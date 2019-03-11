Как развивать отстающие регионы? У Германии есть 12 идей

Разрыв между городом и деревней - острая проблема ФРГ. В Берлине разработали план обеспечения "равноценных условий жизни" для всего населения. Подошел бы он и для России?
С одной стороны - процветающие большие города, в которые со всей страны тянется молодежь, с другой - вымирающие деревни и депрессивные регионы со стареющим населением, где мало работы и плохо с общественным транспортом, врачами, интернетом и вообще с качеством жизни.
Задача: повсеместно обеспечить равноценные условия жизни
Проблема большого разрыва между городом и деревней, между богатыми и бедными регионами стоит в сегодняшней Германии хотя и не так остро, как в России, но в последнее время явно усугубилась. Причем настолько, что правительство ФРГ решило взяться за нее всерьез и надолго. Сразу три министра представили в Берлине 10 июля документ под названием "Наш план для Германии". Из подзаголовка становится ясно, какова сверхзадача рассчитанной на целое десятилетие правительственной программы: "Повсеместно равноценные условия жизни".
Именно так, "Равноценные условия жизни", называлась и та межведомственная комиссия, которая целый год, с лета 2018 года, готовила нынешний план. Ее председателем стал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Впрочем, его министерство в нынешнем кабинете министров отвечает и за внутренние дела, и за строительство, а также, и это нововведение, за родину.
Появление слова "родина" в названии и в сфере ответственности министерства стало реакцией четвертого правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) на усиление патриотических настроений в стране, которыми, особенно в восточных федеральных землях, на территории бывшей ГДР, весьма успешно воспользовались правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Новая региональная политика: отказ от упора на восточные земли
Правительство в Берлине услышало сигналы, которые подавали избиратели в регионах в ходе протестных голосований, и теперь вместе с властями федеральных земель разработало широкомасштабный план "обустройства родины", причем прежде всего ее отстающих, малонаселенных, сельских регионов. Вместе с главой МВД его представили министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) и министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey).
План выравнивания условий жизни на всей территории Германии состоит из 12 пунктов. Первым идет принципиальное изменение системы дотаций отстающим регионам. После завершения в этом году срока действия программы поддержки восточных земель (Solidarpakt II) с 2020 года будет внедрена принципиально новая система субсидирования.
Ее суть: впредь помогать будут не Восточной Германии в целом, а более прицельно наиболее нуждающимся районам по всей стране, причем как на востоке, так и на западе. В российских реалиях такой подход означал бы отказ от отдельной программы поддержки Дальнего Востока (и упразднение соответствующего министерства) и использование выделенных средств для субсидирования, предположим, определенных районов Амурской и Магаданской областей при одновременной поддержке, скажем, деревень Центральной России.
Децентрализация госструктур: ведомства переедут в регионы
Вторым пунктом идет целенаправленное создание рабочих мест в структурно слабых регионах и при этом главным образом в малых и средних городах. Заставить идти туда бизнес федеральное правительство не может. Но оно обязуется размещать в таких населенных пунктах различные госучреждения или ведомственные научные институты и стимулировать предприятия, вузы, неправительственные организации присоединиться к процессу децентрализации своих структур.
Понятно, на что рассчитывает правительство: переезд в небольшой город госчиновников или ученых сразу же повысит там покупательную способность, и это запустит рыночные механизмы: начнет развиваться сфера услуг, малый бизнес, строительство. Быстрой реализации идеи может способствовать большое количество пустующего жилья в некоторых регионах ФРГ, особенно на востоке страны, хотя не везде оно хорошего качества, особенно в бывших гэдээровских панельных домах.
В реалиях России претворение в жизнь этого пункта означало бы, к примеру, что некоторые из многочисленных правительственных агентств и служб РФ переедут из Москвы, предположим, в Клин, Переславль-Залесский или Коломну, а, скажем, различные научные институты Санкт-Петербурга откроют новые лаборатории, допустим, в Волхове или в областных центрах Пскове и Новгороде.
Большое значение быстрого интернета и сотовой связи
По мнению правительства ФРГ, огромную роль в выравнивании условий жизни в стране может и должно сыграть повсеместное внедрение быстрого, широкополосного интернета и устойчивой мобильной связи. Не случайно решение этой задачи идет в плане третьим пунктом. Без быстрого интернета не может эффективно работать сегодня ни один современный бизнес, включая фермерские хозяйства, тем более, что уже не за горами, к примеру, внедрение беспилотных тракторов.
Ключевая проблема, с которой сталкиваются все страны с обширными слабозаселенными территориями, в том числе и Россия: частным компаниям не выгодно прокладывать в подобных регионах стекловолоконные кабели и устанавливать вышки сотовой связи. Правительство Германии видит выход в субсидировании работ по подключению к быстрому интернету отстающих районов и в создании государственной инфраструктурной компании, которая предоставляла бы операторам мобильной связи технику для освоения и обслуживания сельской местности.
Общественный транспорт для малонаселенных регионов
Четвертым пунктом в плане идет мобильность и транспортная инфраструктура. В случае России это были бы, прежде всего, дороги, но в Германии с ними больших проблем нет, в том числе и на востоке, поскольку значительная часть субсидий была использована там именно для развития дорожной сети. Поэтому теперь правительство ФРГ ставит задачу повсеместного развития системы общественного транспорта, в том числе и железнодорожного, которая была бы по карману широким слоям населения, отвечала бы их реальным потребностям и была бы экологичной.
В частности, предполагается лучше связать центры экономического роста с их сельскими окрестностями, а также различные малонаселенные регионы между собой. В случае России это означало бы усиленное развитие общественного транспорта вокруг, скажем, Калуги и Краснодара, а также расширение транспортного сообщения между, предположим, Карелией и Мурманской областью.
На пятом месте идет целенаправленное развитие деревень (хотя некоторые ученые советуют фактически махнуть на них рукой). Инвестиции из дотационных фондов намечается сфокусировать на обеспечении сельских населенных пунктов всем необходимым для жизни людей, включая медицинское обслуживание. Одну из важнейших задач правительство видит в том, чтобы найти применение пустующим нежилым зданиям. Это призвано сделать внешний облик деревень более привлекательным для жизни. В российских реалиях это означало бы в первую очередь, видимо, капиталовложения в возрождение закрывшихся и разваливающихся домов культуры.
Детские учреждения, безбарьерная среда и поддержка волонтеров
Шестым пунктом идут совместное градостроительные меры федеральных и земельных властей, в частности, выделение Берлином денег на сооружение социального жилья в регионах. Очень серьезной проблемой многих немецких населенных пунктов являются высокие долги муниципальных властей. Поэтому седьмой пункт предусматривает общенациональные меры по снижению их долгового бремени.
Тут дело не столько в деньгах, сколько в правовых аспектах, поскольку в ФРГ местные органы власти - это компетенция земельных, а не федеральных властей. В Российской Федерации такая проблема не стоит.
Остальные пункты плана таковы. Правительство ФРГ намерено поддерживать в регионах людей, готовых работать на общественных началах (скажем, тренировать местные детские футбольные команды), и создаст фонд, который будет предоставлять волонтерам сервисные услуги для организации их деятельности.
Берлин намерен также помогать в работе с детьми дошкольным и внешкольным учреждениям, стимулировать развитие безбарьерной среды в регионах, чтобы облегчить там жизнь людям с ограниченными возможностями передвижения, содействовать укреплению на местах социальных связей и взаимодействию разных поколений, а также проверять впредь все федеральные законопроекты, в какой мере они соответствуют выполнению задачи создания на всей территории Германии равноценных условий жизни.
Пока, правда, это всего лишь декларация о намерениях. Однако этот план из 12 пунктов наглядно показывает, что именно понимают в сегодняшней Германии под региональной политикой и как расставляют приоритеты в условиях рыночной экономики и федеративного устройства государства.
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