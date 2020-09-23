Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

Почему белорусы берут на протесты детей, несмотря на угрозы лишить их родительских прав

Белорусские власти грозят штрафами и статусом "неблагополучной семьи" тем, кто участвует в акциях протеста вместе с детьми. Как свое поведение объясняют сами родители - у DW.