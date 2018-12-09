Как решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти повлияет на экономику России

Цены на нефть побили декабрьский максимум на открывшихся в понедельник, 10 декабря, торгах, впервые превысив отметку в 62 доллара за баррель. Главная причина роста котировок - достигнутые в конце прошлой недели странами-экспортерами нефти договоренности о сокращении объемов ее добычи. Заседание в Вене, на котором было принято это решение, длилось три дня и стало одним из самых драматичных с 2016 года, а его исход был наименее прогнозируемым. Какие последствия случившееся будет иметь для России, - в материале DW.

Самое драматичное заседание ОПЕК+ с 2016 года

Заседание в Вене 5-7 декабря стало одним из наиболее напряженных с момента начала в 2016 году встреч в формате ОПЕК+ (государства-члены ОПЕК и 11 стран-производителей нефти, не входящие в картель). Основной помехой для быстрого достижения консенсуса стали позиции России и Ирана. Накануне переговоров сообщалось о том, что Москва готова сокращать добычу на 140-150 тысяч баррелей в сутки, в то время как ОПЕК настаивала на 250-300 тысячах со стороны РФ при общем объеме сокращения в миллион баррелей в сутки. Иран и вовсе отказывался снижать добычу.

Переговоры на встрече ОПЕК+ в Вене, 6 декабря

В конечном итоге стороны договорились об общем снижении объемов производства нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года (страны ОПЕК - на 800 тысяч баррелей, не входящие в организацию государства - на 400 тысяч от уровня октября).

Россия согласилась уменьшить добычу на 228 тысяч баррелей в день (от суточного объема 10,41 млн баррелей в сутки в октябре). Для Ирана к его полному удовлетворению было решено сделать исключение - Тегерану разрешили вести добычу в прежнем объеме.

Ситуация с ценами на нефть до и после решения ОПЕК+

Цены на нефть опустились до своего годового минимума в конце ноября - 58,8 долларов за баррель сорта Brent. Таким образом, они упали более чем на 27 долларов за баррель по отношению к годовому пику, достигнутому в начале октября (85,92 доллара), и более чем на 10 долларов по сравнению с началом года (в первых числах января нефть стоила свыше 69 долларов за баррель). Снижение было вызвано переизбытком нефти на рынке.

В ходе встречи ОПЕК+ из-за риска срыва сделки цены на нефть падали ниже 60 долларов

В течение декабря нефтяные котировки колебались у отметки в 60 долларов за баррель. Причем в дни проведения переговоров ОПЕК+ из-за риска срыва сделки в ходе торгов они опускались и ниже 59 долларов. Однако сразу после появления новостей о достижении договоренностей по сокращению добычи нефть начала дорожать. Уже к концу дня 7 декабря рост составил 2,34%, а утром 10 декабря - еще около 1%, достигнув отметки 62,18 долларов за баррель Brent.

Эксперты считают, что принятых мер достаточно, чтобы удерживать на рынке в ближайшие месяцы комфортный уровень цен - в пределах 60-68 долларов за баррель Brent. Такой позиции, в частности, придерживается старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова. Впрочем, на более высокие показатели рассчитывать не приходится, уточняет она.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских также считает, что "особенно впадать в эйфорию" не стоит. "За прошедшие с момента предыдущего соглашения 2016 года месяцы США нарастили добычу более чем на 3 миллиона баррелей в день. Поэтому даже после решением ОПЕК+ на рынке нефти будет сохраняться угроза выхода в 2019 году на профицит предложения", - отмечает он.

Что в итоге получит российский бюджет и рядовые россияне

По словам Анны Бодровой, для России и ее бюджета принятое в Вене решение достаточно комфортно: "Никакого ущерба для экономики не случится, согласованный объем снижения - это чисто косметическая мера, к тому же этот объем будет распределен между основными нефтедобывающими компаниями".

Отметим, что, как сообщила на днях Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, доходы страны от экспорта нефти в период с января по октябрь 2018 года выросли на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в денежном выражении 106,59 млрд долларов. При текущем уровне цен тенденция к росту доходов должна сохраниться и в ближайшие месяцы.

Что касается рядовых россиян, то они, по мнению эксперта "Альпари", никак не ощутят на себе последствий принятого ОПЕК+ решения - "даже через конечные цены на топливо". Впрочем, определенный позитив есть, указывает аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев.

"С 15 января возобновляются покупки Центробанком валюты для резервного фонда в рамках бюджетного правила. Все, что выше 40 долларов, уйдет в "кубышку". Фонд же нужен на случай введения новых санкций против России или начала нового мирового финансового кризиса", - пояснил Коренев DW.

Рубль не укрепится, цены на бензин вырастут

Ожидать укрепления курса рубля в связи с ростом нефтяных цен не стоит, добавляет эксперт: "Когда нефть дешевеет, рубль тоже дешевеет. Но вот когда нефть начинает дорожать, рубль дорожает не пропорционально из-за бюджетного правила. Как только ЦБ начинает скупать с рынка излишки долларов для пополнения резервного фонда, рубль перестает расти. Это мы наблюдали летом, когда цены на нефть росли, а рубль - нет".

Не приходится рассчитывать и на снижение цен на бензин. "Цены на бензин внутри страны зависят не от цен на нефть, а от налоговой политики. У нас бензин в стране никогда не дешевел, его стоимость разве что удается на какое-то время удержать на месте", - констатирует Коренев.

Что же касается налоговой нагрузки, то, как известно, с 2019 года она только вырастет, в частности, из-за увеличения НДС на 2%. В конечном итоге, резюмирует эксперт, "решение ОПЕК - это, конечно, скорее, плюс для России, но нельзя сказать, что это какая-то панацея. Все наши проблемы остаются при нас, просто какие-то из них будет решать полегче".

Следующее заседание ОПЕК+ состоится в апреле 2019 года.

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