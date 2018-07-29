Как президент Хорватии хочет использовать успех страны на ЧМ-2018

Колинда Грабар-Китарович надеется, что второе место сборной Хорватии на ЧМ по футболу привлечет в страну инвестиции и подстегнет реформы. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью DW.
После футбольного первенства мира президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович стала настоящей любимицей российской публики. За время ЧМ-2018 она не раз удивляла поклонников футбола. Сначала - когда в раздевалке вместе с игроками праздновала победу своей сборной над россиянами в четвертьфинале. Затем - когда, не стесняясь эмоций, обнимала и целовала каждого футболиста хорватской и французской сборных после финального матча. И хотя победу в нем одержали французы, президент Хорватии считает второе место на чемпионате мира огромным достижением.
Для маленькой балканской страны с населением, едва превышающим 4 млн человек, успех на ЧМ-2018 открывает новую эру оптимизма, заявила Грабар-Китарович в эксклюзивном интервью DW. Она была избрана президентом в 2015 году и стала первой женщиной в стране на этом посту. До своего избрания Грабар-Китарович была послом Хорватии в США и помощником генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии.
Успех на ЧМ-2018 как локомотив реформ в Хорватии
После того, как хорватская сборная заняла второе место на чемпионате мира по футболу, интерес к стране, судя по числу запросов в поисковике Google, резко вырос, отметила президент. "Мы должны использовать успех на ЧМ-2018, чтобы люди инвестировали в Хорватии, занимались здесь бизнесом, приезжали в страну или хотели здесь жить", - указала Грабар-Китарович. Речь, по ее словам, идет не только о спорте, но и об экономике и науке.
Президент надеется, что это поможет подстегнуть процесс реформ, который, по ее собственному признанию, "потерял содержание и смысл". Спортивные успехи позволят создать новый имидж Хорватии как "молодой, динамичной страны с амбициозными и талантливыми людьми", считает глава государства.
Правда, первые шаги на пути к ребрендингу вызвали у многих в стране неоднозначную реакцию. На праздник по поводу своего возвращения с ЧМ-2018 в Загреб 16 июля футболисты хорватской сборной пригласили певца Марко Перковича. На родине и за рубежом 51-летнего музыканта, выступающего под псевдонимом Томпсон, нередко обвиняют в приверженности нацистским взглядам.
Несмотря на то, что сам музыкант это отрицает, критики полагают, что в некоторых своих песнях он прославляет фашистский режим усташей времен Второй мировой войны. По этой причине его концерты в ряде европейских стран, включая Германию, Австрию и саму Хорватию, неоднократно отменялись.
Сценический псевдоним Перковича, как многие полагают, происходит от названия американского пистолета-пулемета Томпсона, с которым в начале девяностых музыкант участвовал в войне Хорватии за независимость.
Участие Томпсона в празднике по поводу возвращения хорватской сборной в Загреб не было запланировано. Но футболисты пригласили его в свой автобус, который медленно провез их мимо ликующих толп фанатов к установленной в центре города сцене, на которой и выступил музыкант.
"Проблема расизма существует не только в футболе"
Комментируя участие Томпсона в празднествах, Колинда Грабар-Китарович заявила, что "желания игроков нужно уважать". "Они хотели, чтобы господин Томпсон выступил на вечеринке по случаю их возвращения домой", - отметила президент в интервью DW, добавив, что ей самой "очень дороги" некоторые его песни и что в музыке, которую он исполнил на празднике, не было ничего, "что было бы направлено против других".
Отвечая на вопрос о расизме в футболе и уходе Месута Озила (Mesut Özil) из немецкой национальной сборной, президент отметила, что "небольшая проблема расизма и ксенофобии" существует в Европе в целом, а не только в спорте.
"Мы уже видели формы проявления расизма на футбольных стадионах. Наши правительства должны разобраться с этой проблемой, они должны бороться с любыми формами расизма, - уверена Грабар-Китарович. - Мы должны проявлять друг к другу взаимное уважение, и речь здесь идет не только о спорте, но и о жизни в целом".
"Глубоко эмоциональный" визит в Ясеновац
Во время визита в апреле в нацистский лагерь смерти времен Второй мировой войны Ясеновац, что в 80 километрах от Загреба, Грабар-Китарович осудила коллаборационистский режим усташей, заявив, что он "принес ужасные страдания еврейской общине, а также сербам, синти и рома и хорватам".
Во время Второй мировой войны усташи и германские нацисты уничтожили в Ясеноваце по меньшей мере 83 тысячи человек, в основном сербов. Эта тема до сих пор остается в Хорватии чувствительной, поскольку во время войны в девяностые многие хорватские борцы за независимость использовали символику усташей. По словам Грабар-Китарович, визит в Ясеновац был для нее "глубоко эмоциональным". "Мы должны признать это преступление, оно произошло", - подчеркнула президент.
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