма убытков - результат того, что группа мошенников действовала полтора года.
А следователи, вышедшие на след преступников, не стали сразу задерживать их, а в течение целых полутора лет прослушивали их телефонные разговоры, пытаясь выйти на след хакеров.
Но тщетно - 750 000 евро исчезли, хакеров не нашли. В результате перед судом предстали лишь те, кто организовывал обналичивание денег в столице Германии. Пресс-служба полиции Берлина отказалась от комментариев.
"Талантливые программисты и сильные математики"
"Компьютерное мошенничество как сфера организованной преступности традиционно опирается на талантливых программистов и сильных математиков из бывшего СССР", - отмечает Диана Надеборн (Diana Nadeborn), берлинский адвокат, специализирующийся на делах в сфере информационных технологий. Среди ее клиентов - немало компьютерных мошенников из бывшего СССР, а также тот самый Дмитрий С. из Самары, дело сообщников которого по-прежнему рассматривает берлинский суд.
Своих русскоязычных клиентов, проходящих по делам о компьютерном мошенничестве, она описывает как "очень приятных в общении людей" - молодых, образованных, интеллигентных, владеющих немецким или английским языками.
По словам Дианы Надеборн, организаторы подобных схем всегда находятся за пределами Германии и практически всегда остаются не найденными. Преступления совершаются по стандартной схеме: хакеры получают доступ к реквизитам для онлайн-банкинга, а их сообщники на месте ищут тех, кто готов предоставить свой счет для получения ворованных средств. Этим сообщникам нижнего уровня грозит от силы два года тюрьмы условно, если у них нет судимости.
Наивность клиентов немецких банков
Немалую роль, по словам Надеборн, играет и относительная наивность банковских клиентов - по первому требованию готовых ввести в компьютер все свои коды для авторизации транзакций.
При этом мошенники научились обманывать и СМС-авторизацию - достаточно подделать письмо к мобильному оператору от имени владельца банковского счета. Мол, я переехал и мне нужна вторая СИМ-карта - и компания-провайдер, не долго думая, присылает СИМ-карточку обычной почтой. "Это не то чтобы слабые, это просто никакие меры безопасности", - констатирует Надеборн.
По ее выражению, на черном рынке интернет-реквизиты банковских клиентов - самый ходовой товар наряду с наркотиками. Средняя цена - 5000 евро за сотню счетов. Более того, хакеры продают и свои услуги по взлому счетов - и теперь, чтобы организовать мошенничество, не надо быть хакером самому.
Между тем Дмитрий С. после вынесения ему приговора был отпущен на свободу, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. Можно ли с ним поговорить? "Вряд ли он захочет", - ответила адвокат.
Смотрите также: