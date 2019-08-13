Как Порошенко пришел на допрос и о чем предупредил Зеленского

10 июня в Киеве экс-президент Украины, а ныне лидер парламентской фракции партии "Европейская солидарность", Петр Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) как свидетель по уголовному делу о перемещении через границу Украины с нарушением правил таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Но вместо этого, как сообщило на своем сайте ГБР, экс-президенту Порошенко было вручено подозрение, правда, по другому делу - о незаконном назначении замруководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. В свою очередь адвокаты Порошенко заявили, что вручение подозрения не состоялось, поскольку по украинским законам это должен делать лично генпрокурор Украины.

ГБР заявило о своем намерении настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для экс-президента Украины. Согласно санкции статьи 426-1 УК Украины, Петру Порошенко грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, если суд утвердит подозрение о превышении экс-президентом власти.

Десятки обвинений в адрес Порошенко

За последнее время ГБР возбудило против Петра Порошенко 21 уголовное производство по различным фактам его деятельности на посту президента Украины и неоднократно вызывало его на допросы. Однако экс-президент на них не являлся, ссылаясь на нарушение процедуры вручения повесток.

Петр Порошенко

В конце мая спецподразделение ГБР провело силовую спецоперацию по захвату одного из киевских музеев, где Порошенко намеревался открыть выставку работ всемирно известных украинских художников и изъяло, по словам потерпевших, документы о происхождении этой коллекции.

Вызов на допрос в ГБР по этому делу 10 мая был вручен под расписку жене Порошенко. ГБР сообщило, что в случае неявки, по решению суда Порошенко будет доставлен для допроса принудительно. Кроме того, согласно ГБР, был предусмотрен еще один допрос экс-президента как свидетеля по делу, которое касается записей разговоров Порошенко и Байдена, обнародованных депутатом парламента Андреем Деркачом.

Подозрение вместо допросов

Утром 10 мая у здания ГБР на митинг собрались сторонники экс-президента Порошенко, устроившие выставку шедевров мирового искусства, превращенных в карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского. Сам Порошенко заявил, что надеется на извинения ГБР и закрытие возбужденных против него уголовных дел. Он назвал их попытками политического преследования лидера оппозиции по личному заказу президента Зеленского. Порошенко предупредил Зеленского, что его может постичь судьба беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Адвокат Илья Новиков

Пребывание Порошенко в здании ГБР было недолгим. Как сообщил собравшимся адвокат экс-президента Илья Новиков, вместо допросов некий "клерк ГБР", предъявивший "какие-то ксерокопии документов", попытался вручить его клиенту подозрение в незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки. Новиков сообщил, что Порошенко покинул здание через черный ход и выехал на встречу с генпрокурором Украины.

Визит Порошенко к генпрокурору

В здание Генпрокуратуры Украины вместе с Порошенко вошли несколько депутатов его парламентской фракции и адвокаты. Они около 40 минут ожидали аудиенции с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Ее общение с гостями транслировалось по нескольким национальным телеканалам и было непродолжительным. Венедиктова опровергла нарушение процессуальных норм и политическое преследование Порошенко, после чего покинула место встречи, сославшись на занятость.

Вышедший к журналистам Петр Порошенко заявил, что ему не удалось убедить генпрокурора лично вручить ему подозрение, как того требует основной закон. "Это не имеет никакого другого названия, кроме как политическое преследование оппозиции и ее лидера. Украина возвращается во времена Януковича", - сказал Порошенко. Он сообщил о своей готовности прибыть к Венедиктовой для процессуально корректного вручения подозрения в любой момент, "когда у нее появится время".

Критика в адрес правоохранительных органов

Эксперты критически оценили качество работы украинских правоохранительных органов по делам против Порошенко. Накануне Венедиктова заявила прессе о своей готовности лично вручить подозрение любому депутату парламента, в том числе и экс-президенту Порошенко, напомнил юрист Андрей Вириновский. "Сегодня своим поведением она послала сигнал обществу о том, что сама не верит в возможность привлечения Порошенко к ответственности. В результате, мы видим цирк под стенами ГБР, который перерастает в медийную картинку для Порошенко", - отметил юрист.

События вокруг Порошенко являются попыткой отвлечь внимание общества от проблем в экономике, считает доктор политических наук Сергей Рымаренко. "Еще до эпидемии коронавируса отмечалось падение промышленности на 17 процентов, на 15 процентов упало сельское хозяйство, 12 процентов - минус по торговле. Это следствие, прежде всего, правового нигилизма, воцарившегося не только в администрации президента, но и в доме правительства, и в Верховной раде", - сказал Рымаренко.

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