 Как Рогозину попасть в США после отзыва приглашения NASA? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 07.01.2019

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Россия

Как Рогозину попасть в США после отзыва приглашения NASA?

NASA отозвало свое приглашение Дмитрию Рогозину приехать в США после критики в Конгрессе. Карикатурист Сергей Елкин о том, что объединяет главу Роскосмоса и мигрантов из Латинской Америки.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в караване латиноамериканских мигрантов на пути в США - карикатура Сергея Елкина

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