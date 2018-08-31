 Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 31.08.2018

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Европа

Как премьер Пашинян строит Армению, свободную от коррупции

Борьба нового правительства Армении с коррупцией набирает обороты. Громкие разоблачения уже коснулись экс-чиновников и политиков, еще недавно занимавших самые высокие посты в стране.

Никол Пашинян во время акции протсета в Ереване

Еще будучи лидером протестов, Никол Пашинян обещал побороть коррупцию в Армении

Борьба с коррупцией, объявленная новым правительством Армении, не затухает, а, напротив, захватывает все новые сферы. В поле зрения правоохранителей оказываются люди, еще несколько месяцев назад занимавшие самые высокие посты в стране. Похоже, заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что все украденные у народа деньги будут ему возвращены, и "Армения будет страной, свободной от коррупции", не являются чисто декларативными, говорят наблюдатели.

Борьба с коррупционерами невзирая на лица

Только за последнюю неделю августа уголовные дела были возбуждены против экс-премьер-министра страны Овика Абрамяна, его брата Джоника Абрамяна и бывшего начальника полиции Армении Алика Саркисяна. По данным Следственного комитета Армении, в превышении служебных полномочий, мошенничестве и вымогательстве подозреваются бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян и депутат парламента прошлого созыва Мгер Седракян. Подозреваемые в незаконном обогащении члены семьи брата Сержа Саргсяна Левона объявлены в международный розыск. Под следствием сыновья другого брата Саргсяна - Александра.

Серж Саргсян

Серж Саргсян (фото из архива)

Следственный комитет выяснил, что группа высокопоставленных лиц препятствовала деятельности горнодобывающей компании "Авазаатик". Они, по данным следствия, потребовали от руководства компании 60% акций предприятия. Глава компании и несколько других свидетелей по делу назвали имена Овика и Джоника Абрамянов и Алика Саркисяна. Уголовное дело уже направлено в Особую следственную службу республики.

В ходе расследования другого уголовного дела правоохранители выяснили, что бывший министр транспорта и связи Гагик Бегларян замешан в вымогательстве, а также в сборе конфиденциальной банковской информации. В деле фигурирует и бывший депутат армянского парламента Мгер Седракян, допустивший "превышение должностных полномочий". Дело ведет управление по особо важным делам Следственного комитета Армении.

Лишить коррупцию в Армении материальной базы

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян считает, что это вторая волна объявленной новыми властями страны борьбы против криминала и коррупции, и "следует ожидать дальнейшего развития событий в том же русле". Впрочем, эксперт считает, что нынешний этап борьбы с коррупцией можно охарактеризовать как, скорее, борьбу с коррупционерами, но не с самой коррупцией.

"Это представляется закономерным, поскольку без системных реформ, которые лишат коррупцию материальной базы, внутренних криминальных связей, этой круговой поруки и многих других элементов, борьба с коррупцией не может быть комплексной", - заявил Меграбян DW. При этом, подчеркнул он, власти проявляют в данном случае исключительную политическую волю.

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"В краткосрочной перспективе эти вопросы могут быть решены, но для этого нужно понимать, что скорейший роспуск нынешнего парламента, новые внеочередные выборы - это просто императив. И еще, понятно, что с нынешней ущербной судебной системой борьба с коррупцией может еще долго топтаться на месте", - указывает Рубен Меграбян. По его мнению, важно не только возбудить уголовные дела, провести расследования и предъявить обвинения, но и дождаться решений судов.

Борьба с коррупцией, а не сведение счетов

По выражению адвоката по уголовным делам Ваагна Бабаяна, в Армении "была выстроена система взаимоотношений и негласных правил, где сами люди в большинстве своем участвовали в разных коррупционных схемах - начиная от школ и поступления на работу и заканчивая вопросами предпринимательской деятельности, когда они соприкасались с налоговыми структурами и таможенной службой". Основой же всей этой структуры, считает юрист, были правохранительные органы и судебная власть, которые так же были коррумпированы - от поступления на работу до получения взяток.

"Везде действовали свои коррупционные схемы, а руководители силовых структур и судьи беспрекословно подчинялись одному лицу - главе государства, - указал Бабаян в интервью DW. - Теперь, когда они свободны, полагаю, борьба с коррупцией будет иметь продолжение, и думаю, в ближайшее время мы услышим о новых уголовных делах в отношении бывших министров, депутатов".

При этом Бабаян считает, что пока остается открытым вопрос о кадровом составе правоохранительных органов: "На многих должностях, включая генпрокурора и судей, остались старые кадры, назначенные прежними властями. И, к сожалению, они часто имитируют независимость, а на самом деле тормозят борьбу с коррупцией".

Чтобы этого не происходило, продолжает Ваган Бабаян, не исключено, что в стране может быть установлено правосудие переходного периода, разумеется, с соблюдением всех правовых норм. "В противном случае все воспримут действия правительства как сведение счетов со старой властью", - подвел итог Бабаян.

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  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

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