 Как обнулили Советский Союз: немецкие СМИ об избрании президента СССР | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.03.2020

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Культура и стиль жизни

Как обнулили Советский Союз: немецкие СМИ об избрании президента СССР

З0 лет назад в Советском Союзе был введен пост президента. Каким образом тогда ограничивали его власть и полномочия? Вот что писали об этом немецкие СМИ.

Михаил Горбачев в декабре 1990 года

Прошло ровно 30 лет с того дня, как был избран первый президент СССР. Особенно интересно  посмотреть на это событие с высоты сегодняшних дней, обратив внимание, например, на реакцию народных депутатов и те корректировки, которые они внесли в перечень полномочий президента, предложенный первоначально Михаилом Горбачевым. Сейчас его оценивают (во всяком случае, в России), как правило, очень критически. А как было тогда?

Пост президента СССР был введен 15 марта 1990 года Съездом народных депутатов с внесением соответствующих поправок в Конституцию страны. По Конституции глава государства должен был избираться гражданами СССР путем прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. В порядке исключения, однако, первого президента СССР выбирали на съезде в Кремле, а в списках значилось только одно имя - Горбачева. "За" проголосовали 1329 народных депутатов, "против" - 495. Так первым и единственным президентом СССР стал Михаил Горбачев, занимавший на тот момент посты генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Верховного Совета СССР.

Наделенный властью, как Сталин?

Президент СССР был наделен широкими полномочиями, но не абсолютной властью. Некоторые решения требовалось согласовывать с Верховным Советом и даже с законодательными органами власти союзных республик. Тем не менее, глава государства мог, например, представлять кандидатуры на ключевые государственные и правительственные должности, инициировать отставку правительства, вводить чрезвычайное положение во всей стране или в ее отдельных регионах. Всего за несколько дней до избрания Горбачева президентом СССР о восстановлении своей независимости объявила Литва. Литовцы торопились: президент с неограниченной властью запросто мог перечеркнуть все стремления к суверенитету. Избрание первого президента СССР на фоне начинающегося распада советской империи получило широкий резонанс во всем мире. Не преминула отозваться на это событие и немецкоязычная печать.

Немецкие газеты с публикациями об избрании Горбачева

Немецкие газеты с публикациями об избрании Горбачева

ГазетаWeltwocheв статье под заголовком "Наделенный властью, как Сталин" 15 марта 1990 года писала: "Пользуясь своими властными полномочиями, президент страны сможет не только останавливать сепаратизм, он сможет также спокойнее разрешать соглашаться с уходом республик. Какую из этих опций он выберет, сегодня никто не может предвидеть. На вершине своей власти ... этот "человек середины" должен, наконец, определиться. До сих пор в оправдание его половинчатых и запоздалых решений всегда ссылались на необходимость считаться с "динозаврами" старой закалки в его окружении. Новые властные полномочия позволяют Горбачеву править через головы и реформаторов, и консерваторов. Но это означает, что он несет ответственность за все решения своей команды - за насильственную интервенцию, за обострение социальных противоречий, за дефициты. Терпение населения Советского Союза исчерпано. Люди не хотят более слушать про перестройку, они хотят ее, наконец, увидеть. Они могут выйти на улицу и призвать президента к ответственности".

"В Бонне избрание Михаила Горбачева президентом СССР оценили вполне положительно, - сообщила 16 марта 1990 года газета Süddeutsche Zeitung. - В поздравлениях прозвучала отчетливо надежда на то, что избрание приведет к ускорению горбачевской политики преобразований. В своей аналитической статье под заголовком "Горбачеву не дали карт-бланш" газета пишет: "Президент получил широкие полномочия, некоторые из них, однако, тут же ограничили народные депутаты. Это касается, например, права президента единолично вводить чрезвычайное положение и брать власть в свои руки в республиках, где оно было введено.  (…) Оппозиция в парламенте, конкуренты в правительстве, противники в партии, тающая популярность в народе, - похоже на то, что президент Горбачев лишь выглядит  сильнее, чем он на самом деле есть. А это означает, что он не сможет выполнить как раз те ожидания, которые на него возлагают, а именно - провести капитальный ремонт в советской империи, чтобы, как выразился один советский обозреватель, поезда ходили по расписанию, полки в магазинах были полными, жизнь безопасной, а границы нерушимыми".

Будущий диктатор или последняя надежда?

Еженедельник Die Zeit 16 марта 1990 года в статье под заголовком "Вся власть президенту" также указывает на широкие полномочия первого президента СССР: "После более семидесяти лет диктатуры над пролетариатом Советский Союз ввел демократию чрезвычайного положения во главе с президентом, у которого власти сейчас формально больше, чем было у Сталина, Рузвельта или де Голля. Сможет ли государственный деятель Горбачев, который за пять лет своего правления сделал политзаключенных парламентариями, дал свободу окраинам и колониям, вернул людям право на частную собственность и землевладение, но лишь ценой новых лишений удерживает советское государство от катастрофы гражданской войны, - сможет ли этот человек избежать опасного одиночества на длинной дистанции политической власти? Некоторые уже сейчас видят в нем будущего диктатора, другие - последнюю надежду".

Горбачев на Съезде народных депутатов СССР

Горбачев на Съезде народных депутатов СССР

Газета Neues Deutschland 16 марта 1990 года прокомментировала избрание Горбачева президентом СССР в статье под заголовком "Победа, но с синяками": "Однопартийная система осталась в прошлом, слияние партии и государства преодолено на системном уровне. Партия отступает на второй план, на первый выходит ее представитель. Это придает ему уверенности. И больше свободы в своих решениях. Победа Горбачева не была легкой. Но в итоге создан институт президентства, а не очередная специальная должность под конкретного человека". 

Его превосходительство Горбачев?

16 марта 1990 года газета Frankfurter Allgemeine в своем комментарии отметила: "...Признания заслуживают те депутаты, которые не побоялись и не поленились обеспечить парламенту право совещательного голоса в большей мере, чем первоначально этого хотел Горбачев. И попытка Горбачева ускорить внесение поправок в Конституцию через головы депутатов, в большинстве своем еще не опытных в законодательной работе, провалилась благодаря демократической бдительности парламентариев".

ГазетаFrankfurter Rundschau писала в статье под заголовком "Его превосходительство Горбачев":  "Горбачев своим избранием на должность президента СССР получил мандат на перестройку, мандат сроком на пять лет, за который потом нужно будет бороться снова, на всенародных выборах. Это можно назвать отсрочкой приговора, потому что инициатор политических реформ, возможно, сам себе вырыл могилу. Как президент с широкими полномочиями Горбачев будет впредь отвечать напрямую и в большей мере, чем сейчас, прежде всего, перед законом, а также перед гражданами, за свою политику, а значит и за ошибки и неудачи".

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    Автор: Элина Ибрагимова, Москва


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