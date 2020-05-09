 Как Нура стала Нуром: громкая история сына-трансгендера египетского актера | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 10.05.2020

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Мир

Как Нура стала Нуром: громкая история сына-трансгендера египетского актера

В программе арабской редакции DW JaafarTalk выступили египетский актер Хешам Селим и его сын Нур, изменивший пол с женского на мужской. Это было их первое появление в СМИ, вызвавшее бурю дискуссий.

Хешам Селим и его сын-трансгендер Нур по видеосвязи участвуют в программе JaafarTalk

Хешам Селим и его сын-трансгендер Нур - гости программы JaafarTalk

Что-то было не так уже в ее детские годы. Маленькая девочка не чувствовала себя девочкой - ни физически, ни психологически. Нура была крепче развита, чем другие дети ее возраста, и не обращала внимания на игрушки, которые ей дарили. Куклы оставались лежать в углу, Нуре нравилось что-то другое - игрушечные пистолеты и автоматы. Она всегда хотела играть как мальчишки и с мальчишками.

Эту историю молодой Нур - так теперь зовут ту девочку - рассказал в программе JaafarTalk, которую выпускает арабская редакция Deutsche Welle. С самого начала своей жизни Нур, от рождения - дочь известного египетского актера Хешама Селима, не мог примириться со своей гендерной идентичностью. Вот почему пять лет назад он решил изменить свой биологический пол и стать мужчиной.

Решительный шаг в публичное пространство

По словам модератора JaafarTalk Джаафара Абдул Карима, с тех пор Нур проходит соответствующую физическую трансформацию. Процесс еще не завершен. При этом без принятия необходимых гормонов Нур не сможет обходиться на протяжении всей будущей жизни.

Хешам Селим (фото из архива)

Хешам Селим (фото из архива)

В понедельник, 4 мая, Хешам Селим, выступая на одном из египетских телеканалов, впервые рассказал о трансгендерности Нура. На следующий день отец и сын впервые публично выступили вместе в СМИ - в программе JaafarTalk. Нур воспользовался этой возможностью, чтобы поблагодарить своего отца: "Если бы тебя не было, сейчас здесь не было бы и меня. Ты в течение всей моей жизни помогал мне настолько, насколько это возможно".

Джаафар Абдул Карим расспросил гостя программы о том, как тот ощущал свою гендерную идентичность и что пережил в период смены биологического пола. "Честно говоря, я часто думал о самоубийстве, - признался Нур. - Я думал, что я ненормальный. Считал, что не смогу жить своей жизнью, и не видел для себя будущего: ни брака, ни работы, ничего".

Смелое признание и дискуссии в Сети

Когда Нуру было 18 лет, он решил довериться отцу. Это стоило усилий, но отец понял его желание и поддержал его. Нур - как и в целом трансгендеры - хорошо реагирует на оказываемую помощь. Ибо большая часть египетского общества сейчас выступает против изменения биологического пола. Пренебрежительное отношение к трансгендерам часто находит отражение и в практике властей: по официальным документам, Нур по-прежнему остается женщиной. Ни в паспорте, ни в водительских правах нынешняя принадлежность Нура к мужскому полу не зафиксирована. И он опасается, что найти работу для него теперь также будет непростым делом.

Между тем рассказанная история вызвала в аккаунтах JaafarTalk в социальных сетях преимущественно положительную реакцию. Хотя комментарии отдельных пользователей носили негативный характер, а в некоторых случаях - и обидный. В сердце Джаафара находится место для "отвратительных историй", написал автор одного из таких отзывов. Однако большинство пользователей выразили одобрение. "Глубоко уважаю отца за то, что он принял решения сына", - написал один из них. Другая добавила: "Он настоящий мужчина, потому что поступил правильно, не заботясь о мнении людей".

А автор еще одного комментария обрисовала ситуацию с трансгендерами, которые в некоторых странах не соответствуют общественным представлениям о допустимом. "Мы примирились сами с собой", - заключила она. Но общество продолжает запугивать трансгендеров, стремится изолировать их, кого-то подталкивает к самоубийству, иных вынуждает отказаться от их решения.

"Некоторые из нас живут в страхе перед тем, что наша гендерная идентичность будет раскрыта. В конце концов, каждый из нас одинок. Проблема всегда начинается с семьи", - поделился Нур. Этот выпуск программы JaafarTalk поможет внести свой вклад в создание того, чего трансгендерам, по оценке Хешама Селима, больше всего не достает, - атмосферы понимания.

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    Автор: Виктор Вайц


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