Как разводятся в Германии

1. Как часто разводятся в Германии

Немцы стали реже разводиться. За прошлый год разошлись 153 500 пар. Всплески разводной активности часто приходятся на первые годы семейной жизни, однако немало разводов происходит даже после двух десятилетий брака, когда дети выросли и кто-то из супругов - или оба - решают начать новую жизнь.

Самым сложным для брака социологи называют седьмой год совместной жизни: именно на него сейчас приходится большинство разводов. При этом средняя продолжительность брака в Германии составляет 15 лет, сообщает Федеральное статистического ведомство (Statistisches Bundesamt).

2. Кто выступает инициатором развода

В Германии чаще на развод подают женщины: на них приходится около 51 процента всех заявлений. На мужчин приходится 40 процентов заявлений. В остальных случаях супруги подают заявление на развод вместе. На расторжение брака немцы обычно решаются после сорока: женщины - в 43 года, мужчины - в 46 лет.

3. Причины развода у немцев

Для того, чтобы подать заявление о расторжении брака, достаточно общей формулировки "мы считаем наш брак распавшимся". Поэтому официальной статистики причин развода в Германии не существует. По словам специализирующегося на разводах дюссельдорфского адвоката Роланда Шперлинга (Roland Sperling), самой распространенной причиной развода является... сам брак. Точнее, непродуманное, безответственное решение о его заключении. "Очень часто люди женятся, так сказать, по необходимости. Например, из-за беременности партнерши или по принципу "давай попробуем", - говорит Шперлинг. - В случае женщин играет роль и желание предстать перед всей родней и друзьями в белом платье".

Среди других причин развода адвокат называет такие: отсутствие времени для интенсивного общения между супругами, надежду на то, что с другим партнером все будет лучше, недостаточное уважение к интересам супруга или супруги, а также мелочность и скаредность.

По наблюдениям венского адвоката Хелены Клаар (Helene Klaar), часто причиной развода становится второй ребенок: "С одним ребенком оба супруга еще могут сохранить свой социальный статус, но с рождением второго ребенка наступает перманентный форс-мажор во всех отношениях. Этого не выдерживают многие браки".

Оба адвоката отмечают, что секс или его отсутствие в куда меньшей степени влияют на желание расторгнуть брак, чем обычно считается. "Я знаю множество пар, которые уже давно не близки друг другу эротически, но и не думают разводиться", - говорит Хелена Клаар. При этом у одного или обоих супругов даже бывают любовницы и любовники.

4. Дети во время развода в Германии

При разводе родителей закон ставит во главу угла интересы детей. Если (бывшие) супруги не могут или не хотят сами договориться, с кем будет жить после развода ребенок, то решение принимает суд - при участии ведомства по делам несовершеннолетних и экспертов-психологов. При этом учитываются различные аспекты: пол ребенка, к кому из родителей он больше привязан, где могут быть созданы лучшие условия - причем не только материальные - для его развития, кто до сих пор, в первую очередь, занимался его воспитанием. И, разумеется, что хочет сам ребенок (его мнением начинают интересоваться уже с четырех лет).

Как правило, родительские права сохраняются за обоими родителями, которые сами или при посредничестве специальных консультантов разрабатывают в каждом конкретном случае ту или иную модель общения с ребенком. Чаще всего ребенок остается постоянно жить у одного из родителей, а другой бывший супруг забирает ребенка в установленные дни. Это могут быть, например, каждые вторые выходные, половина каникул, часть праздничных дней. Бывает, что ребенок живет одну неделю у отца, другую - у матери, но это считается нежелательным с точки зрения детской психологии. К сожалению, приблизительно в пяти процентах случаев идут подлинные войны за детей, в которых в ход идут все мыслимые средства.

5. Алименты детям

В Германии платят алименты как на ребенка, так и - отдельно - на бывшего супруга. Размер и характер алиментов определяются с учетом доходов разводящихся. Что касается ребенка, то выплаты увеличиваются с его возрастом и, если ребенок учится в вузе, продолжаются до достижения им 25-летнего возраста. Размеры определяет так называемая "Дюссельдорфская таблица". Формально она имеет лишь рекомендательный характер, но в Германии почти всегда ориентируются именно на нее. Скажем, бывший супруг с доходами после вычета налогов, например, 2 тысячи евро в месяц должен платить на семилетнего ребенка около 419 евро ежемесячно, а тот, кто зарабатывает 5 тысяч евро, - 607 евро. Разумеется, оба супруга имеют право на прожиточный минимум, и алименты на детей еще никого не разоряли.

На практике платит лишь один из родителей, а у другого бывшего супруга денежные выплаты на ребенка компенсируются тем, что ребенок постоянно живет у него.

6. Алименты бывшему супругу и раздел имущества

В Германии редки случаи, когда оба супруга работают полный рабочий день. Как правило, женщины, особенно если они занимаются воспитанием детей, не работают вообще или всего несколько часов в день. После развода, когда муж их больше не содержит, они оказываются в сложном положении. Точнее, оказались бы, если бы не закон, который обязывает бывшего супруга (или супругу, если "кормильцем" была она) обеспечить другому тот же уровень жизни, который был, пока семья не распалась. Причем, чем дольше супруги прожили вместе, тем дольше (порой 5-10 лет) придется платить алименты бывшей "второй половине" после развода. Но, разумеется, только до тех пор, пока бывшая жена (обычно речь здесь идет о ней) не найдет работу с соответствующей зарплатой или не выйдет замуж снова: тогда ее обязан содержать уже новый муж.

Что касается раздела имущества, то либо разводящиеся договариваются полюбовно, либо этот вопрос приходится решать в суде. Если при этом у кого-то из разводящихся нет денег на адвоката, то его оплачивает либо государство, либо, как это ни парадоксально, более богатый супруг.

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