Как подсчитывали результаты голосования по поправкам к конституции в Санкт-Петербурге

Несмотря на небывало высокую явку (67,97 %, больше, чем на президентских выборах 2018 года), уже в середине дня 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. "За" поправки, по данным ЦИК, высказались 77,92 % российских избирателей, "против" - 21,27 %.

По данным независимых наблюдателей, голосование сопровождалось масштабными фальсификациями. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь уверяет, что за весь период голосования "серьезных нарушений, которые требовали бы разбирательства Центризбиркома, не обнаружено". Корреспондент DW присутствовал в день голосования на подсчете голосов после его окончания на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге.

Как отнеслись к журналисту на участке № 40

Захожу в здание участковой избирательной комиссии (УИК) № 40 и вижу группу людей - явно члены комиссии. Говорю, что журналист и хочу присутствовать на подсчете голосов.

Алихан Цороев (с урной) с подозрением отнесся к корреспонденту DW

"Да это провокатор", - уверенно заявляет мужчина своим коллегам. "Почему провокатор?"- спрашиваю. Да сегодня уже приходил какой-то журналист, отвечает. Да и ситуация с корреспондентом "Медиазоны" Давидом Френкелем не дает ему покоя. За день до подведения итогов голосования Френкелю сломал руку полицейский, пытаясь удалить журналиста с участка.

Мнительный мужчина оказался председателем комиссии. После проверки журналистских документов Алихан Цороев в итоге все же распорядился внести корреспондента DW в список лиц, которым разрешено присутствовать на участке. Перед этим, правда, он еще раз уточнил, не планируются ли какие-нибудь провокации на его участке. Получив заверения, что не планируются, позволил фотографировать и наблюдать за процессом подсчета голосов.

Больше половины избирателей голосовали не на участке

За 15 минут до окончания голосования на участок зашла супружеская пара. Женщина стала возмущаться: ее пожилую маму гоняют, мол, с участка на участок. По ее словам, мама пришла проголосовать на этот участок в школу № 522, но ее отправили по другому адресу, а там - по третьему.

После нескольких минут взаимных упреков на повышенных тонах один из членов УИК спрашивает: "Вы сами-то голосовать будете?" "Да не хочу я уже голосовать", - отвечает раздосадованная женщина, но, успокоившись, все-таки берет бюллетень и голосует.

Так распределились бюллетени "за" (сверху) и "против"

Когда последний избиратель покинул участок около восьми вечера, Алихан Цороев объявил об окончании голосования и о начале процедуры подсчета. В первую очередь "погасили", отрезав корешки, невостребованные бюллетени - их было более трехсот из полученных участком 2200. Избирателям выдали 1872. Затем приступили к подсчету бюллетеней в переносных урнах: с ними ходили по близлежащим дворам, в военкомат и бюджетное учреждение "Горжилобмен" - соседнее со школой-участком здание.

В переносных урнах оказалось 1114 бюллетеней. Это значит, что 60% зарегистрированных здесь избирателей проголосовали вне стен самого участка. Когда эти бюллетени начали разбирать, стало видно, что голосов, поданных "за", значительно больше, чем "против". Когда же члены комиссии взялись за бюллетени из урны самого участка, можно было заметить, что в них голоса распределяются равномернее. В целом же результат получился такой: 1624 голосов "за" поправки (87%) и 236 - "против" (13%). Остальные бюллетени были признаны недействительными.

Член комиссии отказалась утверждать итоги

Сразу после подсчета Алихан Цороев предложил утвердить результат голосования на участке. Член УИК с правом решающего голоса, представительница "Яблока" Ксения Зайцева категорически высказалась против. Она сочла, что до утверждения необходимо поработать со списками избирателей и проверить, нет ли в нем никаких противоречий, не проголосовал ли кто-то дважды, сходятся ли все цифры.

"Я считаю, что порядок подсчета нарушен, - указала она в своем "особом мнении". - Комиссия просто посчитала количество бюллетеней и решила на этом закончить. Просто сшить книгу (списка избирателей - Ред.) без подсчета по ней". После короткого спора председатель комиссии подписал это заявление Зайцевой и прикрепил к итоговому протоколу. Семь остальных членов комиссии проголосовали за утверждение результата.

В беседе с корреспондентом DW Ксения Зайцева рассказала, что ей в ходе голосования не давали посмотреть документы. "Я не хочу никого обвинять в фальсификациях, но лично я не могла ознакомиться с актами о голосовании на придомовых территориях", - пожаловалась она. Собеседница не исключает, что акты могли составляться задним числом, то есть изначальные цифры верстались под фактические.

Цороев такие подозрения отвергает. Он показал корреспонденту DW результат проверки этой жалобы вышестоящей территориальной избирательной комиссией (ТИК): член ТИК Виктор Болдин подтвердил, что с документацией на участке все в порядке.

Что происходило на других участках города

На других участках в эту же ночь на 2 июля хотя и были отдельные происшествия, но не вопиющие. Например, активиста Павла Чупрунова с участка № 1802 увели полицейские. Председатель этой УИК постановил, что Чупрунов не может быть допущен к работе на участке, потому что у него нет документа, подтверждающего "отсутствие у Чупрунова коронавирусной инфекции". А член УИК № 10 Александр Горынин опубликовал фотографию, на которой видно 16 бюллетеней с внешне идентичными галочками в графе "Да".

На карте движения в защиту прав избирателей "Голос" помещены 170 сообщений о возможных нарушениях при голосовании по поправкам к конституции в Санкт-Петербурге. Представитель Горизбиркома к полудню 2 июля не смог сообщить, сколько жалоб было подано в основной день голосования и были ли среди них такие, которые могли бы повлиять на результат. "Мы подготовимся и сообщим позже", - заявил Григорий Марголин-Каганский.

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