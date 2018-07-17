 Как опубликоваться в немецком научном издательстве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.07.2018

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Культура и стиль жизни

Как опубликоваться в немецком научном издательстве

Знаменитое российское издательство "Наука" оказалось на пороге банкротства. А как обстоит дело в Германии? Как ухитряются сводить концы с концами немецкие научные издательства?

В библиотеке Бранденбургского технического университета

Ответить на вопрос: "Почему не обанкротилось немецкое издательство "Наука"? - можно было бы довольно просто: потому что такого издательства в Германии нет. То есть нет, как в России, какого-то одного гигантского издательского конгломерата, отвечающего за все отрасли научных исследований и на бюджетные деньги публикующего, среди прочего, около ста специализированных журналов. Биржевой союз немецких книготорговцев (профессиональное цеховое объединение) насчитывает около 600 выпускающих научную и специализированную литературу изданий. Правда, сюда входят также такие журналы, как "Яхты", "Лошади", "Модели железных дорог" и так далее. Строго говоря, чисто научных издательств в Германии около шестидесяти. Все - частные. Почти все - небольшие или даже совсем маленькие, с узкой, но своей собственной специализацией. И опубликоваться в них непросто.

За научные статьи платит автор

В самых серьезных и самых престижных научных журналах молодым и малоизвестным авторам, присылающим туда свои статьи, приходится платить уже только за то, что эти статьи там вообще посмотрят, - разумеется, без какой-либо гарантии, что их напечатают. Правда, деньги небольшие: обычно около 100 евро, но все же...  Журналы объясняют, что делают это для того, чтобы защититься от псевдоученых, иначе графоманы от науки засыпали бы их своими опусами.

Одно из немецких научных изданий - Журнал философии. Выходит ежемесячно

Одно из немецких научных изданий - "Журнал философии". Выходит ежемесячно

Но это не единственная и далеко не самая крупная статья расходов, которые приходится нести авторам научных публикаций в Германии. Если издательство решит напечатать их статью или монографию, авторам придется предварительно внести так называемую "доплату за типографские расходы" (Druckkostenzuschuss). Несмотря на название, понятие это весьма растяжимое. То есть возможно, что автор должен будет оплатить не только собственно типографские расходы, но также макет верстки, корректуру, переплетные работы, даже почтовую пересылку монографии. А в качестве гонорара получит всего лишь 20-30 экземпляров своей собственной книги.

Но бывают исключения. Если научное издательство посчитает публикацию перспективной с коммерческой точки зрения, оно может ограничить типографскую доплату, скажем, платой за цветные иллюстрации и графики (они особенно дороги). Или даже перечислить автору гонорар, который, правда, в редчайших случаях составляет четырехзначную сумму, - ведь тиражи специальных научных книг и журналов, как правило, маленькие.

Меценаты и спонсоры для научных публикаций

В общем, начинающий, мало кому известный ученый на своих публикациях, будь то статья в научном журнале или даже отдельная монография, не заработает. Более того: такая публикация будет стоить хороших денег. К счастью, эти деньги автору вовсе не обязательно придется платить из своего кармана. В Германии существует очень много различных фондов, созданных как частными лицами, фирмами, научными организациями, так и университетами и библиотеками. Эти спонсоры и субсидируют коммерчески невыгодные для ученых, но, говоря несколько пафосно, имеющие определенное значение для научного прогресса публикации.

Академическая шапочка на книгах

Главный из этих, так сказать, институционных меценатов - Немецкое научное сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), объединяющее, в первую очередь, высшие учебные заведения, различные НИИ и отделения Академии наук Германии. Выделенные на поддержку научных исследований средства DFG составили в 2017 году более 3 миллиардов евро! Часть из них пошла и на финансирование научных публикаций.

Но почему все-таки этими публикациями занимаются несколько десятков частных специализированных научных издательств в Германии, как они извлекают выгоду из подобных публикаций? На что вообще существуют? Ведь авторы (или их меценаты) оплачивают обычно лишь "себестоимость" публикаций, не больше.

Прежде чем ответить, надо понять, насколько важны подобные научные публикации для авторов. Независимо от области - естественнонаучной, гуманитарной или междисциплинарной, - для любого аспиранта обязательно определенное количество печатных работ: иначе к защите диссертации его не допустят. Собственные статьи в научных журналах ценятся здесь выше, чем статьи, подписанные группой авторов, а наибольший вес имеют монографии. Особое значение придается также индексу цитирования, то есть тому, сколько раз и в каких именно статьях/книгах ссылаются на работы аспиранта.

Контекст

Степень кандидата наук в Германии присуждается только после публикации самой диссертации. И об этом стоит позаботиться еще до защиты. Какие требования предъявляют университеты? (03.09.2015)

72% россиян не смогли назвать достижения российской науки последних лет, 37% считают, что наука в РФ отстает от мировой, показал опрос ВЦИОМ. Академик РАН Михаил Садовский о ситуации в российской науке.

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Реформа РАН вышла на финишную прямую. Недовольные ею ученые бьют тревогу. Работающий в Бонне нейробиолог Константин Глебов объяснил DW, чем российская наука отличается от немецкой. (25.09.2013)

Стоит добавить, что значительное число немецких научных публикаций либо сразу пишется по-английски, либо переводится на английский язык, потому что именно он сегодня - преобладающий язык научного общения.

На чем зарабатывают издательства

Но все же: в чем выгода издательств? На чем они зарабатывают деньги? Ведь тиражи монографий, мягко говоря, не зашкаливают. Да и подписчиков у специализированных журналов, очевидно, немного...

Вот это последнее утверждение не совсем верно. Во-первых, нужно говорить не только собственно о печатной продукции, но и о сетевых публикациях. Практически все научные статьи и даже целые научные журналы сегодня появляются и в интернете - параллельно с "бумажной" версией. Только доступ к ним ограничен, за него тоже надо платить.

А, во-вторых, подписчиками научных журналов, сборников, серий монографий и так далее являются в Германии, в первую очередь, университеты и библиотеки. Есть довольно много научных журналов, на которые университеты просто обязаны подписаться: иначе их студенты останутся без "подпитки" важной актуальной информацией, необходимой для их учебы. Но университет или специализированная библиотека оплачивают, разумеется, групповые лицензии, которые стоят гораздо больше, чем обычная подписка. Для студентов, кстати, доступ к этим публикациям либо бесплатный, либо лишь с символической стоимостью.

Кадровая политика в научных издательствах

Кстати, университеты, на которые ложится в этом случае основная финансовая нагрузка, пытаются изменить сложившееся положение, а именно - меньше платить издательствам за доступ к научным публикациям. Их аргументация такова. Многие научные проекты, о которых идет речь в научных журналах, были реализованы благодаря бюджетному финансированию, а издательства, выступающие как будто всего лишь в роли некоего печатного посредника, берут за публикации, рассказывающие - в том числе - и об этих проектах, большие деньги. Несправедливо! В издательствах так не думают.

Как бы там ни было, но научные издательства в Германии, особенно крупнейшие из них (например, Nomos), зарабатывают довольно приличные деньги. И тратят их разумно. Разумеется, никому не приходит в голову брать на постоянную работу, как в издательстве "Наука", сотни редакторов: их нанимают для конкретных проектов. То есть даже если какое-то из немецких научных издательств и разорится, рабочие места потеряют всего несколько человек. Но и они быстро найдут себе другую работу: на специалистов такого профиля и уровня в Германии большой спрос.

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  • Библиотека университета в Хельсинки

    Плата за обучение в вузах Европы

    Финляндия

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    Автор: Татьяна Вайнман


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