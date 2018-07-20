 Как проводят отпуск европейские политики (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.07.2018

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Культура и стиль жизни

Как проводят отпуск европейские политики (фото)

Отпуск на островах или поход в горы: где и как предпочитают отдыхать европейские премьер-министры, президенты и канцлеры?

  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой

    Как отдыхают европейские политики

    Активный отдых

    На этом романтическом снимке - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) со своей супругой Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) в Калифорнии. Но вовсе не подобные идиллии больше всего привлекают президента и первую леди. Они предпочитает активный отдых - горный туризм в итальянской провинции Южный Тироль.

  • Ангела Меркель и Йоахим Зауэр

    Как отдыхают европейские политики

    Италия отменяется?

    А вот поедет ли в Южный Тироль другая пара - Ангела Меркель (Angela Merkel) и Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) - пока остается загадкой. По сообщениям немецких таблоидов, в их традиционный отпуск в Италию на этот раз отправится только Зауер - без своей высокопоставленной супруги.

  • Кристиан Линднер (Christian Lindner)

    Как отдыхают европейские политики

    Снова на Майорку

    Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) много раз признавался, что любит остров Майорку. Уже несколько лет подряд он проводит отпуск именно там и публикует фотографии в соцсетях. Скорее всего, этот год не станет исключением.

  • Эммануэль Макрон

    Как отдыхают европейские политики

    Отпуск во Франции

    В прошлом году президент Франции с супругой Бриджит были в Марселе: бегали по утрам, катались на велосипедах и играли в теннис. На этот раз Эмманюэль Макрон отправится в отпуск в августе, и тщательно скрывает, куда именно он поедет отдыхать. В 2017 году ему пришлось подать в суд на назойливого фотографа, который испортил ему отдых.

  • Себастьян Курц

    Как отдыхают европейские политики

    Неделя в Хорватии

    Канцлер Австрии Себастьян Курц - любитель пеших походов. В августе он отправится на неделю в Хорватию. А остаток отпуска проведет в Австрии - в горах или на озерах.

  • Колинда Грабар-Китарович

    Как отдыхают европейские политики

    Спортивная болельщица

    У президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович едва хватает времени на путешествия с семьей. Но даже во время служебных поездок она находит возможность неформально пообщаться с местными жителями. Кроме того, эмоциональная глава государства следит не только за футбольными матчами сборной Хорватии, но часто появляется, например, на соревнованиях по водному поло.

  • Тереза Мэй с мужем

    Как отдыхают европейские политики

    Швейцарские Альпы

    Скандинавская ходьба и горный воздух: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее муж Филип уже не раз путешествовали по швейцарским Альпам. Но куда отправятся супруги этим летом, пока неизвестно.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер с женой

    Как отдыхают европейские политики

    Активный отдых

    На этом романтическом снимке - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) со своей супругой Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) в Калифорнии. Но вовсе не подобные идиллии больше всего привлекают президента и первую леди. Они предпочитает активный отдых - горный туризм в итальянской провинции Южный Тироль.

  • Ангела Меркель и Йоахим Зауэр

    Как отдыхают европейские политики

    Италия отменяется?

    А вот поедет ли в Южный Тироль другая пара - Ангела Меркель (Angela Merkel) и Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) - пока остается загадкой. По сообщениям немецких таблоидов, в их традиционный отпуск в Италию на этот раз отправится только Зауер - без своей высокопоставленной супруги.

  • Кристиан Линднер (Christian Lindner)

    Как отдыхают европейские политики

    Снова на Майорку

    Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) много раз признавался, что любит остров Майорку. Уже несколько лет подряд он проводит отпуск именно там и публикует фотографии в соцсетях. Скорее всего, этот год не станет исключением.

  • Эммануэль Макрон

    Как отдыхают европейские политики

    Отпуск во Франции

    В прошлом году президент Франции с супругой Бриджит были в Марселе: бегали по утрам, катались на велосипедах и играли в теннис. На этот раз Эмманюэль Макрон отправится в отпуск в августе, и тщательно скрывает, куда именно он поедет отдыхать. В 2017 году ему пришлось подать в суд на назойливого фотографа, который испортил ему отдых.

  • Себастьян Курц

    Как отдыхают европейские политики

    Неделя в Хорватии

    Канцлер Австрии Себастьян Курц - любитель пеших походов. В августе он отправится на неделю в Хорватию. А остаток отпуска проведет в Австрии - в горах или на озерах.

  • Колинда Грабар-Китарович

    Как отдыхают европейские политики

    Спортивная болельщица

    У президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович едва хватает времени на путешествия с семьей. Но даже во время служебных поездок она находит возможность неформально пообщаться с местными жителями. Кроме того, эмоциональная глава государства следит не только за футбольными матчами сборной Хорватии, но часто появляется, например, на соревнованиях по водному поло.

  • Тереза Мэй с мужем

    Как отдыхают европейские политики

    Швейцарские Альпы

    Скандинавская ходьба и горный воздух: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее муж Филип уже не раз путешествовали по швейцарским Альпам. Но куда отправятся супруги этим летом, пока неизвестно.

    Автор: Ксения Сафронова


 

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  • Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen)

    Немецкие политики на отдыхе

    Верховая езда

    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) - многодетная мать и с детства увлекается верховой ездой. В 2015 году в Ахене она открывала чемпионат Европы по конному спорту.

  • Кристиан Линднер (Christian Lindner)

    Немецкие политики на отдыхе

    Автомобильные гонки

    Автомобили - слабость партийного лидера СвДП - немецких либералов - Кристиана Линднера (Christian Lindner). По словам политика, он любит "все, что можно заправить бензином". Гоночные машины - не исключение.

  • Ангела Меркель в Байройте

    Немецкие политики на отдыхе

    Классическая музыка

    Каждый год первый день своего отпуска канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) наслаждается музыкой Вагнера на традиционном фестивале в Байройте. Внимание фотографов привлекают, в первую очередь, ее наряды.

  • Хорст Зеехофер (Horst Seehofer)

    Немецкие политики на отдыхе

    Игрушечная железная дорога

    Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) уже более 20 лет коллекционирует миниатюрные модели локомотивов, вагонов и целых поездов в масштабе 1:87 в подвале своего дома. Этот локомотив он получил в подарок во время поездки в Китай.

  • Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel)

    Немецкие политики на отдыхе

    Сигары

    Министр иностранных дел, один из ведущих социал-демократических политиков Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) часто появляется на публике с сигарой. Даже во время некоторых рабочих встреч он позволяет себе неспешно выкурить хорошую сигару.

  • Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier)

    Немецкие политики на отдыхе

    Горный туризм

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) проводит в горах практически каждый свой отпуск. На этой фотографии он - на вершине горы высотой 3132 метра в итальянской провинции Больцано.

  • Джем Оздемир (Cem Özdemir)

    Немецкие политики на отдыхе

    Выпечка

    Сопредседатель партии "Союз 90"/"Зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) научился печь булки и получил титул "посла немецкого хлеба" в 2017 году.

  • Члены партии Союз-90/зеленые

    Немецкие политики на отдыхе

    Вязание

    Другие члены партии "Союз-90"/"зеленые" (в первую очередь, конечно, женщины) известны своей страстью к вязанию. Они занимаются этим даже во время партийных конференций и съездов.

  • Мартин Шульц (Martin Schulz)

    Немецкие политики на отдыхе

    Футбол

    Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Мартин Шульц (Martin Schulz) называет футбол своим главным (кроме политики, разумеется) увлечением. Шульц как-то признался, что в школе уделял слишком мало времени учебе, потому что хотел стать профессиональным футболистом . Сейчас Шульца, конечно, можно увидеть на трибунах чаще, чем на поле.

  • Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht)

    Немецкие политики на отдыхе

    Карнавал

    Лидер немецких "левых" Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) - любительница карнавалов. На фото они с мужем Оскаром Лафонтеном (Oskar Lafontaine) принимают участие в заседании карнавального общества Саарбрюкена.

    Автор: Ксения Сафронова


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