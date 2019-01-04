Как Рогозину попасть в США после отзыва приглашения NASA?

Спутник коррупции: куда исчезли деньги украинского космического проекта

10 лет назад Украина заняла у канадцев почти 300 млн долларов на строительство орбитального спутника "Лыбидь". Он до сих пор не запущен, а причастных к проекту подозревают в хищении средств. (24.12.2018)