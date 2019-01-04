Как Рогозину попасть в США после отзыва приглашения NASA?

NASA отозвало свое приглашение Дмитрию Рогозину приехать в США после критики в Конгрессе. Карикатурист Сергей Елкин о том, что объединяет главу Роскосмоса и мигрантов из Латинской Америки.
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