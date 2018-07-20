Как проводят отпуск европейские политики (фото)

Как отдыхают европейские политики

Отпуск во Франции

В прошлом году президент Франции с супругой Бриджит были в Марселе: бегали по утрам, катались на велосипедах и играли в теннис. На этот раз Эмманюэль Макрон отправится в отпуск в августе, и тщательно скрывает, куда именно он поедет отдыхать. В 2017 году ему пришлось подать в суд на назойливого фотографа, который испортил ему отдых.