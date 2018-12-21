 Как родилась главная рождественская песня | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.12.2018

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Культура и стиль жизни

Как родилась главная рождественская песня

В Германии Рождество невозможно представить себе без елки, праздничных ярмарок и песни "Тихая ночь, святая ночь..." Этому своеобразному гимну Рождества исполнилось 200 лет.

Рождественские свечи

По-немецки первые слова этой песни: "Stille Nacht, Heilige Nacht..." - "Тихая ночь, святая ночь..." На языке зулусов это звучит так: "Эбусуку обунговеле…" Христианам в Ботсване первая строфа известна как "Усуки литка тхола". А жители Японии запевают "Шицукеки майонака". Но независимо от того, падает за окном на Рождество снег или веет жаркий африканский ветер, речь идет об одной и той же песне.

Автора!

В Германии Рождество без нее вообще не представишь. "Тихая ночь, святая ночь…" звучит буквально повсюду: в теле- и радиоэфире, на улицах, в торговых центрах, в детских садах, в домах немцев у рождественской елки. Причем многие уверены, что песня эта народная. Сегодня, пожалуй, это так. Тем не менее, имена ее создателей известны.

Контекст

В канун Рождества возрастает желание немцев отдавать деньги на благотворительность.

Невозможно представить себе зимние праздники без елки. А ведь обычай наряжать зеленую лесную красавицу появился не так давно.

Композиции со сценой Рождества Христова можно сейчас увидеть повсюду в Германии, а в Баварии вновь открылся музей, целиком посвященный им, - Krippenmuseum.

Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него.

В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах.

"Тихая ночь, святая ночь..." появилась в Германии в 1831 году. Любопытно, что уже тогда в изданных одновременно в Берлине и Дрездене песенниках, где были напечатаны ее ноты и слова, значилось: "Авторы текста и музыки неизвестны". Прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV) впервые услышал ее зимой 1853 года. Она так понравилась королю, что он вызвал придворного концертмейстера и приказал: "Найти автора!"

Кто фальшивит в хоре?

Воля короля оставалась неисполненной еще целый год. Разрешить загадку удалось только в декабре 1854 года благодаря счастливой случайности. Директор хора австрийского города Зальцбурга, являвшийся хорошим знакомым концертмейстера прусского двора, поругался с певшим в хоре подростком по имени Феликс Грубер (Felix Gruber), потому что тот, по его мнению, постоянно неверно исполнял песню. На выговор хормейстера юнец заносчиво ответил: "Мы всегда поем ее дома именно так. Мой отец лучше вашего знает, как правильно петь. Ведь, в конце концов, он эту песню и написал".

Часовня на месте бывшей церкви Святого Николая

Часовня на месте бывшей церкви Святого Николая, где впервые прозвучала "Тихая ночь..."

Взбудораженный таким известием, директор хора, бросив все дела, поспешил в местечко Халляйн, где жила семья Груберов и убедился в том, что местный органист и дирижер церковного хора, 67-летний Франц Грубер (Franz Xaver Gruber) действительно является автором музыки "Тихой ночи", разыскиваемым по приказу прусского короля. А автором текста Грубер назвал своего приятеля, священника Йозефа Мора (Joseph Mohr). Тогда же стала известна и довольно курьезная история создания знаменитой ныне песни.

Случайное рождение шедевра

23 декабря 1818 года помощник викария церкви Святого Николая в Оберндорфе под Зальцбургом Йозеф Мор с ужасом обнаружил, что мыши прогрызли меха органа. Что делать? Ведь нельзя же проводить рождественскую мессу без музыки! Мору пришла в голову спасительная мысль: нужна торжественная песня! Хорал! На клочке бумаги он второпях набросал несколько четверостиший и сломя голову помчался в соседнюю деревушку, где жил учитель и органист Грубер.

Барельеф в Оберндорфе

Барельеф в Оберндорфе

После довольно длительных уговоров музыкант согласился помочь приятелю и написал к стихам мелодию. 24 декабря 1818 года под сводами церкви Святого Николая впервые прозвучало: "Тихая ночь, святая ночь..." С этого дня песня начала свое триумфальное шествие сначала по Австрии, а потом и по соседней Германии.

Органисту Груберу еще повезло: слава, пусть с опозданием в три с половиной десятилетия, но все же пришла к нему. Остаток дней он прожил в заслуженном почете. А вот автор стихов Мор известности так и не дождался: в 1848 году он умер в нищете в возрасте 56 лет.

Однако память об авторах жива и поныне, хотя далеко не все христиане знают их имена. В Оберндорфе под Зальцбургом на церкви Святого Николая сегодня можно увидеть барельеф и мемориальную доску с надписью: "Учитель Франц Грубер написал здесь 24 декабря 1818 года мелодию, а викарий Йозеф Мор сочинил текст песни "Тихая ночь, святая ночь..."

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    Автор: Максим Нелюбин


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