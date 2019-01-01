 Как отмечают 50-летие Михаэля Шумахера его фанаты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.01.2019

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Культура и стиль жизни

Как отмечают 50-летие Михаэля Шумахера его фанаты

Фан-клуб легендарного гонщика "Формулы-1" обиделся и решил не праздновать юбилей своего кумира в его родном городе Керпене, как планировалось ранее. Почему?

Послание Михаэлю Шумахеру от поклонников из России

3 января немецкому автогонщику "Формулы-1", семикратному чемпиону мира в этих состязаниях и живой легенде Михаэлю Шумахеру (Michael Schumacher) исполняется 50 лет. Культовый спортсмен все еще не оправился после тяжелой травмы, полученной в результате несчастного случая 29 декабря 2013 года на одном из горнолыжных курортов в Альпах.

"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что в интересах Михаэля мы, как и прежде, столь деликатную тему, как здоровье, оставляем в рамках частной сферы", - с такими словами в канун 50-летия Михаэля Шумахера его семья обратилась к поклонникам спортсмена в Facebook. Она поблагодарила всех, кто празднует этот юбилей, и сообщила, что будет запущено мобильное приложение Schumacher. The Official App. Это своеобразная виртуальная экспозиция, посвященная карьере самого успешного гонщика "Формулы -1".

Точных сведений о состоянии его здоровья нет, семья спортсмена их не предоставляет. Но поклонники Михаэля Шумахера верят: их кумир обязательно встанет на ноги, подчеркивает в беседе с DW Райнер Ферлинг (Reiner Ferling) - председатель фан-клуба Михаэля и Мика Шумахеров в западногерманском Керпене, где гонщик провел свое детство.

Преданные поклонники Михаэля Шумахера

"Выздоравливай скорее! Из России - с любовью!" - такая надпись красуется на плакате с портретом прославленного спортсмена, присланном в Керпен почитателями Михаэля Шумахера из России. Рядом с постером - футболки, бейсболки, почтовые открытки, письма с наилучшими пожеланиями переживающему нелегкий период своей жизни автогонщику и его родным.

Райнер Ферлинг и Михаэль Шумахер: во время одной из встреч в Керпене

Райнер Ферлинг и Михаэль Шумахер: во время одной из встреч в Керпене

По словам Райнера Ферлинга, верные поклонники из самых разных уголков планеты постоянно передают своему любимцу послания и сувениры, чтобы поддержать его. "Чему мы научились за прошедшие пять лет после того ужасного несчастного случая, так это не терять надежды и терпеливо ждать", - говорит председатель керпенского фан-клуба.

Фан-клуб Михаэля Шумахера основан в Керпене в 1993 году. Собрать всех его членов в одном месте очень сложно, поскольку они рассеяны не только по всей Германии, но и по всему свету. Так что обычно они встречаются на автогонках. Впрочем, те, у кого появляется возможность, приезжают раз в год на два-три дня в Керпен и вместе отмечают Рождество.

По стопам отца

По словам Райнера Ферлинга, фан-клуб постоянно пополняется. В его составе - представители не только Германии, но и Австрии, Испании, Италии, Бельгии, Нидерландов, Северной Америки. В общей сложности, он насчитывает около 4 тысяч человек, причем самого разного возраста - от подростков до пожилых людей.

Мик Шумахер (слева) и Михаэль Шумахер на картодроме в Керпене. Фото из архива

Мик Шумахер (слева) и Михаэль Шумахер на картодроме в Керпене. Фото из архива

"Членов клуба заметно прибавилось после того, как два года назад мы расширили наши задачи и теперь посвящаем свою деятельность не только Михаэлю, но и его сыну Мику, который успешно выступает в европейском чемпионате "Формулы-3" и уверенно продвигается в сторону "Формулы-1". Если он туда пробьется, мы возобновим туры на эти соревнования, куда ездить после случившегося с Михаэлем прекратили", - выражает надежду Райнер Ферлинг.

В 2018 году члены керпенского фан-клуба дважды сопровождали Мика Шумахера (Mick Schumacher) - поддерживали его на соревнованиях, проходивших на гоночных трассах Нюрбургринг и Хоккенхаймринг. "В Хоккенхайме нам довелось пережить особенно яркое событие: Мик стал там чемпионом Европы в "Формуле-3". Мы будем регулярно приезжать болеть за него и в 2019 году. Между прочим, недавно я получил от Мика письмо, где он выражает благодарность нашему клубу за активную поддержку", - с гордостью рассказывает Райнер Ферлинг.

Вместо Керпена - Гран-Канария

Но главной задачей керпенского фан-клуба остается поддержка Михаэля Шумахера. 50-летие легендарного гонщика участники клуба сначала планировали отпраздновать в Керпене."Но нынешний мэр города не желает нас в этом поддерживать. К тому же, он не одобряет идею возведения в Керпене нового картодрома вместо нынешнего картинг-центра имени Михаэля Шумахера, который планируется снести. Раньше в Керпене был большой прекрасный музей Шумахера. Но власти города отказали в его финансировании, и экспозиция закрылась. И поэтому мы решили никаких праздников в Керпене не устраивать", - вздыхает Райнер Ферлинг.

В керпенском фан-клубе

В керпенском фан-клубе

Для проведения торжеств по случаю 50-летнего юбилея своего кумира члены фан-клуба Михаэля Шумахера выбрали живописный уголок в Атлантическом океане. Отпраздновать его день рождения решено в курортном городке Плайя-дель-Инглес на юге Гран-Канарии. По словам Райнера Ферлинга, на Канарах эта идея вызвала восторг.

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"3 января на местном телевидении Михаэлю Шумахеру будет посвящена часовая телепередача, для участия в которой приглашен и я. А потом все, кто захочет вместе с нами отметить юбилей нашего славного земляка, соберутся в уже арендованном ресторане. Гости съедутся из разных стран. Это будет прекрасный праздник", - предвкушает председатель керпенского фанклуба.

Всеобщий любимец

Райнер Ферлинг с большой теплотой отзывается о Михаэле Шумахере, с которым часто общался, когда тот приезжал в Керпен. "Как правило, мы встречались в картинг-центре. Вечерами, когда клиенты разъезжались по домам, устраивали там нечто вроде семейных праздников: расставляли на лужайке столы и допоздна сидели вместе, беседовали. Михаэль, даже став звездой, не чурался простых людей - со всеми охотно общался, был вежлив и дружелюбен. Его очень уважают за человечность. Да и о его семье слышишь только добрые слова", - вспоминает Райнер.

Председатель керпенского фан-клуба с пониманием относится к тому, что поклонникам Михаэля не терпится получить детальную информацию о самочувствии своего любимца. Но при этом Ферлинг делает существенную оговорку: каждый должен уважать желание семьи спортсмена, которая не хочет распространять такие сведения раньше времени. Так что нужно просто набраться терпения и ждать, считает он.

"В первую очередь, мы желаем Михаэлю здоровья и хотим, чтобы он снова встал на ноги. Есть у поклонников Шуми и еще одна сокровенная мечта - увидеть, как он болеет на автогонках за своего сына Мика, и поддержать его в этом", - делится с DW Райнер Ферлинг.

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    Автор: Ефим Шуман


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