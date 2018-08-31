Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции

Борьба с коррупцией, объявленная новым правительством Армении, не затухает, а, напротив, захватывает все новые сферы. В поле зрения правоохранителей оказываются люди, еще несколько месяцев назад занимавшие самые высокие посты в стране. Похоже, заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что все украденные у народа деньги будут ему возвращены, и "Армения будет страной, свободной от коррупции", не являются чисто декларативными, говорят наблюдатели.

Борьба с коррупционерами невзирая на лица

Только за последнюю неделю августа уголовные дела были возбуждены против экс-премьер-министра страны Овика Абрамяна, его брата Джоника Абрамяна и бывшего начальника полиции Армении Алика Саркисяна. По данным Следственного комитета Армении, в превышении служебных полномочий, мошенничестве и вымогательстве подозреваются бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян и депутат парламента прошлого созыва Мгер Седракян. Подозреваемые в незаконном обогащении члены семьи брата Сержа Саргсяна Левона объявлены в международный розыск. Под следствием сыновья другого брата Саргсяна - Александра.

Серж Саргсян (фото из архива)

Следственный комитет выяснил, что группа высокопоставленных лиц препятствовала деятельности горнодобывающей компании "Авазаатик". Они, по данным следствия, потребовали от руководства компании 60% акций предприятия. Глава компании и несколько других свидетелей по делу назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело уже направлено в Особую следственную службу республики.

В ходе расследования другого уголовного дела правоохранители выяснили, что бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян замешан в вымогательстве, а также в сборе конфиденциальной банковской информации. В деле фигурирует и бывший депутат армянского парламента Мгер Седракян, допустивший "превышение должностных полномочий". Дело ведет управление по особо важным делам Следственного комитета Армении.

Лишить коррупцию в Армении материальной базы

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян считает, что это вторая волна объявленной новыми властями страны борьбы против криминала и коррупции, и "следует ожидать дальнейшего развития событий в том же русле". Впрочем, эксперт считает, что нынешний этап борьбы с коррупцией можно охарактеризовать как, скорее, борьбу с коррупционерами, но не с самой коррупцией.

"Это представляется закономерным, поскольку без системных реформ, которые лишат коррупцию материальной базы, внутренних криминальных связей, этой круговой поруки и многих других элементов, борьба с коррупцией не может быть комплексной", - заявил Меграбян DW. При этом, подчеркнул он, власти проявляют в данном случае исключительную политическую волю.

"В краткосрочной перспективе эти вопросы могут быть решены, но для этого нужно понимать, что скорейший роспуск нынешнего парламента, новые внеочередные выборы - это просто императив. И еще, понятно, что с нынешней ущербной судебной системой борьба с коррупцией может еще долго топтаться на месте", - указывает Рубен Меграбян. По его мнению, важно не только возбудить уголовные дела, провести расследования и предъявить обвинения, но и дождаться решений судов.

Борьба с коррупцией, а не сведение счетов

По выражению адвоката по уголовным делам Ваагна Бабаяна, в Армении "была выстроена система взаимоотношений и негласных правил, где сами люди в большинстве своем участвовали в разных коррупционных схемах - начиная от школ и поступления на работу и заканчивая вопросами предпринимательской деятельности, когда они соприкасались с налоговыми структурами и таможенной службой". Основой же всей этой структуры, считает юрист, были правохранительные органы и судебная власть, которые так же были коррумпированы - от поступления на работу до получения взяток.

"Везде действовали свои коррупционные схемы, а руководители силовых структур и судьи беспрекословно подчинялись одному лицу - главе государства, - указал Бабаян в интервью DW. - Теперь, когда они свободны, полагаю, борьба с коррупцией будет иметь продолжение, и думаю, в ближайшее время мы услышим о новых уголовных делах в отношении бывших министров, депутатов".

При этом Бабаян считает, что пока остается открытым вопрос о кадровом составе правоохранительных органов: "На многих должностях, включая генпрокурора и судей, остались старые кадры, назначенные прежними властями. И, к сожалению, они часто имитируют независимость, а на самом деле тормозят борьбу с коррупцией".

Чтобы этого не происходило, продолжает Ваган Бабаян, не исключено, что в стране может быть установлено правосудие переходного периода, разумеется, с соблюдением всех правовых норм. "В противном случае все воспримут действия правительства как сведение счетов со старой властью", - подвел итог Бабаян.

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