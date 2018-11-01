 Как россиянки во Флориде рожают, или Русский бэби-бизнес в США | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.11.2018

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Россия

Как россиянки во Флориде рожают, или Русский бэби-бизнес в США

Американское гражданство автоматически присуждается ребенку, рожденному на территории США. Богатые россияне охотно используют эту возможность.

Беременная женщина

Море, пальмы и улыбки малышей. Реклама поездок в США для будущих мам из России напоминает туристический каталог из категории "все включено". Хотя дело тут совсем не в море и не в пальмах, а в американском гражданстве, которое автоматически присуждается ребенку, рожденному на территории США. При этом роли не играет, с каким паспортом прилетают его родители. Купили билет Москва - Майами, родили ребенка в США, и стал он автоматически маленьким американцем.

Впрочем, бэби-туризм россиянок-рожениц может в один день закончиться, если новые планы президента США Дональда Трампа  станут реальностью и закон об американском гражданстве будет изменен. Это не просто, ведь потребуется менять конституцию. Но шум, как говорится, уже поднят. Информационный.

Увидеть Флориду - и родить

В том числе и в России. Ведь русский бэби-бизнес в США – дело успешное и прибыльное, если верить его организаторам. Более десяти агентств специализируются на детишках "born in the USA". Одно из них, "Майами Кэр", что переводится примерно как "Забота в Майами", представляет Антон Ячменев. Он - единственный сотрудник в Москве. Все остальные: медики, юристы, переводчики, разного рода консультанты и шофер-водитель, базируются непосредственно на месте, в США.

"Мы предлагаем индивидуальные пакеты услуг. Все зависит от потребностей и кошелька клиента", - указывает Ячменев, Он называет свою работу "глобальным туризмом" и признает, что его бизнес последние пару лет идет вверх. После 2016 года россияне преодолели финансовый кризис, у многих снова появились деньги, рассказывает московский представитель "Майами Кэр". На вопрос, из каких регионов к нему обращаются, бизнесмен называет, прежде всего, москвичей: "После Москвы это Север. Там где нефтяной бизнес и у людей деньги".

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Клиентами фирмы ежегодно становятся 150-200 россиянок . Основное направление  для родов - Флорида. "Там прекрасный климат и замечательные условия. Там очень много русских. Все на русском языке. Многие наши поп-звезды там живут, некоторые там и рожали. Каждая вторая женщина с коляской - русская",  - отмечает Ячменев.

Трамп бизнесу не помеха

Сколько всего детей россиянки рожают в США, никто не знает. Официальной статистики нет, или она не доступна. По информации Американского центра исследований мигрантов известно только, что примерно 36000 детей в США рождаются ежегодно от родителей-неамериканцев. Если учитывать показатели роста бизнеса "Майами Кэр", можно предположить наличие здесь тенденции к росту.

А дальше? Что будет, если Америка все-таки изменит закон и бэби "born in the USA" перестанут получать вожделенное американское гражданство? "Ну что вы, - смеется Ячменев. - Во-первых, этим планам надо еще осуществиться. А у Трампа, как мы знаем, много разных планов. А во-вторых, пока все эти планы нам только на руку. Если кто еще сомневался, стоит ли рожать в США, то теперь-то уж точно решится. Так что все эти заявления Трампа для нас лучшая реклама".

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    Автор: Наталия Королева, Максим Нелюбин, Владимир Фрадкин


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