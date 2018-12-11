Как переправляли на Запад рукописи Солженицына

Рене Бёлль: Я думаю, можно говорить о настоящей дружбе между Генрихом Бёллем (Heinrich Böll) и Александром Солженицыным, несмотря на то, что их политические взгляды очень сильно отличались. Говоря о Солженицыне, мой отец особо отмечал его непреклонность, его способность к борьбе, невзирая на связанные с этим угрозы, тюрьму, преследования... Отец оказывал ему поддержку, так как мы знали, что публикации на Западе запрещенных в СССР произведений помогают живущим там людям, написавшим их. Мы знали, что публикации здесь защитят авторов там - по крайней мере, в какой-то степени. И Солженицын не случайно остановился после его высылки из Советского Союза в 1974 году в ФРГ именно в доме Генриха Бёлля.

Одно из немецких изданий "Архипелага ГУЛАГ"

DW: Генрих Бёлль был в СССР, в общей сложности, семь раз...

- …В том числе и вместе с нами, сыновьями, тогда подростками. Кремль ценил его как антифашиста и борца за мир, поэтому его много издавали в СССР, поэтому он пользовался там особыми привилегиями. Его возили на "Чайке", но он встречался и с диссидентами.

- Во время одной из таких встреч в Москве Солженицын передал Бёллю рукописи своих произведений, которые немецкий писатель нелегально вывез на Запад.

- Да. В этом участвовал и я лично. Мы провезли через границу много рукописей, причем не только Солженицына, но и многих других авторов самиздата, часть которых находилась в лагерях. В этом участвовали не только мы, но и дипломаты, многие западные журналисты. Кстати, мы с отцом просто засунули рукописи в карманы пальто. При выезде нас всерьез не проверяли. Мы решили ехать назад, в Германию, на поезде, потому что думали, что так будет меньше контроля на границе. Так оно и вышло.

Смотрите также: