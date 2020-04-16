Как общаться с немцами на языке мимики и жестов

Оказывается, общаться с немцами можно и без знания немецкого языка - посредством так называемой невербальной коммуникации, то есть с помощью мимики и жестов. Правда, они весьма специфические. И чтобы избежать недоразумений, надо разобраться в основных тонкостях невербального общения с жителями Германии.

1. Покачивание рукой с раскрытой перед лицом ладонью

Ваш собеседник покачивает согнутой в локте рукой с раскрытой перед его лицом ладонью и таким образом дает вам понять, насколько дурацкая у вас идея или насколько по-идиотски вы себя ведете.

Например, вы узнаете, что ваши знакомые, не прожившие после свадьбы и двух месяцев под одной крышей, уже обзавелись собакой. Тут вполне можно помахать рукой с раскрытой ладонью: дескать, с ума сошли!Или вам вдруг сообщают, что у вас будут только две недели оплачиваемого отпуска в этом году - вместо четырех, что были раньше. Ваш ответ - возмущенное покачивание рукой с раскрытой перед лицом ладонью: мол, что за безумие такое?

Смотреть видео 00:02 Покачивание рукой перед лицом

"Моя подруга - просто сумасшедшая! Представь себе, она отказалась от пользования WhatsApp!" - рассказывает некто своему приятелю и сопровождает сказанное описанным выше жестом. Стоит добавить, что если он обращен к посторонним людям, то может показаться им оскорбительным. Так что - осторожнее!

2. Оттягивание нижнего века вниз

Многозначительно глядя на собеседника, указательным пальцем слегка оттянуть нижнее веко вниз. С помощью этого жеста демонстрируется сарказм по отношению к чему-либо.

Например: "Ах, разумеется, производство атомной энергии - это надежная альтернатива природному газу и углю!" - язвительно восклицает некто и, оглядывая собеседников, указательным пальцем слегка оттягивает нижнее веко вниз. Впрочем, прежде чем использовать такой жест, хорошо подумайте: он тоже далеко не в каждой компании приемлем.

Смотреть видео 00:02 Оттягивание нижнего века вниз

3. Складывание губ в трубочку

Внимательно слушая собеседника, сложить губы трубочкой и задумчиво кивать головой, слегка наклоненной в сторону. Внимание: в случае если ваш немецкий собеседник делает так, то это значит, что он не совсем вас понимает и не знает, как реагировать на сказанное вами. Также это может означать, что ваши слова восприняты со скепсисом. В любом случае, владение подобной формой коммуникации - явный показатель того, что вы неплохо освоились с мимикой и жестами немцев.

Смотреть видео 00:03 Складывание губ в трубочку

4. Зрительный контакт с собеседником

При общении с кем-то немцы всегда смотрят собеседнику прямо в глаза, таким образом демонстрируя ему свое уважение. Правда, выражение лица при этом у них обычно бесстрастное. Не привыкшего к подобной форме общения иностранца такое поначалу может смущать. Да и освоить это искусство не так просто: не каждый ведь способен, не теряя мысли, одновременно произносить толковую речь, смотреть в глаза слушателям и следить за их реакцией на сказанное.

Зато зрительный контакт очень положительно сказывается на общении, улучшая взаимопонимание и доверие между людьми. Глядя в глаза собеседнику, вы, в первую очередь, показываете свою заинтересованность и искренность. Глаза выдают испытываемые человеком душевные переживания и эмоции. И если человек искренен с вами, он будет смотреть вам в глаза на протяжении всей беседы. Так что освоить эту привычку нужно обязательно.

Смотреть видео 00:11 Зрительный контакт с собеседником

5. Подмигивание двумя глазами

Улыбнуться, медленно закрыть глаза и тут же снова открыть, сопровождая это коротким кивком головой. В Германии в определенных ситуациях подобная форма приветствия вполне приемлема. Скажем, нередко так здороваются равные по служебному положению коллеги, встретившиеся в конференц-зале на совещании, или поверхностно знакомые люди, столкнувшиеся друг с другом на улице. Разумеется, для приветствия близких друзей или родственников такой жест не годится.

Смотреть видео 00:03 Подмигивание двумя глазами

6. Постучать пальцем по лбу

Поднять руку на уровень лица и, глядя на собеседника, постучать себя указательным пальцем по лбу, - можно увидеть и такой жест. Впрочем, в наше время он применяется немцами крайне редко, поскольку считается грубым и оскорбительным.

Смотреть видео 00:01 Постучать пальцем по лбу

7. Восклицание "Boah!"

Широко раскрыв глаза, приподняв брови, слегка запрокинуть назад голову и немного прогнувшись, громко сказать "Boooah!" - эквивалент "Ну и ну!", "Вот это да!", "Ух ты!", "Вау!" Обязательно следите за тем, чтобы все перечисленное делать синхронно. Но главное при этом - выражение вашего лица, которое красноречиво должно демонстрировать крайнее изумление, разочарование, восторг или же отвращение, вызванное неким поразившим вас непредвиденным событием. Чтобы подчеркнуть силу обуявших вас эмоций, восклицание "Boah" можно растянуть до "Boooooooooah" и при этом поиграть голосом.