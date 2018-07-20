Как проводят отпуск европейские политики (фото)

Отпуск на островах или поход в горы: где и как предпочитают отдыхать европейские премьер-министры, президенты и канцлеры?
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